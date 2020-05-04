ЭКОНОМИКА КАЗАХСТАНА МОЖЕТ НЕДОПОЛУЧИТЬ 1,3 ТРЛН ТЕНГЕ ИЗ-ЗА СПАДА ТОРГОВЛИ

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
Гость 04 Мая 2020 в 15:13:00
Индекс деловой активности, характеризующий состояние экономики и перспективы развития в стране промышленного производства, строительного сектора и сферы услуг, упал до многолетнего минимума и в Казахстане. Первые негативные изменения в секторах экономики проявились в феврале 2020 года. Тогда значение индекса составляло 49,1 пункта и это был первый месяц с апреля 2017 года, когда производство в стране пошло на спад. Но это оказалось только начало последствий от коронавируса. В марте ситуация ухудшилась сильнее – индекс снизился до 41,5 пункта.
Индекс деловой активности — это один из ключевых макроэкономических индикаторов, позволяющий на основе опросов представителей бизнеса определить, как меняются условия для предпринимательства в стране. При формировании индекса учитываются три сектора экономики: промышленность, строительство и сфера услуг. Маркерным значением индекса считается 50 пунктов. Если значение выше этого уровня, то ситуация меняется в лучшую сторону, прогноз позитивный. А если ниже, то это означает, что предпринимательский сектор подвергается негативному изменению. При этом чем выше или ниже значение индекса от маркерного уровня, тем сильнее динамика изменения.
Спад деловой активности произошел во всех реальных секторах экономики. Но больше всего пострадала сфера услуг – в марте индекс составил всего 38,7 пункта. Это падение вызвано ухудшением ситуации практически по всем направлениям сферы: новых заказов стало меньше, сроки поставки увеличились, а численность работников сократилась. Более того, ниже 50 пунктов показатель опускается уже третий месяц подряд. А значит, введенный карантин лишь усилил ранее появившиеся проблемы.
Другим сектором экономики также существенно пострадавшим от коронавируса является строительство. Из-за уменьшения числа новых заказов, снижения строительных работ и сокращения занятости показатель индекса в марте 2020 года составил лишь 43,5 пункта.
Безусловно, такое резкое падение деловой активности в реальных секторах экономики приводит к ухудшению экономических настроений и ожиданий предпринимателей. Их доходы снижаются, а долги, наоборот, растут. В среднем компании потеряли 72% своих доходов, в частности прибыль производственного сектора уменьшилась в 6 раз, а сферы услуг — в более 3 раз.
В результате в феврале 2020 года индекс бизнес климата в стране впервые с начала 2016 года опустился до уровня в 1,1 пункта. А в марте и вовсе упал до -24,5 пункта.
Индекс бизнес климата представляет собой оценку предпринимателями текущего финансового положения их компании и того, как может измениться ее финансовое положение в ближайшие три месяца. Среднее значение индекса составляет 0, и если оно положительное, то это свидетельствует об улучшении условий. И наоборот, в случае отрицательного показателя, предприниматели констатируют ухудшение бизнеса. При этом чем значение больше, тем сильнее эта динамика.
Даже электронная коммерция из-за коронавирусного кризиса не обеспечивает прежнего дохода бизнеса
Распространенное мнение о том, что прибыль онлайн-ретейлов бьет все рекорды, является ошибочным. Введенный в стране режим чрезвычайного положения ограничил деятельность предприятий, что привело к финансовым потерям более 2,5 млн работников. Очевидно, это отразилось на покупательской способности населения — теперь основные статьи расходов сосредоточены в продовольственном и хозяйственном секторах. Именно здесь объем продаж в марте вырос практически в 3 раза.
Однако доходность от продаж продовольственных и хозяйственных товаров выглядит достаточно скромно на фоне других торговых секторов, таких как реализация авиабилетов, одежды, бытовой техники, автомашин, объем продаж которых снизился в 5 раз. Поэтому прибыль всей торговой сферы сократилась на 39%.
Чтобы стимулировать реализацию товаров и услуг предприниматели стали активно переходить на электронную торговлю. Однако онлайн-продажи впервые за последние четыре года показали спад. Среднесуточный объем продаж в апреле снизился сразу на 75%, к примеру покупки бытовой техники упали на 52%, товаров для спорта – на 78%, а обороты онлайн-гипермаркетов — на 11%.
То есть текущая карантинная ситуация абсолютно парализовала малый и средний бизнес в стране. Это несет угрозу финансовых потерь для экономики Казахстана, так как МСБ формирует 29,5% средств в структуре ВВП. А следовательно, уже сейчас национальная экономика может недополучить более 1,3 трлн тенге.
Тем не менее МСБ ослаблен, но не сломлен
Правительством Казахстана оперативно разработан антикризисный план действий, в рамках которого Национальный банк приступил к реализации новой программы льготного кредитования МСБ. На эти цели выделено 600 млрд тенге. Кредиты выдаются на пополнение оборотных средств на сумму до 3 млрд тенге под 8% годовых сроком на один год. В свою очередь для индивидуальных предпринимателей максимальная доступная сумма составляет 50 млн тенге.
Двенадцать казахстанских банков уже реализуют данную программу. По последним данным, а именно от 10 апреля 2020 года ими одобрено более 470 проектов на сумму 292,2 млрд тенге.
Также в стране реализуются механизмы кредитования приоритетных проектов – так называемая программа «Экономика простых вещей». Согласно ее условиям банки кредитуют проекты в обрабатывающем секторе, агропромышленном комплексе и сфере услуг.
В рамках программы ставка вознаграждения для заемщиков составляет лишь 5% — 6%, а кредитные ресурсы, направленные на инвестиционные цели, предоставляются на срок до 10 лет. То есть стремление государства снизить сырьевую зависимость экономики после обвала нефтяных цен приобрело особую актуальность.
Инвестиции также могут помочь МСБ улучшить финансовое положение
Очевидно, что для продолжения экономической деятельности предприятиям придется подстроиться под текущую ситуацию, переведя бизнес в электронный формат. Такой переход и в долгосрочной перспективе позволит наращивать прибыль, так как глобальная онлайн-торговля с каждым годом увеличивается, расширяя рынки сбыта. А географические особенности Казахстана, расположившегося в центре Евразийского континента между крупнейшими экономически развитыми странами Европы и Азии создают перспективные предпосылки для развития международных торговых отношений.
Однако уже сейчас предприниматели, в том числе крупные и средние субъекты бизнеса, испытывают финансовые затруднения. Поэтому после закрытия карантина они будут стараться нарастить капитал. Это может привести к росту закредитованности МСБ. Уже в марте объем кредитования юридических лиц вырос на 6% и достиг 7,4 трлн тенге, а кредитование малого бизнеса увеличилось на 4%. Хотя последние пять лет наблюдалась тенденция сокращения кредитов.
Более выгодными финансовыми инструментами, позволяющими увеличить капитал, являются инвестиции. В Казахстане уже создана вся необходимая инфраструктура привлечения инвестиций. Банки развития, финансовые институты, фондовые биржи, венчурный фонд успешно привлекают средства в казахстанские проекты. Например, Евразийский банк развития инвестировал в 76 казахстанских проектов 3,3 млрд долл. США, Европейский банк реконструкции и развития участвует в ещё большем числе проектов – 263 проекта на сумму почти в 8,4 млрд евро, а Международный финансовый центр «Астана» за два года привлек 2,5 млрд долл. США портфельных инвестиций.
В свою очередь инвестиции позволят не только привлечь денежные средства, но и расширить географию сбыта товаров и услуг, а также улучшить бизнес-процессы компании.
Комментарии, по рейтингу, по дате