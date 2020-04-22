Операция “Аннуляция”

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GoodZone 22 Апреля 2020 в 11:19:07
Как выяснили сыщики, с ноября 2018-го по январь 2019 года Еркежан Канешовна периодически через служебную программу “Колвер” проводила от имени получателей прессы аннуляцию подписок. А потом совершенно беззастенчиво удаляла из операционного дневника сведения об этом. Высвободившиеся таким образом суммы присваивала. Жертвами Кожабаевой стали как простые жители Сатпаева, так и местные госучреждения. Все они перестали получать газеты.
За три неполных месяца забанившая подписчиков оператор почтового отделения стала обладательницей 1 миллиона 629 тысяч 454 тенге. Эту сумму во время судебных разбирательств по уголовному делу обозначило в качестве ущерба АО “Казпочта”. Еркежан Кожабаева, к слову, решила пойти на сделку с прокуратурой о признании вины в присвоении и растрате чужого имущества.
Суд учел, что подсудимая воспитывает троих малолетних детей, поэтому не стал наказывать ее сурово. Ей ограничили свободу сроком на год и привлекли к ста часам принудительного труда. Ведь прежнюю работу она, разумеется, потеряла. А возмещать ущерб как-то надо.
Ирина МОСКОВКА, Караганда
https://time.kz/articles/nu/2020/04/21/operatsiya-annulyatsiya
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