 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Экономика
NASA ведет переговоры с Роскосмосом о покупке дополнительного места на «Союзе»
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 02 Мая 2020 в 17:38:38
По словам директора американского аэрокосмического агентства Джима Брайденстайна, отправка астронавта необходима США «для обеспечения безопасной работы МКС за счет беспрерывного присутствия на ней американцев». Запуск планируется предстоящей осенью.

Ранее сообщалось о возможности предоставления США двух дополнительных мест на российских «Союзах». Так, в декабре 2019 года генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил о решении предоставить NASA по одному месту на кораблях «Союз МС-17» со стартом в октябре 2020 года и «Союз МС-18» со стартом в апреле 2021 года.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  едридмадрид 02.05.2020 в 17:50:32   # 748639


поощрить | покарать
  едридмадрид 02.05.2020 в 17:51:55   # 748641


видимо дела вообще на выходных ( тут на сайте помойке) плохи , если НОВЫХ новостей нет

вернемся в прошедший год 2019 осень
поощрить | покарать (1)
  едридмадрид 02.05.2020 в 17:54:37   # 748642
31 октября 2019, 16:35 / Политика
NASA официально запросило у «Роскосмоса» места на космических кораблях

Директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Джим Брайденстайн официально обратился к главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину.

Он убежден, что испытания кораблей компаний Boeing и SpaceX завершатся не ранее 2021 г., поэтому Россия пошла навстречу и будет вынуждена сократить свои экипажи, предоставив места американцам. Вариант со строительством дополнительных кораблей «Союз-МС» по запросу NASA отпал. По словам представителя «Роскосмоса» Владимира Устименко, построить «Союз» в столь сжатые сроки невозможно. «Поэтому и рассматриваются иные варианты, которые не допустят отсутствия астронавтов на американском сегменте МКС», − сказал он «Ведомостям».

поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь