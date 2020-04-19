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Экономика
Кому возместят 15 тысяч тенге за коммунальные услуги
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Rebel 19 Апреля 2020 в 13:39:35
Стало известно, кому возместят 15 тысяч тенге за коммунальные услуги, передает Tengrinews.kz со ссылкой на МИИР.

Сообщается, что Министерство индустрии и инфраструктурного развития разработало механизм, который предполагает оплату коммунальных услуг потребителям, имеющим договор с поставщиками коммунальных услуг.

В регионах, где введен карантин, на абонентские счета следующих категорий граждан в течение двух месяцев будут направлять по 15 тысяч тенге:

- инвалиды 1-й, 2-й, 3-й групп;
- семьи, воспитывающие детей-инвалидов;
- многодетные семьи;
- инвалиды и участники Великой Отечественной войны и лица, приравненные к инвалидам и участникам Великой Отечественной войны;
- семьи лиц, погибших при исполнении государственных или общественных обязанностей, несении воинской службы, при подготовке или осуществлении полета в космическое пространство, при спасении человеческой жизни, при охране правопорядка;
- пенсионеры с минимальной пенсией и менее;
- граждане, получающие адресную социальную помощь, в том числе одинокие пенсионеры.

Для получения выплаты потребителю нужно подать заявку в акимат через информационные системы или call-центр. В заявке нужно указать ИИН, социальный статус и данные лицевого счета.

Далее акимат проверит предоставленные данные и в случае их достоверности перечислит средства на абонентский счет потребителя коммунальных услуг.

Ранее сообщалось, что Президент Касым-Жомарт Токаев поручил снизить на период карантина стоимость коммунальных услуг.

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/komu-vozmestyat-15-tyisyach-tenge-za-kommunalnyie-uslugi-399219/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Lokki 19.04.2020 в 18:45:25   # 746676
Дозвониться в call-центр? Вы серьезно? Кто-нибудь хоть раз дозванивался туда с момента введения ЧП и ограничительных мер?
Тот кто это придумал действительно думают что социально необеспеченные слои перечисленные ими имеют выход в интернет и могут подать заявку на лежищие сервисы?
Я не против чтобы вышеперечисленным категориям была помощь. Но по логике они и так получают от государства помощь и пенсии и выплаты всякие. Они по сути в режиме ЧП ничего не потеряли, государство как выплачивало так и выплачивает. А вот тот кто реально потерял заработок тот получается остаётся без помощи, и коммунальные услуги будет оплачивать из своих сбережений.
И вопрос за ошибочно оформленные тоже будет уголовное наказание?
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  Сила 19.04.2020 в 19:26:07   # 746682
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  Ал 19.04.2020 в 19:47:36   # 746683
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  Ал 19.04.2020 в 19:52:16   # 746684
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  DITRX 19.04.2020 в 20:16:46   # 746690
Интересно для этого нужно опять платить ЭЦП
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  Ал 19.04.2020 в 20:20:40   # 746692
Цитата: DITRX от 19.04.2020 14:16:46
Интересно для этого нужно опять платить ЭЦП

Инвалиды с пенсионерами ЕЦП не платят...
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  DITRX 19.04.2020 в 20:21:44   # 746693
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  Ал 19.04.2020 в 20:23:58   # 746695


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  Ал 19.04.2020 в 21:26:16   # 746699
Quote:
Для получения выплаты потребителю нужно подать заявку в акимат через информационные системы или call-центр. В заявке нужно указать ИИН, социальный статус и данные лицевого счета.
Есть сомнения что все кандидаты с этим справятся.
Вопрос о проблеме снимается в случае если устные заявки через телефоны call-центров будут принимать...
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  Ал 19.04.2020 в 21:28:29   # 746700
Quote:

Boris Ex parte
6 часов назад
— Семён Израилевич, а шо вы не носите маску? Вам таки не страшен грипп?
— Помилуйте, Фима! Мне 73 года. У меня гипертония, тахикардия, гастрит,
камни в почках, простатит и аллергия на кошек. Так шо если в мой
организм попадёт эта зараза, ей таки придется встать в очередь!
183




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  Dulat 19.04.2020 в 21:38:22   # 746701
зачем выплачивать , можно просто без всяких выпендрежок обнулять суммы на всех квитанциях , это реально правильно было бы
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