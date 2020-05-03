Рекордные закупки нефти Китаем

03.05.2020Quote:
Российская нефть Urals бьет рекорды по объемам экспорта в Китай https://rg.ru/2020/05/03/rossijskaia-neft-urals-bet-rekordy-po-obemam-eksporta-v-kitaj.html
Экспорт российской нефти марки Urals в Китай в первом квартале этого года составил рекордные 4 млн тонн, а в апреле этому показателю прибавились еще 2,1 млн тонн. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой независимое ценовое агентство Argus.
Рекорды экспорта были сделаны на фоне беспрецедентного падения спроса на нефть в мире из-за пандемии коронавируса, что, естественно, вызывает некоторое удивление. К сожалению, делать далеко идущие выводы пока рано. Лавинообразное увеличение спроса на российскую нефть в Китае было вызвано удачно сложившейся конъюнктурой на мировом рынке и падением потребления внутри России.
В марте общий объем поставок всей нефти из России в Китай вырос на 31% в годовом выражении, и наша почти догнала по экспорту "черного золота" в Китай Саудовскую Аравию, отгрузив в Поднебесную 7 млн тонн против саудовских - 7,2 млн тонн. В апреле, по-видимому, Россия уже обошла своего главного конкурента. Причем основным сортом нефти, поставляемым на китайский рынок, стал Urals, который традиционно предназначался для Европы.
...
Российская нефть Urals бьет рекорды по объемам экспорта в Китай https://rg.ru/2020/05/03/rossijskaia-neft-urals-bet-rekordy-po-obemam-eksporta-v-kitaj.html
Экспорт российской нефти марки Urals в Китай в первом квартале этого года составил рекордные 4 млн тонн, а в апреле этому показателю прибавились еще 2,1 млн тонн. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой независимое ценовое агентство Argus.
Рекорды экспорта были сделаны на фоне беспрецедентного падения спроса на нефть в мире из-за пандемии коронавируса, что, естественно, вызывает некоторое удивление. К сожалению, делать далеко идущие выводы пока рано. Лавинообразное увеличение спроса на российскую нефть в Китае было вызвано удачно сложившейся конъюнктурой на мировом рынке и падением потребления внутри России.
В марте общий объем поставок всей нефти из России в Китай вырос на 31% в годовом выражении, и наша почти догнала по экспорту "черного золота" в Китай Саудовскую Аравию, отгрузив в Поднебесную 7 млн тонн против саудовских - 7,2 млн тонн. В апреле, по-видимому, Россия уже обошла своего главного конкурента. Причем основным сортом нефти, поставляемым на китайский рынок, стал Urals, который традиционно предназначался для Европы.
...
В Польшу идет второй за последние пять дней танкер с российской нефтью
4 мая 2020
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Ранее агентство Reuters сообщило, что в апреле Польша не получит ни одного танкера с нефтью из России. А вместо этого закупила рекордные 560 тыс. тонн сырья в Саудовской Аравии, которая с марта занимается демпингом на нефтяном рынке, чтобы увеличить свою долю. Со ссылкой на трейдеров Reuters сообщало о том, что и в мае Польша будет получать танкерами саудовскую нефть вместо российской.
Тем не менее поставки российской нефти морским путем продолжаются. Как и по нефтепроводу «Дружба», по которому Польша получает 80% российской нефти. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков отмечал, что особенность поставок в Польшу из других стран состоит в том, что польские НПЗ настроены на переработку российского сорта Urals и другие сорта необходимо смешивать с российской нефтью, чтобы не пришлось перенастраивать перерабатывающие заводы: «Поэтому превалирующим поставщиком остается именно Россия».
При этом российский сорт нефти Urals в Северо-Западной Европе вырос в цене выше cевероморского датированного эталона нефти (North Sea Dated). Urals подорожал до $ 16,39 за баррель. Вице-президент Argus Виктор Парно объяснял РБК, что коронавирус сильнее всего ударил именно по легкой нефти, так как на фоне пандемии мировой спрос особенно сильно упал на бензин. «Urals чувствует себя не так плохо в том числе потому, что выход более востребованного сейчас дизеля из тяжелых сортов выше, чем из легких сортов», — заметил эксперт. Он добавил, что подорожание Urals — следствие ожидаемого снижения поставок российского сырья по морю: суммарные поставки Urals из морских портов в мае должны уменьшиться более чем на 40%.
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Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2020/05/04/v-polshu-idet-vtoroy-za-poslednie-pyat-dney-tanker-s-rossiyskoy-neftyu
4 мая 2020
...
Ранее агентство Reuters сообщило, что в апреле Польша не получит ни одного танкера с нефтью из России. А вместо этого закупила рекордные 560 тыс. тонн сырья в Саудовской Аравии, которая с марта занимается демпингом на нефтяном рынке, чтобы увеличить свою долю. Со ссылкой на трейдеров Reuters сообщало о том, что и в мае Польша будет получать танкерами саудовскую нефть вместо российской.
Тем не менее поставки российской нефти морским путем продолжаются. Как и по нефтепроводу «Дружба», по которому Польша получает 80% российской нефти. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков отмечал, что особенность поставок в Польшу из других стран состоит в том, что польские НПЗ настроены на переработку российского сорта Urals и другие сорта необходимо смешивать с российской нефтью, чтобы не пришлось перенастраивать перерабатывающие заводы: «Поэтому превалирующим поставщиком остается именно Россия».
При этом российский сорт нефти Urals в Северо-Западной Европе вырос в цене выше cевероморского датированного эталона нефти (North Sea Dated). Urals подорожал до $ 16,39 за баррель. Вице-президент Argus Виктор Парно объяснял РБК, что коронавирус сильнее всего ударил именно по легкой нефти, так как на фоне пандемии мировой спрос особенно сильно упал на бензин. «Urals чувствует себя не так плохо в том числе потому, что выход более востребованного сейчас дизеля из тяжелых сортов выше, чем из легких сортов», — заметил эксперт. Он добавил, что подорожание Urals — следствие ожидаемого снижения поставок российского сырья по морю: суммарные поставки Urals из морских портов в мае должны уменьшиться более чем на 40%.
...
Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2020/05/04/v-polshu-idet-vtoroy-za-poslednie-pyat-dney-tanker-s-rossiyskoy-neftyu