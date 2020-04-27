Минсельхоз РФ заявил о приостановке экспорта зерновых до 1 июля 2020 года

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danilov 27 Апреля 2020 в 11:28:35
В Минсельхозе считают, что принятое решение стабилизирует цены на зерновые и позволит удовлетворить потребности в зерне и продуктах его переработки внутри страны. Также отмечается, что, несмотря на ограничение, планы по экспорту продукции АПК в 2020 году будут выполнены, как и цели государственных программ Российской Федерации.
ТАСС
Комментарии, по рейтингу, по дате
едридмадрид 27.04.2020 в 11:47:16 # 747967
ну а так народ ( холопов крепостных ) кормить надо , а то на виллы могут с голоду поднять
а макароны как ни как это еда
едридмадрид 27.04.2020 в 11:48:51 # 747969
Хватит всем макаронов, что Россия, что Казахстан в первой десятке мировых экспортеров пшеницы. Тут саудиты точно не подгадят.
Ты бы, МноголикийАнус, поменьше майдаун СМИ читал, а то у них любимая тема- голод в России. До сих пор мусолят, что россияне с голодухи ёжиков едят.
Цитата: ГОРЫНЫЧ от 27.04.2020 07:56:11А на холодное салат из лебеды.
едридмадрид 27.04.2020 в 11:47:16 # 747967
Ты бы, МноголикийАнус, поменьше майдаун СМИ читал, а то у них любимая тема- голод в России. До сих пор мусолят, что россияне с голодухи ёжиков едят.
едридмадрид 27.04.2020 в 11:47:16 # 747967
Ты бы, МноголикийАнус, поменьше майдаун СМИ читал, а то у них любимая тема- голод в России. До сих пор мусолят, что россияне с голодухи ёжиков едят.
Цитата: едридмадрид от 27.04.2020 05:48:51
и вообще как раньше выступила путинская чиновница , за макароны ( те которые из зерна делаю, которое уже не продают за границу - временно)
и вообще как раньше выступила путинская чиновница , за макароны ( те которые из зерна делаю, которое уже не продают за границу - временно)
А почему вы не сказали, что эта чиновница снята с должности по отрицательным мотивам? или это не вписывается в ваши представления о России? Там все плохо должно быть всегда и безоговорочно? Путин ее сам лично ставил? Да он наверное и не знал до скандала о ее существовании, а вот в снятии ее с должности наверное поучаствовал, может и не подозревая об этом, а может и целенаправленно. Имейте смелость быть честным до конца...