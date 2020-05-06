Из-за карантина британская пивоварня бесплатно раздала пиво всем желающим

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философ 06 Мая 2020 в 11:58:46
Поскольку все пабы и бары в стране закрыты на неопределенное время, в пивоварне скопились десятки бочек, каждая ёмкостью 40 литров, пишет Русская служба Би-би-си.
«Мы наварили пива к пасхальным праздникам. И вдруг все закрылось, и тогда мы задумались: что же нам с этим делать? Конечно, можно все и совсем бесплатно раздать, но почему бы не собрать пожертвования? У пива сравнительно недолгий срок хранения, остается всего три недели, так что все ближайшие пятницы мы продолжим розлив», – рассказал совладелец предприятия Иэн Робинсон.
Такие «розливы» в предыдущие две пятницы помогли собрать около 450 фунтов (примерно 565 долларов), как в самой пивоварне, так и в фирменном магазине, который находится в ближайшем к ней городе Алник.
https://ru.diez.md/2020/05/01/beri-skolyko-hocheshy-plati-skolyko-mozheshy-v-anglii-menyayut-pivo-na-pozhertvovania-v-polyzu-natssluzhby-zdravoohranenia/