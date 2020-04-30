Глобальное потребление энергии упало так, как если бы от энергетики отказалась вся Индия — CNN

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danilov 01 Мая 2020 в 11:48:11
Согласно новому отчету Международного энергетического агентства, спрос на энергоносители в этом году может сократиться на 6%, если карантинные ограничения сохранятся в течение еще нескольких месяцев, а восстановление экономики будет идти медленно.
При этом такой сценарий «все более вероятен», заявили в МЭА, добавив, что такое падение в потреблении энергии будет в семь раз больше, чем то, с чем столкнулся мир после глобального финансового кризиса 2008 года.
https://edition.cnn.com/2020/04/30/economy/energy-demand-iea/index.html
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