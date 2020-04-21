Что выбило точку опоры у нефти и как обвал подстегнул планы ОПЕК+

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danilov 21 Апреля 2020 в 17:46:20
Комментарии, по рейтингу, по дате
В Нур-Султане и Алматы с 30 марта по 30 апреля 2020 года по решению Госкомиссии по обеспечению режима ЧП при Президенте РК работа обменных пунктов приостановлена из-за усиления режима карантина.
Официальный курс Нацбанка на 21 апреля составляет 427,48 тенге за 1 доллар США. 22 апреля, исходя из действующего порядка определения официального курса, он составит 430,50 тенге за 1 доллар.
Официальный курс Нацбанка на 21 апреля составляет 427,48 тенге за 1 доллар США. 22 апреля, исходя из действующего порядка определения официального курса, он составит 430,50 тенге за 1 доллар.