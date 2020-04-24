Цена на электроэнергию выросла на 4% в Казахстане

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Rebel 24 Апреля 2020 в 13:20:34
За январь-март 2020 года в Казахстане произвели 29,4 млрд кВт·ч электроэнергии — на 4,5% больше, чем в январе-марте 2019-го.
62,6% всего производства электроэнергии пришлось на Павлодарскую (12,05 млрд кВт·ч), Карагандинскую (4,07 млрд кВт·ч) и Восточно-Казахстанскую (2,27 млрд кВт·ч) области.
Годовой рост тарифов на электроэнергию для населения в марте этого года составил 4% (месячное удорожание — 0,3%).
Так, стоимость электроэнергии для населения, использующего электрические плиты, увеличилась на 1-м уровне потребления на 4% за год, на 2-м уровне — на 4,4%, на 3-м уровне — на 4,3%. Для населения, не использующего электрические плиты, тарифы на 1-м уровне потребления выросли на 3,5%, на 2-м и 3-м уровне — на 4,3%.
В то же время генеральный директор ТОО «Kazakhmys Energy» Евгений Никитин заявил, что тарифы в стране установлены на уровне гораздо ниже себестоимости производства электроэнергии.
Подобные тарифы несут угрозу электроэнергетической отрасли страны и сами по себе не являются хорошим показателем, считает Никитин.
«Энергопроизводящие организации в Республике Казахстан получают доход от оказания двух видов услуг — реализации электроэнергии и поддержания готовности несения электрической мощности. Средства от услуги по реализации мощности, опять же, исходя из вышеуказанных принципов, должны направляться на модернизацию и реконструкцию предприятий. На 2019 год практически всем предприятиям отрасли без обоснований были утверждены предельные тарифы гораздо ниже себестоимости производства электроэнергии. О прибыли речи не было — уровень рентабельности министерство энергетики утвердило в размере нуля. Утвержденный тариф на мощность также был снижен и не покрывает затраты на выполнение программ по модернизации и реконструкции предприятий», — рассказал эксперт.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Kazakh от 24.04.2020 13:56:36
Так как я - сказочный долбоёб, то беру инициативу в свои руки и облаиваю всех несогласных с моим "обоснованным" мнением
Так как я - сказочный долбоёб, то беру инициативу в свои руки и облаиваю всех несогласных с моим "обоснованным" мнением
Цитата: ka3ax001 от 24.04.2020 14:52:45
У меня горе в завистливой и злорадной душонке от такой новости, поэтому меня хлебом не корми, а дай обосрать "обнуленного" с "Рашкой"
У меня горе в завистливой и злорадной душонке от такой новости, поэтому меня хлебом не корми, а дай обосрать "обнуленного" с "Рашкой"
Алу хот бы хны
Цитата: Ал от 24.04.2020 14:54:57
Цитата: ka3ax001 от 24.04.2020 14:52:45
У меня горе в завистливой и злорадной душонке от такой новости, поэтому меня хлебом не корми, а дай обосрать "обнуленного" с "Рашкой"
У меня горе в завистливой и злорадной душонке от такой новости, поэтому меня хлебом не корми, а дай обосрать "обнуленного" с "Рашкой"
мАлпипаста
Цитата: ka3ax001 от 24.04.2020 15:26:36
Алу хот бы хны
Да с фига ли ему "хоть бы хны"?
Он на гавно изойдёт, но комент, со смыслом которого он не согласен, опровергнет из всех видов орудий
Цитата: Мура45 от 24.04.2020 16:03:44
Старый мудак, жопными "орудиями" ваша буйная "братия" злоупотребляет, а я цивилизованно свою позицию аргументирую, переходя на понимаемый такими как ты дегенератами "язык" лишь в случаях ваших психических атак.
Причем я уже не раз напоминал вам, что ваши высеры вызывают у меня лишь брезгливость и максимум что вы способны во мне вызвать - лишь легкое раздражение...
Цитата: Kazakh от 24.04.2020 16:12:10
Я - сказочный долбоёб, поэтому не смогу заснуть пока не высрусь.
Я - сказочный долбоёб, поэтому не смогу заснуть пока не высрусь.
Не прошло и пяти минут...
Бляаа, радива, вот ты тупое
Цитата: Kazakh от 24.04.2020 16:16:51
Я - сказочный долбоеб, я (и не только я) знаю свои привычки
Я - сказочный долбоеб, я (и не только я) знаю свои привычки
Цитата: Мура45 от 24.04.2020 16:17:43
Не прошло и пяти минут, как до меня дошло: Бляаа, какое же я тупое быдло...
Не прошло и пяти минут, как до меня дошло: Бляаа, какое же я тупое быдло...
Цитата: Мура45 от 24.04.2020 16:17:43
Не прошло и пяти минут...
Бляаа, радива, вот ты тупое
Не прошло и пяти минут...
Бляаа, радива, вот ты тупое
Цитата: Kazakh от 24.04.2020 16:19:07
Цитата: Мура45 от 24.04.2020 16:17:43
Бляаа, Kazakh, вот и ты такое же как я тупое быдло
Бляаа, Kazakh, вот и ты такое же как я тупое быдло
Казекен, не, ну ты прикинь, да?
Цитата: Мура45 от 24.04.2020 16:20:42
Я
Казекен, не, ну ты прикинь, да?
Я
Казекен, не, ну ты прикинь, да?
Цитата: Kazakh от 24.04.2020 16:22:28
Радио сломался, пластинку жует
Радио сломался, пластинку жует
У радивы не пластинке,
У радивы мямбрана
Цитата: Kazakh от 24.04.2020 16:22:28
Я сломался, пластинку жую
Я сломался, пластинку жую
Цитата: Мура45 от 24.04.2020 16:23:42
У меня не пластинке,
У мяня тухлая перештопанная мямбрана
У меня не пластинке,
У мяня тухлая перештопанная мямбрана
Цитата: Мура45 от 24.04.2020 16:23:42
У радивы не пластинке,
У радивы мямбрана
Цитата: Kazakh от 24.04.2020 16:22:28
Радио сломался, пластинку жует
Радио сломался, пластинку жует
У радивы не пластинке,
У радивы мямбрана
Цитата: Kazakh от 24.04.2020 16:24:38
Цитата: Мура45 от 24.04.2020 16:23:42
У меня не пластинке,
У мяня тухлая перештопанная мямбрана
Цитата: Kazakh от 24.04.2020 16:22:28
Я сломался, пластинку жую
Я сломался, пластинку жую
У меня не пластинке,
У мяня тухлая перештопанная мямбрана
Ты это заслужил конкретно.