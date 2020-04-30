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Экономика
Саудиты палят ЗВР как никогда - BBG
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danilov 30 Апреля 2020 в 12:13:30
27 млрд.$ за месяц сожгли!
Осталось $464 млрд. Минимум с 2011-ого.


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( 43.13Кб)
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 30.04.2020 в 18:58:59   # 748414
Ну еще много осталось.
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  Ал 30.04.2020 в 19:30:44   # 748426
Цитата: старик от 30.04.2020 12:58:59
Ну еще много осталось.
Все относительно. Кроме прибыли на грани рентабельности от продажи нефти в результате падения цен с повышенными ставками фрахта у саудитов вследствие карантина "накрылись" и хадж с туристическим сезоном.
В результате этого для компенсации дефицита бюджета и поддержания курса риала саудиты кроме того что "запустили руку" в ЗВР, начали в долги влезать. А если ситуация сильно затянется, то при опустошении гарантирующей возврат кредитов "кубышки" рейтинги кредитоспособности понизятся и кредиторы начнут процентные ставки повышать...
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  DITRX 30.04.2020 в 20:46:02   # 748439
Наши за март 1.5 сожгли и чо ? От этих цен мы все одной лодке
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