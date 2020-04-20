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Экономика
Катар вслед за Саудовской Аравией предложил двузначные скидки на нефть
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философ 20 Апреля 2020 в 15:03:13
Ближневосточные страны ОПЕК вслед за Саудовской Аравией наращивают скидки на нефть в борьбе за рынок, где избыток поставок достиг 25 млн баррелей в сутки.
Как сообщили Reuters источники на рынке, катарская государственная корпорация Qatar Petroleum предлагает нефть поставкой в июне со скидками до 13 долларов за баррель.

Компания продала 500 тысяч тонн сорта Qatar Wild по цене на 13 долларов ниже азиатского бенчмарка Dubai. Такая же партию добываемого на шельфе сорта Qatar Marine была реализована со скидкой 9,2-9,3 за баррель.

Наиболее вероятным покупателем обеих партий стала британская Shell, говорит источник Reuters. В четверг Qatar Petroleum предлагала нефть сорта Al-Shaheen с дисконтом в 10,4 доллара.

Саудовская Аравия 13 апреля объявила, что снижает на 5,5 доллара отгрузочные цены нефти Arab Super Light в Азию на 5,5 доллара и впервые в истории будет продавать ее с дисконтом 3,65 доллара к цене бенчмарка Oman/Dubai.

Сорт Arab Extra Light подешевеет на 4,3 доллара, Arab Light - на 4,2 доллара, тяжелые сорта Arab Medium и Arab Heavy станут дешевле на 3,35 и 2,95 доллара соотвественно.

Резко были понижены цены для южно-европейских стран.

Скидка на Arab Extra Light увеличилась почти вдвое - с 5,8 до 10,3 доллара к цене Brent, на Arab Light - с 8,6 до 10,3 доллара, на тяжелые сорта - до 11,4 доллара.
Для Северо-Западной Европы осталась в силе скидка в 10,25 доллара к Dated Brent на поставки сорта Arab Light. Цена сверхлегкой нефти Arab Extra Light была снижена на 80 центов - до минус 8,9 доллара к Brent.

На рынке сложилась уникальная ситуация: добыча, переработка и отгрузка нефти продолжаются, хотя спроса нет, свободных резервуаров в европейских странах практически не осталось, и нефтетрейдеры используют в качестве емкостей хранения танкеры, цены на фрахт которых выросли в отдельных случаях в семь раз, рассказывает председатель совета директоров Петербургского нефтяного терминала Михаил Скигин.

По данным Reuters, у берегов Европы, вблизи крупнейших топливных терминалов на якорях стоят 30 танкеров, которые не могут разгрузиться в связи с заполненностью резервуаров на берегу. На их борту в сумме миллион тонн авиатоплива, бензина и других нефтепродуктов.

Это угрожает поставкам российских нефтепродуктов в Европу: в ближайшее время может начаться резкое сокращение отгрузки, предупреждает Скигин.

Продать нефть в Азию также сложно.

Сорту нефти ВСТО, поставляемому из России, потребуется значительный дисконт к дубайскому бенчмарку, чтобы сохранить конкурентоспособность на азиатском рынке, отмечает директор по исследованиям Wood Mackenzie Сушат Гупта: всем производителям также придется снизить цены на свое сырье, чтобы конкурировать с Saudi Aramcо.

https://www.finanz.ru/novosti/birzhevyye-tovary/katar-vsled-za-saudovskoy-araviey-predlozhil-dvuznachnye-skidki-na-neft-1029103130
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  едридмадрид 20.04.2020 в 16:06:09   # 746771
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  старик 20.04.2020 в 17:29:22   # 746783
Ну что сказать, рынок диктует цены.
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  Kazakh 20.04.2020 в 17:33:43   # 746785
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  Kazakh 20.04.2020 в 17:50:46   # 746790
Цитата: старик от 20.04.2020 11:29:22
Ну что сказать, рынок диктует цены.


Да? А мне показалось, что:

Quote:
посмотрите хронологию, и Вы поймете, что начали сауды, с подачи мерики. Просто просчитались, пока Путин их переиграл по всем статьям. Не берусь предсказывать дальнейший ход событий, но похоже "великие" совсем не в масле. Если удастся Путину поставить в стойло "великих"-это будет поистине историческое событие, а пока все идет к тому. Ну а кризис- когда америкосы замутили последний кризис и за счет бумажек вышли сухими из воды , Вам это нравилось? Так вот теперь и им будет несладко, и я надеюсь с них слетит имперская спесь. Да уже отшелушивается


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  realist 20.04.2020 в 18:35:45   # 746801
Кто не успел приобрести валюту - время ещё есть)
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  KapitanNemo 20.04.2020 в 18:43:58   # 746802
И в Саудии Saudi Aramco и в Катаре Qatar Petroleum, нефтяные компании государственные!
А у нас?
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  KapitanNemo 20.04.2020 в 18:44:55   # 746803
Цитата: realist от 20.04.2020 12:35:45
Кто не успел приобрести валюту - время ещё есть)

на какие деньги приобрести?
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  Leksus 20.04.2020 в 18:49:01   # 746805
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  Kazakh 20.04.2020 в 18:50:30   # 746806
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  Kazakh 20.04.2020 в 18:50:59   # 746807
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  Васяй 20.04.2020 в 18:51:09   # 746808
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  едридмадрид 20.04.2020 в 18:53:48   # 746810
Цитата: старик от 20.04.2020 11:29:22
Ну что сказать, рынок диктует цены.


трольная - лахтинская программа на ходу ПЕРЕОБУЛАСЬ

во как оказывается ДЕМПИНГ арабов чтоб обнуленного плещивого и его дружков ( ибо народу не светит с продажи недр российских за рубеж) нефть убрать с рынка Европы и Азии - это уже рынок

старик- а как же заговоры и прочее херня что арабы сдохнут и нефть российская по 3 ДОЛЛАРА СЕБЕСТОИМОСТЬ
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  Васяй 20.04.2020 в 19:13:12   # 746813
Мне вот интересно это вы так за арабов радуетесь или что нам пи...да настает?
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  КЕДЫ 20.04.2020 в 19:15:02   # 746814
да уж, накуканили так накуканили русию, ничего не скажешь.
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  едридмадрид 20.04.2020 в 19:41:18   # 746819
Цитата: КЕДЫ от 20.04.2020 13:15:02
да уж, накуканили так накуканили русию, ничего не скажешь.


Кеды не путай воровской режим обнуленного кремлевского плещивца с его вороватой олигархической шоблой с Россией ,

накуканили именно ИХ с их дешевыми понтами, но не как российский народ тругое дело что крепостные и холопы готовы страдать за Путина и его друзей миллиордеров, ибо пока телевизор и платные пропогондоны побеждает холодильник
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  андремас 20.04.2020 в 19:44:42   # 746820
Опять на титусе пир помойных крыс.

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  Zoggyla 20.04.2020 в 19:52:02   # 746823
Когда ты аннДАИШируешь , Мадридка?
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