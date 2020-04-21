Казахстанцы стали зарабатывать в среднем 197 тыс тенге

Цитата: alpha_portal от

На фоне выросшей безработицы? На фоне выросшей безработицы?

В этом плане все выглядит логично: компании сырьевой отрасли с высокими зряплатами продолжают работать, а "отвалилась" в основном сервисная "мелочь" с низкой оплатой труда...