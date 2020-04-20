Катар вслед за Саудовской Аравией предложил двузначные скидки на нефть

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философ 20 Апреля 2020 в 15:03:13
Как сообщили Reuters источники на рынке, катарская государственная корпорация Qatar Petroleum предлагает нефть поставкой в июне со скидками до 13 долларов за баррель.
Компания продала 500 тысяч тонн сорта Qatar Wild по цене на 13 долларов ниже азиатского бенчмарка Dubai. Такая же партию добываемого на шельфе сорта Qatar Marine была реализована со скидкой 9,2-9,3 за баррель.
Наиболее вероятным покупателем обеих партий стала британская Shell, говорит источник Reuters. В четверг Qatar Petroleum предлагала нефть сорта Al-Shaheen с дисконтом в 10,4 доллара.
Саудовская Аравия 13 апреля объявила, что снижает на 5,5 доллара отгрузочные цены нефти Arab Super Light в Азию на 5,5 доллара и впервые в истории будет продавать ее с дисконтом 3,65 доллара к цене бенчмарка Oman/Dubai.
Сорт Arab Extra Light подешевеет на 4,3 доллара, Arab Light - на 4,2 доллара, тяжелые сорта Arab Medium и Arab Heavy станут дешевле на 3,35 и 2,95 доллара соотвественно.
Резко были понижены цены для южно-европейских стран.
Скидка на Arab Extra Light увеличилась почти вдвое - с 5,8 до 10,3 доллара к цене Brent, на Arab Light - с 8,6 до 10,3 доллара, на тяжелые сорта - до 11,4 доллара.
Для Северо-Западной Европы осталась в силе скидка в 10,25 доллара к Dated Brent на поставки сорта Arab Light. Цена сверхлегкой нефти Arab Extra Light была снижена на 80 центов - до минус 8,9 доллара к Brent.
На рынке сложилась уникальная ситуация: добыча, переработка и отгрузка нефти продолжаются, хотя спроса нет, свободных резервуаров в европейских странах практически не осталось, и нефтетрейдеры используют в качестве емкостей хранения танкеры, цены на фрахт которых выросли в отдельных случаях в семь раз, рассказывает председатель совета директоров Петербургского нефтяного терминала Михаил Скигин.
По данным Reuters, у берегов Европы, вблизи крупнейших топливных терминалов на якорях стоят 30 танкеров, которые не могут разгрузиться в связи с заполненностью резервуаров на берегу. На их борту в сумме миллион тонн авиатоплива, бензина и других нефтепродуктов.
Это угрожает поставкам российских нефтепродуктов в Европу: в ближайшее время может начаться резкое сокращение отгрузки, предупреждает Скигин.
Продать нефть в Азию также сложно.
Сорту нефти ВСТО, поставляемому из России, потребуется значительный дисконт к дубайскому бенчмарку, чтобы сохранить конкурентоспособность на азиатском рынке, отмечает директор по исследованиям Wood Mackenzie Сушат Гупта: всем производителям также придется снизить цены на свое сырье, чтобы конкурировать с Saudi Aramcо.
https://www.finanz.ru/novosti/birzhevyye-tovary/katar-vsled-za-saudovskoy-araviey-predlozhil-dvuznachnye-skidki-na-neft-1029103130
Комментарии, по рейтингу, по дате
едридмадрид 20.04.2020 в 16:06:09 # 746771
Бутылка у пыни все глубже и глубже?
Цитата: старик от 20.04.2020 11:29:22
Ну что сказать, рынок диктует цены.
Ну что сказать, рынок диктует цены.
Да? А мне показалось, что:
Quote:
посмотрите хронологию, и Вы поймете, что начали сауды, с подачи мерики. Просто просчитались, пока Путин их переиграл по всем статьям. Не берусь предсказывать дальнейший ход событий, но похоже "великие" совсем не в масле. Если удастся Путину поставить в стойло "великих"-это будет поистине историческое событие, а пока все идет к тому. Ну а кризис- когда америкосы замутили последний кризис и за счет бумажек вышли сухими из воды , Вам это нравилось? Так вот теперь и им будет несладко, и я надеюсь с них слетит имперская спесь. Да уже отшелушивается
KapitanNemo 20.04.2020 в 18:43:58 # 746802
А у нас?
KapitanNemo 20.04.2020 в 18:44:55 # 746803
на какие деньги приобрести?
Цитата: KapitanNemo от 20.04.2020 12:44:55
на какие деньги приобрести?
на какие деньги приобрести?
На 42500
Цитата: Leksus от 20.04.2020 12:49:01
На 42500
Цитата: KapitanNemo от 20.04.2020 12:44:55
на какие деньги приобрести?
на какие деньги приобрести?
На 42500
Цитата: Leksus от 20.04.2020 12:49:01С языка снял!
На 42500
Цитата: KapitanNemo от 20.04.2020 12:44:55
на какие деньги приобрести?
на какие деньги приобрести?
На 42500
едридмадрид 20.04.2020 в 18:53:48 # 746810
Цитата: старик от 20.04.2020 11:29:22
Ну что сказать, рынок диктует цены.
Ну что сказать, рынок диктует цены.
трольная - лахтинская программа на ходу ПЕРЕОБУЛАСЬ
во как оказывается ДЕМПИНГ арабов чтоб обнуленного плещивого и его дружков ( ибо народу не светит с продажи недр российских за рубеж) нефть убрать с рынка Европы и Азии - это уже рынок
старик- а как же заговоры и прочее херня что арабы сдохнут и нефть российская по 3 ДОЛЛАРА СЕБЕСТОИМОСТЬ
едридмадрид 20.04.2020 в 19:41:18 # 746819
Цитата: КЕДЫ от 20.04.2020 13:15:02
да уж, накуканили так накуканили русию, ничего не скажешь.
да уж, накуканили так накуканили русию, ничего не скажешь.
Кеды не путай воровской режим обнуленного кремлевского плещивца с его вороватой олигархической шоблой с Россией ,
накуканили именно ИХ с их дешевыми понтами, но не как российский народ тругое дело что крепостные и холопы готовы страдать за Путина и его друзей миллиордеров, ибо пока телевизор и платные пропогондоны побеждает холодильник