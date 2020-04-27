Кто из стран ЕАЭС быстрее вернется к нормальной жизни

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философ 27 Апреля 2020 в 11:01:56
На сегодня участниками ЕАЭС являются Россия, Казахстан, Белоруссия, Армения, Киргизия и Молдавия (последняя страна находится в Союзе в статусе наблюдателя). Несколько дней назад главы этих государств провели совместное совещание (разумеется, удалённо, в видеоформате), на котором сверили часы в борьбе с актуальным вызовом человечеству. К слову сказать, в этих негативных реалиях ЕАЭС продемонстрировал куда более стойкую жизнеспособность, нежели другой союз — Европейский, который в первые дни коронавирусного кризиса на европейском континенте расписался в полной несостоятельности.
На том совещании страны договорились о координации действий в рамках Евразийского экономического союза. В частности, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с идеей создавать новые региональные производственно-технологические цепочки для поддержки экономик стран ЕАЭС. «Наши страны имеют значительные возможности по производству сельскохозяйственных и продовольственных товаров. Мы могли бы продумать механизмы укрепления взаимодействия по повышению продовольственной самообеспеченности, максимального производства собственной готовой продукции, выходу на внешние рынки, обмену опытом в агронауке», — подчеркнул Токаев.
Показатели эффективности
Предлагаем проанализировать несколько экономических и политических факторов, чтобы составить рейтинг стран ЕАЭС по степени потенциала перебороть кризис. К экономическим критериям можно отнести следующие: успешность корпоративного управления, финансовая господдержка малому и среднему предпринимательству, прозрачность бизнес-среды, уровень коррупции, контроль над системами снабжения, соблюдение принципов свободы торговли и кооперации. Политические факторы определяются широко понимаемым доверием к власти. Ведь очевидно, что от уровня политической стабильности, на самом деле, зависит, насколько оперативно граждане самоорганизуются, сплотятся ради общего дела, чтобы справиться с этой заразой.
Итак, начнём с сумм поддержки властями стран ЕАЭС своих экономик на фоне пандемии COVID-19. В Казахстане такая помощь составила около 8,6 % от ВВП, в России превысила 5% от ВВП, в Армении — менее 3% (для сравнения, в Дании на поддержку экономики направлено до 13% от ВВП). К сожалению, в открытом доступе нет информации, сколько власти Белоруссии, Киргизии и Молдавии готовы потратить своих средств на поддержку предприятий и граждан. Известно лишь, что деньги на борьбу с коронавирусом эти страны запросили у западных фондов (как и когда отдавать с процентами — другой вопрос). Например, Белоруссия запросила у Европейского банка реконструкции и развития $1 млрд, Киргизия Молдавия у Международного валютного фонда — $250 млн, а Киргизия, также у МВФ, — $121 млн.
В качестве примера, рассмотрим финансовую помощь здравоохранению. Ведь именно эта сфера сегодня стала главной, сразу все эксперты заговорили о том, как недостаточно финансировали медицину. А сами медики, круглосуточно рискуя жизнью в борьбе с распространившейся угрозой, стали народными героями. По данным последнего опроса «Левада-центра», только 9% россиян оценивают ситуацию в здравоохранении страны как хорошую. Чтобы стимулировать медиков, правительство РФ выделило 45 млрд рублей на доплаты за работу с зараженными коронавирусом или людьми из группы риска. Кроме того, Министерство обороны России возводит 16 госпиталей (первый, построенный с нуля, уже открыт в Нижнем Новгороде). Из бюджета Казахстана на доплаты врачам планируется выделить более 40,5 млрд тенге (на российские деньги это порядка 7 млрд рублей). Власти Белоруссии не назвали конкретных сумм помощи своим медикам, министр здравоохранения Владимир Караник лишь уточнил журналистам, что доплаты задействованным в борьбе с инфекциями медикам будут «существенными».
Также немаловажна помощь бизнесу, локомотиву экономического развития стран-участниц ЕАЭС. В копилке РК — кредитные каникулы предпринимателям, приостановка налоговой и арендной платы, дорожная карта занятости с 7 тыс. проектов и 242 тыс. новых рабочих мест. Кроме того, в Казахстане соцвыплаты на время карантина получают все, кто лишился работы. Крупнейшая центрально-азиатская республика была отмечена даже в британском журнале The Economist, отметив, что около 5 млн казахстанцев подали заявки на пособие с помощью специализированного сайта.
В России вслед за Казахстаном малому и среднему бизнесу была предоставлена прямая безвозмездная помощь от государства, а также продлены на шесть месяцев сроки уплаты налогов. Из российских инициатив следует отметить программу льготной ипотеки под 6,5% годовых. Это поддержит строительный бизнес и позволит не допустить появления новых обманутых дольщиков.
Идём дальше. Проанализируем реакцию властей на пандемию. Первой страной ЕАЭС, начавшей достаточно серьёзно реагировать на негативные коронавирусные процессы, стал Казахстан. Президент Токаев ввёл в республике чрезвычайное положение ещё 16 марта, когда в Казахстане было подтверждены всего шесть случаев коронавирусной инфекции (без летальных исходов). Согласно президентскому указу, в Казахстане было ограничено функционирование крупных объектов торговли, остановлена деятельность торгово-развлекательных центров, запрещены массовые зрелищные и спортивные мероприятия. Также были закрыты границы страны (за исключением крайне ограниченной категории лиц, в основном, дипперсонала).
В Армении чрезвычайное положение было объявлено также с 16 марта. ЧП на территории Молдавии было введено с 17 марта. С 25 марта чрезвычайное положение было введено в Киргизии, но не на всей территории, а только в столице Бишкеке и ряде районов республики. В Белоруссии, как мы знаем, особых жёстких мер для борьбы с распространением коронавируса не предпринимали вообще.
Усиленные меры (на введение режима ЧП, но подобный набор ограничений, связанных с массовым скоплением людей) Российская Федерация предприняла поэтапно. С 16 марта был ограничен допуск посетителей в музеи и театры, а также на стадионы, затем с 28 марта были закрыты заведения общепита и торгово-развлекательные центры, а 30 марта Россия полностью закрыла свои границы.
Прогноз «Стабильный»
Проанализируем третий фактор — самоорганизацию граждан, которая вытекает из такого немаловажного показателя как доверие к власти. Последние опросы в России и Казахстане свидетельствуют, что люди всерьёз оценили риски пандемии. По данным ВЦИОМ, 70% россиян ограничили контакты с другими людьми, боясь заразиться коронавирусной инфекцией. По данным маркетинговой компании «Nielsen Казахстан», 76% опрошенных казахстанцев ограничили передвижение по городу, понимая опасность COVID-19. В вопросах личной гигиены 80% казахстанцев сообщили, что стали чаще мыть руки (в России — 61%). По данным опроса Gallup, 59% опрошенных в Армении согласились, что готовы пожертвовать некоторыми из своих прав, если это поможет предотвратить распространение вируса.
Эксперты уже сейчас делают прогнозы, насколько быстро и без потерь страны ЕАЭС выйдут из экономического кризиса. Например, ведущий аналитик американской компании S&P Global Ratings Макс Макгроу, оценивая макроэкономические показатели Казахстана, заявил о прогнозе «Стабильный». «Прогноз «Стабильный» по суверенным рейтингам отражает наши ожидания того, что в ближайшие два года фискальные и внешнеэкономические показатели Казахстана останутся сильными. Мы также надеемся на преемственность политики при новом президенте Казахстана», — цитирует аналитика «Forbes Казахстан».
Что касается России, то по мнению ведущего эксперта Центра политических технологий Никиты Масленникова, дефолт России не грозит. «Рисков государственного дефолта, как в 1998 году, пока не просматривается, даже если приток выручки с нефтегазового рынка ещё больше сократится», — прокомментировал эксперт.
Таким образом, по итогам нашего анализа основных мер, предпринятых станами-членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по борьбе с пандемией и кризисом, тройка лидеров, имеющих шансы первыми выйти из экономической рецессии выглядит следующим образом:
1. Казахстан
2. Россия
3. Армения
Но повторим, что мы не ставили целью противопоставить страны, действующих в едином экономическом пространстве. Очевидно, что бороться с такой глобальной напастью возможно лишь сообща, и опыт каждой государства в данной ситуации максимально ценен для апробирования его в соседних странах.
http://www.ng.ru/cis/2020-04-22/100_evrasia220420.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Quote:
Кто из стран ЕАЭС быстрее вернется к нормальной жизни
это типа когда курс вернуться к 378тенге за доллар?