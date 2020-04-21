Что выбило точку опоры у нефти и как обвал подстегнул планы ОПЕК+

В Нур-Султане и Алматы с 30 марта по 30 апреля 2020 года по решению Госкомиссии по обеспечению режима ЧП при Президенте РКиз-за усиления режима карантина.Официальный курс Нацбанка на 21 апреля составляет 427,48 тенге за 1 доллар США. 22 апреля, исходя из действующего порядка определения официального курса, он составит 430,50тенге за 1 доллар.