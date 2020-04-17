Новый шелковый путь

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danilov 17 Апреля 2020 в 19:52:23
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KapitanNemo 17.04.2020 в 22:23:09 # 746540
Это же супер мотив для врагов Китая!
Китай хочет заменить морские пути для торговли с Европой Шелковым путем.
Врезать в самое сердце Шелкового пути - это серъезно.
Боюсь чтобы в нашем городе не устравивали провокаций. Нам очень нужен этот Шелковый путь.
Кому выгодно ограничивать торговлю Китая?
Опять США, так что зря Старика обвиняете в соседних новостях.
KapitanNemo 17.04.2020 в 23:03:24 # 746553
Также распространилась из-за Шелкового пути купцами. Также началась из провинции Хубей. Ухань является центром этой провинции. Тогда погибло 90% населения этой провинции - 5 млн. человек.
Также пострадала Персия-Иран.
Также заразилась Италия.
История повторилась.
Правда тогда не было американцев.
KapitanNemo 17.04.2020 в 23:10:14 # 746555
Там был бардак, и даже закрыли таможенный пост Кордай.
Тоже из этой оперы?
Цитата: Софруджу от 17.04.2020 17:24:39
Обратите внимание, что Украину на всякий случай обходят
Обратите внимание, что Украину на всякий случай обходят
Они спасибо скажут за это