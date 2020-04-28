Поддержка для избранных?

По статье я понял, что ничего не будут пересматривать,
Quote:
У нас сейчас порядка 200 строительных объектов в двух столицах, на которых занято, по оценкам субподрядчиков, по нашим оценкам, около 200 тысяч человек. Это молодые люди от 18 до 40 лет, в основном из регионов. И если сейчас эти стройки встанут, сотни тысяч людей одномоментно останутся без работы. Этого ни в коем случае нельзя допустить!
Но с другой стороны это список действительно системо-образующие для Казахстана, потому что принадлежат системо-образующим гражданам Казахстана.