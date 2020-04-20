Катар вслед за Саудовской Аравией предложил двузначные скидки на нефть

Цитата: старик от

Ну что сказать, рынок диктует цены. Ну что сказать, рынок диктует цены.

посмотрите хронологию, и Вы поймете, что начали сауды, с подачи мерики. Просто просчитались, пока Путин их переиграл по всем статьям. Не берусь предсказывать дальнейший ход событий, но похоже "великие" совсем не в масле. Если удастся Путину поставить в стойло "великих"-это будет поистине историческое событие, а пока все идет к тому. Ну а кризис- когда америкосы замутили последний кризис и за счет бумажек вышли сухими из воды , Вам это нравилось? Так вот теперь и им будет несладко, и я надеюсь с них слетит имперская спесь. Да уже отшелушивается