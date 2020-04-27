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Экономика
Минсельхоз РФ заявил о приостановке экспорта зерновых до 1 июля 2020 года
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danilov 27 Апреля 2020 в 11:28:35
«После вывоза всего задекларированного в рамках квоты зерна экспорт пшеницы, меслина, ржи, ячменя и кукурузы в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, будет остановлен до 1 июля 2020 года. ФТС прекращен выпуск новых деклараций для целей экспорта», — сказано в официальном сообщении.
В Минсельхозе считают, что принятое решение стабилизирует цены на зерновые и позволит удовлетворить потребности в зерне и продуктах его переработки внутри страны. Также отмечается, что, несмотря на ограничение, планы по экспорту продукции АПК в 2020 году будут выполнены, как и цели государственных программ Российской Федерации.

ТАСС
Комментарии, по рейтингу, по дате
  едридмадрид 27.04.2020 в 11:47:16   # 747967
ну а что, если бы не голод надвигающийся в Россию, то зерновые до последнего путинские барыжники за границу продавали сырье-богатство в доллары превращали
ну а так народ ( холопов крепостных ) кормить надо , а то на виллы могут с голоду поднять

а макароны как ни как это еда
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  едридмадрид 27.04.2020 в 11:48:51   # 747969
и вообще как раньше выступила путинская чиновница , за макароны ( те которые из зерна делаю, которое уже не продают за границу - временно)


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  Leksus 27.04.2020 в 11:54:02   # 747970
Ничего страшного не увидел. Пока не будет достоверного прогноза на урожай, прижали экспортеров, да и сценой определяться.
Хватит всем макаронов, что Россия, что Казахстан в первой десятке мировых экспортеров пшеницы. Тут саудиты точно не подгадят.
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  ГОРЫНЫЧ 27.04.2020 в 13:56:11   # 747988
едридмадрид 27.04.2020 в 11:47:16 # 747967
Ты бы, МноголикийАнус, поменьше майдаун СМИ читал, а то у них любимая тема- голод в России. До сих пор мусолят, что россияне с голодухи ёжиков едят.
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  Zoggyla 27.04.2020 в 14:16:12   # 747992
Цитата: ГОРЫНЫЧ от 27.04.2020 07:56:11
едридмадрид 27.04.2020 в 11:47:16 # 747967
Ты бы, МноголикийАнус, поменьше майдаун СМИ читал, а то у них любимая тема- голод в России. До сих пор мусолят, что россияне с голодухи ёжиков едят.
А на холодное салат из лебеды.
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  GoodZone 27.04.2020 в 14:33:05   # 747995
Цитата: едридмадрид от 27.04.2020 05:48:51
и вообще как раньше выступила путинская чиновница , за макароны ( те которые из зерна делаю, которое уже не продают за границу - временно)




А почему вы не сказали, что эта чиновница снята с должности по отрицательным мотивам? или это не вписывается в ваши представления о России? Там все плохо должно быть всегда и безоговорочно? Путин ее сам лично ставил? Да он наверное и не знал до скандала о ее существовании, а вот в снятии ее с должности наверное поучаствовал, может и не подозревая об этом, а может и целенаправленно. Имейте смелость быть честным до конца...
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