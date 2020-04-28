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Экономика
Уплатившие ЕСП для получения 42 500 тенге должны будут платить его и дальше.
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DITRX 28 Апреля 2020 в 08:34:33
Комитет госдоходов обратился к гражданам, которые впервые уплатили ЕСП, чтобы получить выплату в размере одной МЗП. Оказалось, что эти граждане должны будут уплачивать ЕСП и после снятия режима ЧП, передает NUR.KZ.

Уплатившие ЕСП для получения 42 500 должны будут платить его и дальше
Фото: NUR.KZ

Как рассказали в комитете государственных доходов Казахстана, данный налог ориентирован не для юридических лиц, оказывающих услуги или продающих что-либо со своего хозяйства, но имеющих доход менее 1 175 МРП (2,95 миллиона тенге) в год.

В этой связи, те граждане, которые внесли платеж по этому налогу в первый раз в период ЧП, обозначили себя как самозанятые.

В комитете подчеркнули, что эти лица должны будут и дальше подтверждать свой статус самозанятых путем уплаты единого совокупного платежа.

В ведомстве также отметили, что плательщики налога не могут быть иностранцами или людьми, у которых нет гражданства.

Также плательщик ЕСП не должен быть индивидуальным предпринимателем или лицом, которое осуществляет частную практику. Речь идет о нотариусах, частных судебных исполнителях, адвокатах и медиаторах.

Отметим, сегодня сообщалось, что тем, кто получал деньги за март, новые средства на счета будут начислены в автоматическом режиме - повторно сдавать документы не требуется.

https://www.nur.kz/1853128-uplativsie-esp-dla-polucenia-42-500-tenge-dolzny-budut-platit-ego-i-dalse.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  adapter 28.04.2020 в 08:42:50   # 748099
Просто бизнес, ничего личного.
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  Все мы гости 28.04.2020 в 08:57:17   # 748105
Многоходовочка ))
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  Пришелец 28.04.2020 в 09:19:11   # 748109
как говорится посадили на счетчик
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  DITRX 28.04.2020 в 09:39:53   # 748113
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  KapitanNemo 28.04.2020 в 10:31:52   # 748119
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  Leksus 28.04.2020 в 10:50:17   # 748123
Что и следовало ожидать. Деньги пособий надо вернуть. В бюджете дыра будет на ближайшие два года как минимум. Теперь прямо в глаза лезет перенос всеобщего декларирования на более ранний срок и запрет работать с наличной с порогом 100 000. Все условия правительство подготовило, ждать осталось недолго. Халявы не было и не будет, и играть в азартные игры с государством - 100% пролет.
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  Рамзес 28.04.2020 в 11:19:38   # 748127
Вот просто отзывы:
А Вы идите на производство и трудитесь. Будет и зарплата и отчисления. Всё в рамках закона. А то сидите на "левых" неучтенных разовых работах, налоги не платите, пенсионку не отчисляете. Самые умные. А халяву любите. И пенсию потом требовать будите не меньшую чем у законопослушного, добропорядочного гражданина.
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  Fotinij 28.04.2020 в 11:41:30   # 748128
Это было ясно с самого начала. От нашего правительства халявы быть не может.
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