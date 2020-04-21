Нефтяное обнуление

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Гость 21 Апреля 2020 в 16:04:22
Думаете, что я это образно выразился? Получается, вполне даже конкретно.
Хотя, с другой стороны, мы же с вами привыкли к тому, что процентные ставки могут быть отрицательными. И почему-то уже почти никто не говорит, что это абсолютный бред.
И ведь длится этот феномен уже давно. За держание евро в банках сегодня нужно еще и приплачивать. Правда, не минус 10% или 20% годовых, на наше счастье. Но, все равно, приплачивать.
Теперь нам с вами четко пояснили: ситуация с «бумажной нефтью» может быть аналогичной. Понятно, что все это пройдет. Но урок, я так полагаю, нами усвоен.
В настоящий момент этот нефтяной контракт, для тех, кто не в курсе, еще торгуется. Закрываются торги сегодня, в 11 утра по NY. Это 18-00 по Москве. Контракт торгуется на NYMEX. Сейчас его цена плюс 1,38/1,65.
Правда, как я понимаю, участвовать в этих торгах уже невозможно. Можно только наблюдать. Show must go on.
Еще «милее» ситуация в Москве.
Закрытие и расчет по контракту, торгующемуся по Московской бирже, должно, по идее, оставить в прямом смысле без подштанников примерно 800 человек (информация не из самых надежных источников). Цена исполнения контракта должна быть минус 37, 63 долларов за баррель, исходя из правил биржи. И это уже совсем не смешно.
Я думаю, прямо сейчас очень многие пьют валидол. А может, уже и находятся одной ногой на пути в кардиологическое отделение.
«В ходе дневной клиринговой сессии 21 апреля состоится исполнение расчетного фьючерсного контракта на нефть Light Sweet Crude Oil с исполнением в апреле в соответствии со спецификацией контракта и правилами торгов и клиринга. Ценой исполнения контракта является значение расчетной цены соответствующего фьючерса, которая определяется биржей NYMEX по итогам торгов 20 апреля, и равна минус 37,63 долларов за баррель.»
Ссылка: https://moex.com/n28142.
Посмотрим, какое будет официальное решение биржи. Окончательное решение.
Интересно, «Обнулениум» нынче в моде. Будет ли здесь подобное?
Друзья, я думаю, мало кого порадует данная ситуация. Она опасна. Она чревата далекоидущими последствиями. И вопрос, разумеется, не о судьбе пострадавших спекулянтов. Вопрос гораздо более серьезный. Как говорится, все, друзья, приплыли. Сидя на нефтяной игле и понимая вдруг всю зыбкость оной, наша страна, наши отцы-кормильцы обязаны, по идее, сказать: ой.
Мы десятилетиями говорим о том, что пора с этой иглы слезать. А толку?..
Только по-настоящему диверсифицированная экономика с высокой добавленной стоимостью сегодня имеет значение в мире. Все остальное – суета и тлен. И вчерашний день нам четко это доказал.
Вы думаете, урок будет усвоен? Не смешите мои панталоны!
P. S. Сегодня все нефтедобывающие страны скажут все, что «у них есть сказать» насчет сокращения или даже дополнительного сокращения добычи нефти. Политики постучат снятыми ботинками по трибунам.
Рынки к утру выглядят весьма напуганными. Похоже, коррекция после начала «ралли вседозволенности» продолжится еще день-другой.
Вчерашняя ситуация, конечно, не сравнима с Lehman Brothers разлива 2008. Но она вполне может стать триггером к весьма неприятным событиям.
У меня есть друг. Один из руководителей некой нефтяной компании. Интересный с ним вчера был разговор.
Знаешь, говорит, сегодня банки с нами, нефтяниками, уже не так ласково общаются, как это было еще несколько дней/недель назад.
Скоро финансирование и кредитование нефтяников станет гораздо более затруднительным. Так что вступаем в период (полагаю, сроком не менее чем 1-3 года) сворачивания производства в нефтянке. И, через год-два, ждём новый виток роста цен на нефть вследствие уже ее дефицита.
Пока – бесценное время для перегруппировки сил. Очень опасаюсь, что резкое сворачивание финансирования отрасли может привести к крупным и шумным банкротствам.
Нет, не волнуйтесь. Мейджоры выстоят. И у Роснефти (MCX:ROSN), и у Exxon Mobil (NYSE:XOM), и у Chevron (NYSE:CVX) и иже с ними все будет отлично. Я про более мелких.
https://ru.investing.com/analysis/article-200268851
Комментарии, по рейтингу, по дате
едридмадрид 21.04.2020 в 17:47:32 # 746977
вы всё врете
едридмадрид 21.04.2020 в 19:27:22 # 746987
Цитата: старик от 21.04.2020 13:12:01
Я вижу тут и положительный эффект: во- первых удар по спекулянтам , а во-вторых ситуация может быть заставит слезть с нефтяной иглы. Примерно как санкции стимулировали развитие собственных производств. Свою компетенцию в этом вопросе я оцениваю невысоко, так высказал свое мнение.
Я вижу тут и положительный эффект: во- первых удар по спекулянтам , а во-вторых ситуация может быть заставит слезть с нефтяной иглы. Примерно как санкции стимулировали развитие собственных производств. Свою компетенцию в этом вопросе я оцениваю невысоко, так высказал свое мнение.
молчал бы лучше и новости от философа читал про вывоз золота российского за рубеж, про нефть, про реальный вирус в России
Статистика показала провал курса на импортозамещение в России
Импортозамещение в России закончилось, не успев начаться: россияне вынуждены покупать иностранные товары, несмотря даже на обвал рубля, который делает импорт значительно дороже
едридмадрид 21.04.2020 в 19:32:44 # 746988
С января по октябрь 2018 года курс рубля к доллару обвалился где-то на 14% — с 57,65 рубля в начале января до 65,8 рубля в октябре. Однако симметричного сокращения импорта за этим не последовало (см. график) — показатель остался примерно на прежнем уровне. То есть если раньше при ослаблении рубля объемы импорта уменьшались, то теперь необходимость в импорте оказалась настолько сильна, что вынуждает компании и граждан приобретать иностранные товары, несмотря на рост цен, объясняет директор Института международной экономики и финансов ВАВТ Минэкономразвития Александр Кнобель.
Конец импортозамещению
Компании и граждане сейчас реализуют отложенный спрос, что и приводит к такой динамике импорта, считает старший аналитик по финансовым рынкам Райффайзенбанка Денис Порывай. По его мнению, после обвала курса рубля в 2014–2015 годы предприятия и домохозяйства продолжили функционировать на старом оборудовании, плюс до девальвации рубля население скупало технику. Сейчас же возможности старой технологической инфраструктуры практически исчерпаны, а запасы электроники, закупленной до обвала российской валюты, истощились, что и вынуждает россиян приобретать импортные товары.
Таким образом, пора признать, что российская экономика нуждается в импорте, несмотря на объявленный ранее курс на импортозамещение, сходятся во мнении опрошенные Forbes экономисты. По словам Александра Кнобеля, такой термин, как «импортозамещение», уже даже исчез из повестки и речь уже идет о наращивании экспорта, а не о замещении импорта. «Если оценивать объем импорта в отношении к ВВП, то из года в год этот показатель не сильно меняется, что также косвенно говорит о том, что по факту никакого импортозамещения не произошло», — подтверждает Денис Порывай.
Отказаться от импорта слишком сложно — страна просто не в состоянии пока производить высокотехнологичное оборудование, необходимое для развития промышленности и транспортной инфраструктуры, говорит Порывай. Переориентироваться на отечественного производителя крайне проблематично, соглашается и Кнобель. «Экономика неохотно отказывается и от потребления, если мы говорим об импорте конечных товаров, и от промежуточных импортных товаров — машин и оборудования», — объясняет эксперт. По его словам, от импорта напрямую зависит и динамика российского экспорта, на наращивание которого сейчас уходит много сил. По предварительным итогам 2018 года, экспорт топливно-энергетических товаров из России вырос на 36%, а экспорт прочих товаров — на 16%, достигнув докризисных уровней (103% от показателя 2013 года).
и это данные на начало 2019 года, а вот в 2020 когда нефть российская рухнула и страна оказалась в полной жопе с коронавирусом, да и ещё с горе экономистом сидящим сейчас в бункере и его барыг-вороваеек дружков миллиордеров
едридмадрид 21.04.2020 в 19:40:44 # 746989
Бизнес , 17 мар, 13:55
Forbes и Bloomberg назвали разбогатевших на обвале миллиардеров из России
Единственным российским миллиардером, кто приумножил свои капиталы, несмотря на новое снижение котировок на Московской бирже, стал Аркадий Ротенберг, сообщает Forbes. По подсчетам экспертов журнала, 16 марта его состояние выросло на $233 млн, тогда как у остальных богатейших бизнесменов России оно либо уменьшилось, либо не изменилось.
Рост состояния Ротенберга Forbes объясняет подорожанием акций компании «Мостотрест». В ходе торгов 16 марта стоимость ее одной акции выросла более чем в 1,5 раза, с 119,1 руб. до 181 руб.
16 марта закончили в плюсе пятеро из 24 включенных в него российских миллиардеров, в том числе «беднейший» среди них Сергей Попов. По оценке Bloomberg, состояние последнего по итогам дня увеличилось на $25 млн, до $3,78 млрд.
Свои капиталы также нарастили:
Андрей Гурьев — на $21,5 млн;
Сергей Галицкий — на $47,9 млн;
Дмитрий Рыболовлев — на $38,4 млн;
Михаил Прохоров — на $84,5 млн.
Ротенберг самый лучший друган Путина после Сечина
имеет за счёт бюджета все жирные куски строительства и трубы он тянет и мосты
едридмадрид 21.04.2020 в 19:45:32 # 746990
Дочь «друга президента» Аркадия Ротенберга впервые вошла в рейтинг богатейших бизнесменов России
Деловой журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых богатых бизнесменов России. Лидером рейтинга 2020 года стал президент холдинга «Интеррос» и компании «Норильский никель» Владимир Потанин
в апреле к числу российских миллиардеров и миллионеров ПРИБАВИЛОСЬ
Дебютантами рейтинга стали братья Дмитрий и Игорь Бухманы - создатели разработчика игр Playrix. В рейтинге Forbes они заняли 34-е и 35-е места с состоянием по 3,1 млрд долларов. Отметим, что в прошлом году братья Бухманы вошли в рейтинг самых богатых людей мира Bloomberg Billionaires Index.
Также в первые в рейтинг попали собственница производителя мясной продукции «Черкизово» Лидия Михайлова с семьей (900 млн долларов и 107-е место в списке), создатель сервиса знакомств Dating.com Дмитрий Волков (750 млн долларов и 126-е место), гендиректор «Комус» Сергей Бобриков (550 млн долларов и 167-е место),
а также дочь миллиардера, «короля госзаказов» и «друга президента» Аркадия Ротенберга Лилия (500 млн долларов и 191-е место).
Бесплатная нефть: виноват ли коронавирус в том, что цены упали ниже нуля, и что теперь будет https://www.bbc.com/russian/news-52362627Quote:
21 апреля 2020
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21 апреля 2020
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2 часа назад
Refinitiv отозвала данные об отрицательных спотовых ценах Brent и Urals https://www.vedomosti.ru/business/news/2020/04/21/828598-refinitiv-otritsatelnih
Компания Refinitiv (бывшее финансовое подразделение Thomson Reuters) отозвала часть данных о спотовых ценах на нефть марок Brent и Urals, опубликованных вечером 20 апреля.
В 21.36 мск Refinitiv опубликовала данные об отрицательных спотовых ценах на Brent и Urals. По данным компании, Brent стоила -$3,5 за баррель, Urals − -$3 за баррель. Refinitiv в ответ на запрос «Ведомостей» сообщила, что были опубликованы ошибочные данные, компания занимается устранением проблемы.
Накануне цены на североамериканскую нефть WTI с поставками в мае опустились до отрицательных значений, фьючерсы торговались по -$40 за баррель. Обесценивание нефти отразилось на ценах на другие сорта нефти. Фьючерс на Brent торгуется сейчас на уровне $20,11. По данным агентства Argus, баррель российской нефти Urals стоил 20 апреля $17,51 в северо-западной Европе (CIF Роттердам) и $17,26 – в Средиземноморье (CIF Аугуста).
Refinitiv отозвала данные об отрицательных спотовых ценах Brent и Urals https://www.vedomosti.ru/business/news/2020/04/21/828598-refinitiv-otritsatelnih
Компания Refinitiv (бывшее финансовое подразделение Thomson Reuters) отозвала часть данных о спотовых ценах на нефть марок Brent и Urals, опубликованных вечером 20 апреля.
В 21.36 мск Refinitiv опубликовала данные об отрицательных спотовых ценах на Brent и Urals. По данным компании, Brent стоила -$3,5 за баррель, Urals − -$3 за баррель. Refinitiv в ответ на запрос «Ведомостей» сообщила, что были опубликованы ошибочные данные, компания занимается устранением проблемы.
Накануне цены на североамериканскую нефть WTI с поставками в мае опустились до отрицательных значений, фьючерсы торговались по -$40 за баррель. Обесценивание нефти отразилось на ценах на другие сорта нефти. Фьючерс на Brent торгуется сейчас на уровне $20,11. По данным агентства Argus, баррель российской нефти Urals стоил 20 апреля $17,51 в северо-западной Европе (CIF Роттердам) и $17,26 – в Средиземноморье (CIF Аугуста).
Какой из этого напрашивается вывод?
Едридпортфилу лишь бы прокукарекать, а солнце может и не вставать...