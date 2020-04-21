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Экономика
Казахстанцы стали зарабатывать в среднем 197 тыс тенге
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DITRX 21 Апреля 2020 в 22:41:47
Согласно информации комитета по статистике, в марте данный показатель снизился до 196,7 тыс. тенге. В феврале этот показатель был равен 198,2 тыс. тенге.

Также, по данным статистики, уровень безработицы в прошлом месяце достиг 4,8%.

Между тем, согласно прогнозам министерства национальной экономики, показатель безработицы в Казахстане в 2020 году составит 5,8%. Среднемесячная заработная плата, если верить прогнозу, также вырастет до 198,2 тыс. тенге против прежнего прогноза в 182,5 тыс.

https://lsm.kz/v-kazahstane-snizilas-srednemesyachnaya-nominal-naya-zarplata
Комментарии, по рейтингу, по дате
  strannikpv 21.04.2020 в 22:49:43   # 747021
Пидоры откуда берут эту статистику? Люди за 42500 борются,получить не могут.
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  Comandante 21.04.2020 в 22:56:19   # 747024
У нас зп или нищенская или же мильён, правда тех кто получают мильён маловато, а нищебродов многовато. Среднестатистически выходит нужная государству сумма
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  Софруджу 21.04.2020 в 23:12:20   # 747039
Вот сейчас что делать: Смеяться? Плакать? Ругать Путина? Или советское прошлое?
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  старик 21.04.2020 в 23:13:58   # 747042
Совесть утеряна окончательно!
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  Pole13 21.04.2020 в 23:40:22   # 747058
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  alpha_portal 22.04.2020 в 00:05:51   # 747066
На фоне вырасшей безработицы?
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  Ал 22.04.2020 в 00:15:01   # 747068
Цитата: alpha_portal от 21.04.2020 18:05:51
На фоне выросшей безработицы?

В этом плане все выглядит логично: компании сырьевой отрасли с высокими зряплатами продолжают работать, а "отвалилась" в основном сервисная "мелочь" с низкой оплатой труда...
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  Денис222 22.04.2020 в 00:30:38   # 747073
Цитата: Ал от 21.04.2020 18:15:01
Цитата: alpha_portal от 21.04.2020 18:05:51
На фоне выросшей безработицы?

В этом плане все выглядит логично: компании сырьевой отрасли с высокими зряплатами продолжают работать, а "отвалилась" в основном сервисная "мелочь" с низкой оплатой труда...

Да!))
И ту сумму, что указали, явно занижена...
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  Aлекс 22.04.2020 в 00:32:04   # 747074
кто блятт эти люди?
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  Kazakh 22.04.2020 в 01:12:14   # 747078
Quote:
показатель безработицы в Казахстане в 2020 году составит


Ещё второй квартал не прошел эти уже год подытожили?
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  divan 22.04.2020 в 04:03:57   # 747083
...а если разобраться 200 000 это ДАЖЕ НЕ 500 БАКСОВ!
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