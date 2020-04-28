Поддержка для избранных?

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Экономика
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GoodZone 28 Апреля 2020 в 13:03:02
Список предприятий, которым планируется оказать гос­поддержку в посткарантинный период, возмутил гражданское сообщество.

Выступая в минувшую пятницу на заседании госкомиссии по модернизации экономики, министр национальной экономики Руслан ДАЛЕНОВ представил проект реестра системообразующих предприятий страны, которым будет оказана господдержка. По его словам, в список вошла 361 компания из сфер строительства, транспорта, энергетики, торговли, аренды недвижимости, горнодобывающей и обрабатывающей промышленности.

В качестве мер господдержки предполагается предоставление госгарантий по кредитам, доступа к льготной ликвидности, налоговых отсрочек, упрощение и ускорение процесса возврата НДС, ускорение предоставления всех разрешительных документов и государственных услуг. Избранные же предприятия будут обязаны сохранить оплачиваемые рабочие места, по возможности закупать товары и услуги у отечественных производителей, предоставлять информацию о своей деятельности уполномоченным органам и обеспечивать своевременные платежи в рамках действующих договоров. Кроме того, встречные обязательства предусматривают отмену дивидендных выплат и бонусов топ-менеджменту этих компаний за 2019-2020 годы.

В выходные дни в соцсетях появился предварительный список вышеупомянутых предприятий, составленный на основе данных якобы Нацпалаты предпринимателей “Атамекен” - его выложили исполнительный директор Союза обрабатывающей промышленности Адилбек БЕКТИБАЕВ, экономический обозреватель Денис КРИВОШЕЕВ со ссылкой на телеграмм-канал FINANCE и другие пользователи. В списке, в частности, значатся группа компаний “Базис”, несколько десятков компаний, входящих в BI Group, ТОО High Vill Kazakhsatan, АО “Пассажирские перевозки”, авиакомпании Air Astana, SCAT и Qazaq Air, практически все аэропорты крупных городов Казахстана, АО “Алматинские электрические станции”, ТОО “Астанаэнергосбыт”, ТОО Mega Plaza, ТОО “Метро Кэш энд Керри”, торговый дом Astana Motors Almaty, ТОО Royal Cars и другие.

Представители гражданского общества возмущены тем, что поддержка будет оказана только 361 предприятию, причем явно не самым бедным. В частности, Союз промышленников и предпринимателей (СПП) El Tiregi в своем заявлении усомнился в целесообразности оказания помощи салонам продаж элитных автомобилей, авиакомпаниям, аэропортам. Авторы заявления обращают внимание на то, что в списке значатся 218 стройкомпаний, специализирующихся в основном на строительстве элитного жилья, 86 компаний из сфер торговли и аренды недвижимости, 26 транспортных, 15 энергетических, 5 горнодобывающих гигантов - и ни одного среднего производственника.

“В такое сложное для населения, малого и среднего бизнеса, простых фермеров и отечественных производителей время оказание государственной помощи олигархам от бизнеса, тем, кто сам должен в это непростое время помогать государству и населению, выглядит как плевок в лицо всем предпринимателям и населению страны”, - говорится в заявлении.

СПП потребовал аннулировать указанный список и составить новый, который следует предварительно обсудить с представителями предпринимательского сообщества и отраслевыми ассоциациями производителей. El Tiregi считает, что надо жестко наказать чиновников, ответственных за подготовку обнародованного перечня.

В воскресенье “Атамекен” заявил, что не имеет отношения к этому списку - НПП участвовала только в распространении опросника, предоставленного Миннац­экономики для изучения ситуации с крупным бизнесом.

“После представления списка системообразующих предприятий на заседании госкомиссии в НПП “Атамекен” провели внутреннее совещание, где руководство Нацпалаты и члены президиума высказались против идеи списка как таковой. НПП “Атамекен” считает, что бизнес должен получать поддержку, основанную на принципе прозрачности распределения средств и преференций”, - говорится в сообщении Нацпалаты.

А в понедельник этот список и меры господдержки бизнеса в прямом эфире обсудили председатель правления НПП “Атамекен” Аблай МЫРЗАХМЕТОВ и экономист Рахим ОШАКБАЕВ.

- Системообразующие крупные предприятия есть, нельзя отрицать их роль, - сказал Мырзахметов. - 80 процентов бюджета формируют налоги. Они обеспечивают около 600 тысяч рабочих мест. Поэтому по ним какие-то меры должны приниматься. Но мы сказали: давайте определим, по каким критериям они будут отбираться. Недовольство вызвало то, что опубликовали конкретные списки, в которых оказались какие-то группы компаний. Я уверен, что эти группы компаний и их акционеры недоумевают, почему они попали в эти списки (они не претендовали) и кто в этом виноват. Наверное, министерству надо разобраться, и эксперты, которые готовили рабочие материалы, должны дать пояснения, а не прятаться. К сожалению, эти эксперты, когда шум поднялся, вместо того чтобы внятно объяснить, что это рабочий документ, начали скриншоты выставлять, передавать блогерам, пытаться стрелки перевести на “Атамекен”. Мы не говорим, что МНЭ виновато, но раз эти списки вышли из их недр, они должны пояснить.

В свою очередь Ошакбаев, заметив, что в России также формируют список системообразующих предприятий, которым будет оказана гос­поддержка, отметил, что в Казахстане две госпрограммы поддержки предпринимателей - “Дорожная карта бизнеса” и “Экономика простых вещей”, но многие крупные предприятия в них не входят.

- Суммы по этим программам увеличены, максимально расширен доступ к ним, - сказал он. - Но получилось так, что системообразующие предприятия из них выбыли. Поэтому я думаю, что вся эта дискуссия более чем уместна. Давайте возьмем для примера строительную отрасль. У нас сейчас порядка 200 строительных объектов в двух столицах, на которых занято, по оценкам субподрядчиков, по нашим оценкам, около 200 тысяч человек. Это молодые люди от 18 до 40 лет, в основном из регионов. И если сейчас эти стройки встанут, сотни тысяч людей одномоментно останутся без работы. Этого ни в коем случае нельзя допустить!

Мадина АИМБЕТОВА, фото Владимира ЗАИКИНА и Владимира ТРЕТЬЯКОВА, Алматы
https://time.kz/articles/zloba/2020/04/27/podderzhka-dlya-izbrannyh
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Pole13 28.04.2020 в 13:35:18   # 748136
Quote:
ТОО “Метро Кэш энд Керри”, торговый дом Astana Motors Almaty, ТОО Royal Cars

Эти точно не пострадали
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  DITRX 28.04.2020 в 13:53:50   # 748141
Вот после этого ещё и просят каждый месяц ЭЦП платить . А смысл все равно растранжирят как сейчас.
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  kkafp 28.04.2020 в 15:35:01   # 748157
Деньги для поддержки экономики казахстана нужно выдать людям, а народ сам принесет их тем видам бизнеса который нужно поддержать!!!
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  Васяй 28.04.2020 в 15:40:40   # 748158
Цитата: DITRX от 28.04.2020 07:53:50
Вот после этого ещё и просят каждый месяц ЭЦП платить . А смысл все равно растранжирят как сейчас.
ЕСП
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  NBE 28.04.2020 в 15:48:41   # 748160
По статье я понял, что ничего не будут пересматривать,
Quote:
У нас сейчас порядка 200 строительных объектов в двух столицах, на которых занято, по оценкам субподрядчиков, по нашим оценкам, около 200 тысяч человек. Это молодые люди от 18 до 40 лет, в основном из регионов. И если сейчас эти стройки встанут, сотни тысяч людей одномоментно останутся без работы. Этого ни в коем случае нельзя допустить!

Но с другой стороны это список действительно системо-образующие для Казахстана, потому что принадлежат системо-образующим гражданам Казахстана.
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  Skype 28.04.2020 в 15:52:31   # 748162
Цитата: Pole13 от 28.04.2020 07:35:18
Quote:
ТОО “Метро Кэш энд Керри”, торговый дом Astana Motors Almaty, ТОО Royal Cars

Эти точно не пострадали


особо приближенные к императору
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