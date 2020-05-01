300 ТОНН КАПУСТЫ В ДЕТСКИЕ ДОМА И МАЛООБЕСПЕЧЕННЫМ СЕМЬЯМ

То ли дело сейчас
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 01 Мая 2020 в 22:03:56
Урожай капусты будет раздаваться бесплатно в детские дома и малообеспеченным семьям страны через благотворительный фонд «Дегдар». Кроме того, аким Жетысайкого района связался с акиматом города Алматы и отправил 300 тонн капусты на рынки Алматы.
«На сегодняшний день с 705 гектаров в районе собрано 20 тысяч тонн капусты. 367 фермеров района посадили капусту, в том числе 246 аграриев уже собрали свой урожай. Несмотря на эпидемию, фермеры реализуют свою продукцию. Мы постоянно ведем переговоры с руководителями других областных центров, чтобы гарантировать -, работа фермеров не будет потрачена впустую », - сказал аким района Жамантай Бейсенбаев.
В целом в Жетысайском районе на сегодня посеяно 78 тысяч гектаров земли. В этом году 1180 га было засеяно ранней весенней капустой. В общей сложности с помощью Фонда «Туркестан» и отдельных спонсоров продукты питания раздали более 3700 нуждающимся семьям.
Региональная служба коммуникаций Туркестанской области
Комментарии, по рейтингу, по дате
То ли дело сейчас