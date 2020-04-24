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Экономика
Цена на электроэнергию выросла на 4% в Казахстане
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Rebel 24 Апреля 2020 в 13:20:34
Генерация электроэнергии увеличилась на 4,5% за год, а рост тарифов для населения составил 4%. При этом эксперты называют тарифы на электроэнергию крайне низкими и считают, что это грозит срывом всей долгосрочной программы модернизации электростанций, передает energyprom.kz.

За январь-март 2020 года в Казахстане произвели 29,4 млрд кВт·ч электроэнергии — на 4,5% больше, чем в январе-марте 2019-го.

62,6% всего производства электроэнергии пришлось на Павлодарскую (12,05 млрд кВт·ч), Карагандинскую (4,07 млрд кВт·ч) и Восточно-Казахстанскую (2,27 млрд кВт·ч) области.
Годовой рост тарифов на электроэнергию для населения в марте этого года составил 4% (месячное удорожание — 0,3%).

Так, стоимость электроэнергии для населения, использующего электрические плиты, увеличилась на 1-м уровне потребления на 4% за год, на 2-м уровне — на 4,4%, на 3-м уровне — на 4,3%. Для населения, не использующего электрические плиты, тарифы на 1-м уровне потребления выросли на 3,5%, на 2-м и 3-м уровне — на 4,3%.

В то же время генеральный директор ТОО «Kazakhmys Energy» Евгений Никитин заявил, что тарифы в стране установлены на уровне гораздо ниже себестоимости производства электроэнергии.

Подобные тарифы несут угрозу электроэнергетической отрасли страны и сами по себе не являются хорошим показателем, считает Никитин.

«Энергопроизводящие организации в Республике Казахстан получают доход от оказания двух видов услуг — реализации электроэнергии и поддержания готовности несения электрической мощности. Средства от услуги по реализации мощности, опять же, исходя из вышеуказанных принципов, должны направляться на модернизацию и реконструкцию предприятий. На 2019 год практически всем предприятиям отрасли без обоснований были утверждены предельные тарифы гораздо ниже себестоимости производства электроэнергии. О прибыли речи не было — уровень рентабельности министерство энергетики утвердило в размере нуля. Утвержденный тариф на мощность также был снижен и не покрывает затраты на выполнение программ по модернизации и реконструкции предприятий», — рассказал эксперт.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 24.04.2020 в 19:48:04   # 747509
Как же так? Совсем недавно была информация об удешевлении тарифов на электроэнергию,
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  Ал 24.04.2020 в 19:53:31   # 747511
Жаль что специализирующая на облаивании соседей Моська затихла, а то бы она повышение тарифов заботой о населении в сравнении с "обнуленным" объяснила...

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  Kazakh 24.04.2020 в 19:56:36   # 747514
Радио, бери инициативу в свои руки и "просвети" тут всех как всегда, да с картинками и видео
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  Ал 24.04.2020 в 19:58:18   # 747516
Цитата: Kazakh от 24.04.2020 13:56:36
Так как я - сказочный долбоёб, то беру инициативу в свои руки и облаиваю всех несогласных с моим "обоснованным" мнением
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  ka3ax001 24.04.2020 в 20:52:45   # 747537
У мАла праздник в душе от такой новости, его хлебом не корми а дай обосрать страну
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  Ал 24.04.2020 в 20:54:57   # 747538
Цитата: ka3ax001 от 24.04.2020 14:52:45
У меня горе в завистливой и злорадной душонке от такой новости, поэтому меня хлебом не корми, а дай обосрать "обнуленного" с "Рашкой"
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  Pole13 24.04.2020 в 21:17:41   # 747543

Алу хот бы хны
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  ka3ax001 24.04.2020 в 21:26:36   # 747544
Цитата: Ал от 24.04.2020 14:54:57
Цитата: ka3ax001 от 24.04.2020 14:52:45
У меня горе в завистливой и злорадной душонке от такой новости, поэтому меня хлебом не корми, а дай обосрать "обнуленного" с "Рашкой"

мАлпипаста
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  Ал 24.04.2020 в 21:51:36   # 747547
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  Мура45 24.04.2020 в 22:03:44   # 747550
Quote:
Алу хот бы хны


Да с фига ли ему "хоть бы хны"?
Он на гавно изойдёт, но комент, со смыслом которого он не согласен, опровергнет из всех видов орудий
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  Ал 24.04.2020 в 22:10:55   # 747552
Цитата: Мура45 от 24.04.2020 16:03:44

Старый мудак, жопными "орудиями" ваша буйная "братия" злоупотребляет, а я цивилизованно свою позицию аргументирую, переходя на понимаемый такими как ты дегенератами "язык" лишь в случаях ваших психических атак.

Причем я уже не раз напоминал вам, что ваши высеры вызывают у меня лишь брезгливость и максимум что вы способны во мне вызвать - лишь легкое раздражение...
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  Kazakh 24.04.2020 в 22:12:10   # 747553
радио, ты спать не будешь пока последнее слово свое не выставишь
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  Ал 24.04.2020 в 22:14:57   # 747554
Цитата: Kazakh от 24.04.2020 16:12:10
Я - сказочный долбоёб, поэтому не смогу заснуть пока не высрусь.
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  Kazakh 24.04.2020 в 22:16:51   # 747556
Сказочный долбоеб, я (и не только я) знаю твои привычки
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  Мура45 24.04.2020 в 22:17:43   # 747557

Не прошло и пяти минут...

Бляаа, радива, вот ты тупое
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  Ал 24.04.2020 в 22:17:54   # 747558
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  Ал 24.04.2020 в 22:19:01   # 747559
Цитата: Мура45 от 24.04.2020 16:17:43
Не прошло и пяти минут, как до меня дошло: Бляаа, какое же я тупое быдло...
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  Kazakh 24.04.2020 в 22:19:07   # 747560
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  Ал 24.04.2020 в 22:20:15   # 747561
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  Мура45 24.04.2020 в 22:20:42   # 747562

Казекен, не, ну ты прикинь, да?
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  Kazakh 24.04.2020 в 22:22:28   # 747563
Радио сломался, пластинку жует
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  Ал 24.04.2020 в 22:22:44   # 747564
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  Мура45 24.04.2020 в 22:23:42   # 747565
Цитата: Kazakh от 24.04.2020 16:22:28
Радио сломался, пластинку жует

У радивы не пластинке,
У радивы мямбрана
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  Ал 24.04.2020 в 22:23:46   # 747566
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  Ал 24.04.2020 в 22:24:15   # 747567
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  Kazakh 24.04.2020 в 22:24:38   # 747568
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  Kazakh 24.04.2020 в 22:25:48   # 747569
Ну давай радио, ты на финишной, выставь свои видео
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  Ал 24.04.2020 в 22:25:49   # 747570
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  Мура45 24.04.2020 в 22:26:33   # 747571
В общем, вещай, радива, до последнего пука.
Ты это заслужил конкретно.
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  Kazakh 24.04.2020 в 22:27:05   # 747572
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