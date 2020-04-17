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Экономика
Новый шелковый путь
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danilov 17 Апреля 2020 в 19:52:23

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  Absolute 17.04.2020 в 20:46:52   # 746522
Шымкент, Туркестанская область в шоколаде.
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  KapitanNemo 17.04.2020 в 22:23:09   # 746540
Wuhan - это Ухань ?
Это же супер мотив для врагов Китая!
Китай хочет заменить морские пути для торговли с Европой Шелковым путем.

Врезать в самое сердце Шелкового пути - это серъезно.

Боюсь чтобы в нашем городе не устравивали провокаций. Нам очень нужен этот Шелковый путь.

Кому выгодно ограничивать торговлю Китая?
Опять США, так что зря Старика обвиняете в соседних новостях.
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  KapitanNemo 17.04.2020 в 23:03:24   # 746553
Падемия чумы 1340-1350 унесла миллионы жизней.
Также распространилась из-за Шелкового пути купцами. Также началась из провинции Хубей. Ухань является центром этой провинции. Тогда погибло 90% населения этой провинции - 5 млн. человек.
Также пострадала Персия-Иран.
Также заразилась Италия.

История повторилась.
Правда тогда не было американцев.
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  KapitanNemo 17.04.2020 в 23:10:14   # 746555
Один участок ШП проходит в Кордае.
Там был бардак, и даже закрыли таможенный пост Кордай.
Тоже из этой оперы?
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  Софруджу 17.04.2020 в 23:24:39   # 746558
Обратите внимание, что Украину на всякий случай обходят
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  Kazakh 17.04.2020 в 23:52:02   # 746562
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  DITRX 18.04.2020 в 00:42:42   # 746565
Нуу х.з мне от этого не холодно не жарко. Только конечно если говорить о супер, бупер, мега , ультра навлроченых дорогах которые построены по последнему слову Нано техники( заподная Европа - западный Китай) которые должны были прослужить по зовирению властей 100 лет. А на самом деле от простого дождя расыпаються. То их большегрузов дорогу то разобьют
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