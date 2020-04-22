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Экономика
Токаев поручил ограничить до конца 2020 года суммы снятия наличных юрлицами со счетов
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GoodZone 22 Апреля 2020 в 10:34:00
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил ограничить до конца 2020 года суммы снятия наличных юридическими лицами со счетов, сообщает пресс-служба главы государства.

Соответствующий указ опубликован на сайте Акорды во вторник:

В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 16 марта 2020 года № 286 «О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности» постановляю:

1. Национальному Банку Республики Казахстан определить на период по 31 декабря 2020 года:

1) предельные размеры сумм наличных денег, которые допускается снимать юридическим лицам в течение календарного месяца с банковских счетов;

2) категории юридических лиц, на которые не распространяется требование, предусмотренное подпунктом 1) настоящего пункта;

3) совместно с министерством финансов Республики Казахстан и Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка порядок снятия юридическими лицами наличных денег с банковских счетов, за исключением юридических лиц, определенных в соответствии с подпунктом 2) настоящего пункта, в том числе регламентирующий снятие наличных денег сверх установленных в соответствии с подпунктом 1) настоящего пункта предельных размеров, а также порядок предоставления в Министерство финансов Республики Казахстан информ ации о снятии юридическими лицами наличных денег сверх установленных в соответствии с подпунктом 1) настоящего пункта предельных размеров.

2. Агентству Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка осуществлять контроль за соблюдением финансовыми организациями, осуществляющими открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, порядка снятия юридическими лицами наличных денег с банковских счетов, предусмотренного подпунктом 3) пункта 1 настоящего указа.

3. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.

4. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.

По сообщению КазТАГ
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Lokki 22.04.2020 в 11:05:36   # 747105
Офигительное и как я считаю антинародное постановление. Тем самым они дают зарабатывать и крутить деньги банкам второго уровня за счёт того что ограничивают ведение хозяйственной деятельности предприятий. То есть я не могу распоряжаться своими же средствами по своему усмотрению. Ими будут распоряжаться банки. Топите бизнес дальше в угоду прожорливым банкам которые без посторонней помощи выплыть в этой ситуации не могут. То в банки запулят наши пенсионные средства, типа стимулируя рост экономики, тоограниивают юрлица. Почему банки никогда безвозмездно не помогут МСБ выкарабкаться, ведь вкладчиками банков являются именно они. Но у нас все наоборот, банки вытаскивают деньги из МСБ и потворствует им в этом само государство. Офигительно. Раз мы на рыночных рельсах может быть нужно оставить банки с их портфелями апреле, пусть они выживают честно в условиях рынка. Не выжили, туда им и дорога. Разоряющимся ТОО никто из бюджета не помогает. В конечном итоге останутся те которые могут без посторонних государственных безвозмездных вливаний обеспечивать держателей. А сейчас у государства денег нет. Все спи...украли, поэтому решили не заморачиваться и опять все погрузить на МСБ. Я не понимаю зачем это постановление. Это чистой воды ИБД. Потому как в налоговом кодексе четко сказано какую максимальную сумму юридическое лицо имеет право снимать в месяц со счета. И по кассовым операциям с наличкой тоже все четко прописано что при сумме сделки(покупки) более чем 1000 Ира то сделка должна происходить безналичным способом. Для чего создавать этот бред, не понятно.
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  shy_ric 22.04.2020 в 12:02:45   # 747109
уйдет все опять в нал, и левые кассы )
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  htmaker 22.04.2020 в 13:26:21   # 747121
Уходить с рынка компании в любом случае будут, никто не хочет терять деньги
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  КЕДЫ 22.04.2020 в 13:45:52   # 747134
кому война, кому мать родна. обнальщики с прочной крышей руки потирают.
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