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Экономика
6трл. Тенге на борьбу с короной
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danilov 06 Мая 2020 в 13:44:54


14млрд$, что можно сделать на эти деньги?
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Денис222 06.05.2020 в 13:51:18   # 749061
6 блять триллионов тенге? Да вы ахуе....
Бляха муха возмущению нет предела...
Вот истинная причина карантина, ЧП и всей этой лажи! Браво!
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  Walter 06.05.2020 в 14:14:47   # 749070
Вот и вся причина с поводом. Кто то мыл руки кто то деньги. У вторых получилось лучше и продуктивнее. Главный вопрос куда потратили и кому заплатили?
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  Все мы гости 06.05.2020 в 14:28:03   # 749072
Мне кажется поэтому так рьяно все бросились на "борьбу" с вирусом. Все было очевидно. На самом деле это очень плохо, мы уже не верим ничему, особенно правительству, страшно подумать если мы столкнемся с реально страшной угрозой и также продолжим не верить и не доверять.
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  KapitanNemo 06.05.2020 в 15:24:35   # 749078
На 01.04.2020 денежная масса 22 трл.
27% всех денег страны тратят на эту мнимую борьбу?
Бюджет Шымкента на 2020-2022 годы составляет 0.343 трл.
Получается 6 / 0.343 = 17 лет.
На эти деньги 1 млн. город может 17 лет жить и ничего не делать.

Вся страна может жить целый год и ничего не делать.
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  strannikpv 06.05.2020 в 15:26:32   # 749079
Кому война,а кому мать родна.
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  Lokki 06.05.2020 в 15:31:53   # 749080
Вот здесь сравнение что можно на эти деньги https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10158338127609419&id=573484418

6 триллионов тенге выделил Казахстан на борьбу с коронавирусом. Это 14 млрд долларов США. Когда видишь такие цифры, понять и осознать масштабы удается не сразу. Приведу примеры.
- На эти деньги можно построить 7 небоскребов «Бурдж Халиф» (стоимость небоскреба от $1,5 до 2 млрд согласно Wikipedia).
- Илон Маск мог запустить 230 ракет "Falcon 9" (стоимость одной ракеты 60 млн$ согласно spacenews.com).
- Можно проложить газопровод от Астаны до Лондона и обратно (средняя цена 1 млрд$ за 1000 км).
- Можно построить 1000 больниц (по 6 млрд тг).
- Построить по 100 заводов и фабрик в каждой области Казахстана (из расчета 10 млн$ - стоимость среднего завода).
- Приобрести по квартире (стоимостью 15 млн тг) для всех 400 000 казахстанцев стоящих в очереди на жилье по госпрограмме.
Кстати, выплаты гражданам по 42 500 тг составили в сумме около 200 млрд тенге или 5% от выделенных средств. Сухие цифры, все данные взяты из открытых источников.
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  Любитель ММА 06.05.2020 в 16:17:51   # 749082
Жене врачу выдали один раз 2 маски, 1 защитный костюм и 1 перчатки. Это всё за 2 месяца карантина. Теперь посчитайте, сколько реально из этих 6 трлн ушло непонятно куда...
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  Маке0912 06.05.2020 в 17:14:56   # 749084
Это называется кидалово.
Вроде кто то за государство так болел.
Честно говоря от Токаева не ожидал.
Полностью разочарован президентом.
Ставленник он и есть мебель.
Скорей всего конечно сумма не такая. Спишут на короновирус.
Просто будут закрывать дыры разворованного бюджета.
Первым президентом и его стаей.
К примеру пенсионный фонд и т.д.
Это его благодарность.

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  Дэн 06.05.2020 в 18:17:14   # 749092
Да уж кому кушать нечего а наши чинуши ише каждый обогател
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  KapitanNemo 06.05.2020 в 19:01:58   # 749095
Каков источник таких денег?
1) Возьмут из пенсионного фонда
2) Напечатают
3) Кредит Китая
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  KapitanNemo 06.05.2020 в 19:18:37   # 749097
Видео только посмотрел...
Шшсг оказывается уже потратили такую сумму!

Бюджет 2019 года был 10.6 трлн. Расход 12 трл.
Дефицитный был бюджет.

Бюджет 2020 равен 11.7 трл.
За один месяц 2020 уже потратили 6 трлн. на что?

И как дальше жить будем? 5-6 месяцев бишараки покупать?

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  Absolute 06.05.2020 в 19:54:16   # 749098
Предлагаю петицию на полный аудит расходования бюджетных средств с борьбой на коронавирус!
Внаглую обворовывают народ и мы молчать будем ?
Похоже кто-то приготовился к суперкризису, осенью шарахнет, что начнутся лихие времена...
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  vvka 06.05.2020 в 20:14:11   # 749104
Все правительство во главе с юлдасы - государственные преступники.
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  Ал 06.05.2020 в 22:48:51   # 749111
Quote:
5,9 трлн тенге на антикризисные меры: о расходах выделяемых средств рассказали в Минфине РК
6 Мая 2020
...
Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/5-9-trln-tenge-na-antikrizisnye-mery-o-rashodah-vydelyaemyh-sredstv-rasskazali-v-minfine-rk_a3646965
Quote:
Кризис после карантина – насколько велика «подушка безопасности» Казахстана
6 Мая 2020
...
«В настоящий момент в Нацфонде 57,5 млрд долларов. И мы сделали небольшой прогноз, как долго сможет государство в условиях низких цен на нефть исполнять свои социальные обязательства, которые гарантированы Конституцией», - отметил спикер. «Запас прочности у Казахстана достаточно высокий, если цены не будут подниматься, даже без диверсификации наших экспортных потоков, он составляет около 7 лет. То есть, Нацфонд позволяет финансировать текущие расходы бюджета в течение 7 лет», - добавил Р. Ошакбаев.
Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/krizis-posle-karantina-naskol-ko-velika-podushka-bezopasnosti-kazahstana_a3647007
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  Yerla 07.05.2020 в 00:03:33   # 749126
.. я ваще не удивлен ..
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