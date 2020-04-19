Кому возместят 15 тысяч тенге за коммунальные услуги

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Rebel 19 Апреля 2020 в 13:39:35
Сообщается, что Министерство индустрии и инфраструктурного развития разработало механизм, который предполагает оплату коммунальных услуг потребителям, имеющим договор с поставщиками коммунальных услуг.
В регионах, где введен карантин, на абонентские счета следующих категорий граждан в течение двух месяцев будут направлять по 15 тысяч тенге:
- инвалиды 1-й, 2-й, 3-й групп;
- семьи, воспитывающие детей-инвалидов;
- многодетные семьи;
- инвалиды и участники Великой Отечественной войны и лица, приравненные к инвалидам и участникам Великой Отечественной войны;
- семьи лиц, погибших при исполнении государственных или общественных обязанностей, несении воинской службы, при подготовке или осуществлении полета в космическое пространство, при спасении человеческой жизни, при охране правопорядка;
- пенсионеры с минимальной пенсией и менее;
- граждане, получающие адресную социальную помощь, в том числе одинокие пенсионеры.
Для получения выплаты потребителю нужно подать заявку в акимат через информационные системы или call-центр. В заявке нужно указать ИИН, социальный статус и данные лицевого счета.
Далее акимат проверит предоставленные данные и в случае их достоверности перечислит средства на абонентский счет потребителя коммунальных услуг.
Ранее сообщалось, что Президент Касым-Жомарт Токаев поручил снизить на период карантина стоимость коммунальных услуг.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/komu-vozmestyat-15-tyisyach-tenge-za-kommunalnyie-uslugi-399219/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Тот кто это придумал действительно думают что социально необеспеченные слои перечисленные ими имеют выход в интернет и могут подать заявку на лежищие сервисы?
Я не против чтобы вышеперечисленным категориям была помощь. Но по логике они и так получают от государства помощь и пенсии и выплаты всякие. Они по сути в режиме ЧП ничего не потеряли, государство как выплачивало так и выплачивает. А вот тот кто реально потерял заработок тот получается остаётся без помощи, и коммунальные услуги будет оплачивать из своих сбережений.
И вопрос за ошибочно оформленные тоже будет уголовное наказание?
Цитата: DITRX от 19.04.2020 14:16:46
Интересно для этого нужно опять платить ЭЦП
Интересно для этого нужно опять платить ЭЦП
Инвалиды с пенсионерами ЕЦП не платят...
Цитата: Ал от 19.04.2020 14:20:40это был сарказм
Инвалиды с пенсионерами ЕЦП не платят...
Цитата: DITRX от 19.04.2020 14:16:46
Интересно для этого нужно опять платить ЭЦП
Интересно для этого нужно опять платить ЭЦП
Инвалиды с пенсионерами ЕЦП не платят...
Для получения выплаты потребителю нужно подать заявку в акимат через информационные системы или call-центр. В заявке нужно указать ИИН, социальный статус и данные лицевого счета.Есть сомнения что все кандидаты с этим справятся.
Вопрос о проблеме снимается в случае если устные заявки через телефоны call-центров будут принимать...
Boris Ex parte
6 часов назад
— Семён Израилевич, а шо вы не носите маску? Вам таки не страшен грипп?
— Помилуйте, Фима! Мне 73 года. У меня гипертония, тахикардия, гастрит,
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