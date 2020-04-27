АТЫРАУСКИЙ НПЗ ПОЛУЧИЛ ПРАВО ЭКСПОРТА В ЕВРОПУ ПАРАКСИЛОЛА И БЕНЗОЛА

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философ 27 Апреля 2020 в 11:03:37
В распространенном сообщении говорится, что сертификата REACH удостаивается продукция, имеющая не только международные сертификаты качества, но и соответствующая требованиям регламентов Евросоюза. Эта сертификация призвана обеспечить высокий уровень охраны здоровья населения и окружающей среды, а также свободный оборот химических веществ, повышая при этом конкурентоспособность и стимулируя инновации. В Европейском союзе предприятия химической промышленности обязаны предоставлять информацию о производимых или импортируемых ими химических веществах.
«Оформление сертификата REACH было проведено в несколько этапов, в ходе которых была подготовлена вся необходимая документация для получения регистрационного номера, проведена регистрация организации – импортера, то есть ТОО «АНПЗ» в Европейском агентстве по химическим веществам (ECHA), а также присоединение к системе совместной подачи данных (Joint Submission)», – отмечается в сообщении.
Напомним, комплекс по производству ароматических углеводородов, построенный в рамках модернизации на Атырауском НПЗ, по проекту может производить ежегодно 133 тысячи тонн бензола и 496 тысяч тонн параксилола.
http://atpress.kz/10257-atyrauskiy-npz-poluchil-pravo-eksporta-v-evropu-paraksilola-i-benzola
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