Казахстанцы стали зарабатывать в среднем 197 тыс тенге

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
DITRX 21 Апреля 2020 в 22:41:47
Также, по данным статистики, уровень безработицы в прошлом месяце достиг 4,8%.
Между тем, согласно прогнозам министерства национальной экономики, показатель безработицы в Казахстане в 2020 году составит 5,8%. Среднемесячная заработная плата, если верить прогнозу, также вырастет до 198,2 тыс. тенге против прежнего прогноза в 182,5 тыс.
https://lsm.kz/v-kazahstane-snizilas-srednemesyachnaya-nominal-naya-zarplata
Комментарии, по рейтингу, по дате
strannikpv 21.04.2020 в 22:49:43 # 747021
Comandante 21.04.2020 в 22:56:19 # 747024
alpha_portal 22.04.2020 в 00:05:51 # 747066
Цитата: alpha_portal от 21.04.2020 18:05:51
На фоне выросшей безработицы?
На фоне выросшей безработицы?
В этом плане все выглядит логично: компании сырьевой отрасли с высокими зряплатами продолжают работать, а "отвалилась" в основном сервисная "мелочь" с низкой оплатой труда...
Цитата: Ал от 21.04.2020 18:15:01
В этом плане все выглядит логично: компании сырьевой отрасли с высокими зряплатами продолжают работать, а "отвалилась" в основном сервисная "мелочь" с низкой оплатой труда...
Цитата: alpha_portal от 21.04.2020 18:05:51
На фоне выросшей безработицы?
На фоне выросшей безработицы?
В этом плане все выглядит логично: компании сырьевой отрасли с высокими зряплатами продолжают работать, а "отвалилась" в основном сервисная "мелочь" с низкой оплатой труда...
Да!))
И ту сумму, что указали, явно занижена...
показатель безработицы в Казахстане в 2020 году составит
Ещё второй квартал не прошел эти уже год подытожили?