Холдинг Уоррена Баффета в первом квартале понес убытки почти на $50 млрд.

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danilov 03 Мая 2020 в 12:25:43
За такой же период в прошлом году прибыль компании оценивалась в $21,7 млрд.
CNN и CNBC отмечают, что в Berkshire Hathaway никогда ранее не сообщали о столь крупных убытках.
«Меры, принятые властями и частным бизнесом для борьбы с распространением (коронавируса), оказали значительное влияние на нашу работу в марте. Они, вероятно, окажут негативное воздействие на все наши операции во втором квартале, хотя степень этого может варьироваться», – констатировали представители холдинга.
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