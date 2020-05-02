NASA ведет переговоры с Роскосмосом о покупке дополнительного места на «Союзе»

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danilov 02 Мая 2020 в 17:38:38
Ранее сообщалось о возможности предоставления США двух дополнительных мест на российских «Союзах». Так, в декабре 2019 года генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил о решении предоставить NASA по одному месту на кораблях «Союз МС-17» со стартом в октябре 2020 года и «Союз МС-18» со стартом в апреле 2021 года.
Комментарии, по рейтингу, по дате
едридмадрид 02.05.2020 в 17:50:32 # 748639
едридмадрид 02.05.2020 в 17:51:55 # 748641
видимо дела вообще на выходных ( тут на сайте помойке) плохи , если НОВЫХ новостей нет
вернемся в прошедший год 2019 осень
едридмадрид 02.05.2020 в 17:54:37 # 748642
NASA официально запросило у «Роскосмоса» места на космических кораблях
Директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Джим Брайденстайн официально обратился к главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину.
Он убежден, что испытания кораблей компаний Boeing и SpaceX завершатся не ранее 2021 г., поэтому Россия пошла навстречу и будет вынуждена сократить свои экипажи, предоставив места американцам. Вариант со строительством дополнительных кораблей «Союз-МС» по запросу NASA отпал. По словам представителя «Роскосмоса» Владимира Устименко, построить «Союз» в столь сжатые сроки невозможно. «Поэтому и рассматриваются иные варианты, которые не допустят отсутствия астронавтов на американском сегменте МКС», − сказал он «Ведомостям».