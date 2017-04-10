 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Экономика
Холдинг Уоррена Баффета в первом квартале понес убытки почти на $50 млрд.
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 03 Мая 2020 в 12:25:43
Холдинговая компания Berkshire Hathaway, руководителем которой является предприниматель и инвестор Уоррен Баффет, сообщила, что по итогам трехмесячного периода, который завершился 31 марта, чистые убытки Berkshire Hathaway составили $49,7 млрд.

За такой же период в прошлом году прибыль компании оценивалась в $21,7 млрд.

CNN и CNBC отмечают, что в Berkshire Hathaway никогда ранее не сообщали о столь крупных убытках.

«Меры, принятые властями и частным бизнесом для борьбы с распространением (коронавируса), оказали значительное влияние на нашу работу в марте. Они, вероятно, окажут негативное воздействие на все наши операции во втором квартале, хотя степень этого может варьироваться», – констатировали представители холдинга.
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь