Кому возместят 15 тысяч тенге за коммунальные услуги

Интересно для этого нужно опять платить ЭЦП

Интересно для этого нужно опять платить ЭЦП

Для получения выплаты потребителю нужно подать заявку в акимат через информационные системы или call-центр. В заявке нужно указать ИИН, социальный статус и данные лицевого счета.