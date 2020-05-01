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Экономика
300 ТОНН КАПУСТЫ В ДЕТСКИЕ ДОМА И МАЛООБЕСПЕЧЕННЫМ СЕМЬЯМ
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danilov 01 Мая 2020 в 22:03:56
Аким области Умирзак Шукеев дал конкретные поручения акимам районов направить около 300 тонн капусты в другие регионы страны путем переговоров.

Урожай капусты будет раздаваться бесплатно в детские дома и малообеспеченным семьям страны через благотворительный фонд «Дегдар». Кроме того, аким Жетысайкого района связался с акиматом города Алматы и отправил 300 тонн капусты на рынки Алматы.
«На сегодняшний день с 705 гектаров в районе собрано 20 тысяч тонн капусты. 367 фермеров района посадили капусту, в том числе 246 аграриев уже собрали свой урожай. Несмотря на эпидемию, фермеры реализуют свою продукцию. Мы постоянно ведем переговоры с руководителями других областных центров, чтобы гарантировать -, работа фермеров не будет потрачена впустую », - сказал аким района Жамантай Бейсенбаев.

В целом в Жетысайском районе на сегодня посеяно 78 тысяч гектаров земли. В этом году 1180 га было засеяно ранней весенней капустой. В общей сложности с помощью Фонда «Туркестан» и отдельных спонсоров продукты питания раздали более 3700 нуждающимся семьям.

Региональная служба коммуникаций Туркестанской области
Комментарии, по рейтингу, по дате
  строитель 01.05.2020 в 22:23:18   # 748525
При совке было плохо, при советском Госплане невыносимо, коммунисты в ручном режиме неумело управляли народным хозяйством, в сельском хозяйстве был полный бардак и неразбериха.
То ли дело сейчас



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  строитель 01.05.2020 в 22:30:46   # 748526
Не понимаю, неужели фермеры юга Казахстана не могут самоорганизоваться и создать своё сообщество которому. Они будут доверять и сообща вести планирование и отстаивать свои интересы ?
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