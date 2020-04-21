Нефтяное обнуление

Я вижу тут и положительный эффект: во- первых удар по спекулянтам , а во-вторых ситуация может быть заставит слезть с нефтяной иглы. Примерно как санкции стимулировали развитие собственных производств. Свою компетенцию в этом вопросе я оцениваю невысоко, так высказал свое мнение.