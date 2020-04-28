Уплатившие ЕСП для получения 42 500 тенге должны будут платить его и дальше.

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
DITRX 28 Апреля 2020 в 08:34:33
Уплатившие ЕСП для получения 42 500 должны будут платить его и дальше
Фото: NUR.KZ
Как рассказали в комитете государственных доходов Казахстана, данный налог ориентирован не для юридических лиц, оказывающих услуги или продающих что-либо со своего хозяйства, но имеющих доход менее 1 175 МРП (2,95 миллиона тенге) в год.
В этой связи, те граждане, которые внесли платеж по этому налогу в первый раз в период ЧП, обозначили себя как самозанятые.
В комитете подчеркнули, что эти лица должны будут и дальше подтверждать свой статус самозанятых путем уплаты единого совокупного платежа.
В ведомстве также отметили, что плательщики налога не могут быть иностранцами или людьми, у которых нет гражданства.
Также плательщик ЕСП не должен быть индивидуальным предпринимателем или лицом, которое осуществляет частную практику. Речь идет о нотариусах, частных судебных исполнителях, адвокатах и медиаторах.
Отметим, сегодня сообщалось, что тем, кто получал деньги за март, новые средства на счета будут начислены в автоматическом режиме - повторно сдавать документы не требуется.
https://www.nur.kz/1853128-uplativsie-esp-dla-polucenia-42-500-tenge-dolzny-budut-platit-ego-i-dalse.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Все мы гости 28.04.2020 в 08:57:17 # 748105
KapitanNemo 28.04.2020 в 10:31:52 # 748119
Цитата: Все мы гости от 28.04.2020 02:57:17
Многоходовочка ))
Многоходовочка ))
Это у порядочных людей.
А у этих многонаебочка
А Вы идите на производство и трудитесь. Будет и зарплата и отчисления. Всё в рамках закона. А то сидите на "левых" неучтенных разовых работах, налоги не платите, пенсионку не отчисляете. Самые умные. А халяву любите. И пенсию потом требовать будите не меньшую чем у законопослушного, добропорядочного гражданина.