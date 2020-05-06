6трл. Тенге на борьбу с короной

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danilov 06 Мая 2020 в 13:44:54
14млрд$, что можно сделать на эти деньги?
Комментарии, по рейтингу, по дате
Бляха муха возмущению нет предела...
Вот истинная причина карантина, ЧП и всей этой лажи! Браво!
Все мы гости 06.05.2020 в 14:28:03 # 749072
KapitanNemo 06.05.2020 в 15:24:35 # 749078
27% всех денег страны тратят на эту мнимую борьбу?
Бюджет Шымкента на 2020-2022 годы составляет 0.343 трл.
Получается 6 / 0.343 = 17 лет.
На эти деньги 1 млн. город может 17 лет жить и ничего не делать.
Вся страна может жить целый год и ничего не делать.
strannikpv 06.05.2020 в 15:26:32 # 749079
6 триллионов тенге выделил Казахстан на борьбу с коронавирусом. Это 14 млрд долларов США. Когда видишь такие цифры, понять и осознать масштабы удается не сразу. Приведу примеры.
- На эти деньги можно построить 7 небоскребов «Бурдж Халиф» (стоимость небоскреба от $1,5 до 2 млрд согласно Wikipedia).
- Илон Маск мог запустить 230 ракет "Falcon 9" (стоимость одной ракеты 60 млн$ согласно spacenews.com).
- Можно проложить газопровод от Астаны до Лондона и обратно (средняя цена 1 млрд$ за 1000 км).
- Можно построить 1000 больниц (по 6 млрд тг).
- Построить по 100 заводов и фабрик в каждой области Казахстана (из расчета 10 млн$ - стоимость среднего завода).
- Приобрести по квартире (стоимостью 15 млн тг) для всех 400 000 казахстанцев стоящих в очереди на жилье по госпрограмме.
Кстати, выплаты гражданам по 42 500 тг составили в сумме около 200 млрд тенге или 5% от выделенных средств. Сухие цифры, все данные взяты из открытых источников.
Любитель ММА 06.05.2020 в 16:17:51 # 749082
Вроде кто то за государство так болел.
Честно говоря от Токаева не ожидал.
Полностью разочарован президентом.
Ставленник он и есть мебель.
Скорей всего конечно сумма не такая. Спишут на короновирус.
Просто будут закрывать дыры разворованного бюджета.
Первым президентом и его стаей.
К примеру пенсионный фонд и т.д.
Это его благодарность.
KapitanNemo 06.05.2020 в 19:01:58 # 749095
1) Возьмут из пенсионного фонда
2) Напечатают
3) Кредит Китая
KapitanNemo 06.05.2020 в 19:18:37 # 749097
Шшсг оказывается уже потратили такую сумму!
Бюджет 2019 года был 10.6 трлн. Расход 12 трл.
Дефицитный был бюджет.
Бюджет 2020 равен 11.7 трл.
За один месяц 2020 уже потратили 6 трлн. на что?
И как дальше жить будем? 5-6 месяцев бишараки покупать?
Внаглую обворовывают народ и мы молчать будем ?
Похоже кто-то приготовился к суперкризису, осенью шарахнет, что начнутся лихие времена...
5,9 трлн тенге на антикризисные меры: о расходах выделяемых средств рассказали в Минфине РКQuote:
6 Мая 2020
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Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/5-9-trln-tenge-na-antikrizisnye-mery-o-rashodah-vydelyaemyh-sredstv-rasskazali-v-minfine-rk_a3646965
6 Мая 2020
...
Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/5-9-trln-tenge-na-antikrizisnye-mery-o-rashodah-vydelyaemyh-sredstv-rasskazali-v-minfine-rk_a3646965
Кризис после карантина – насколько велика «подушка безопасности» Казахстана
6 Мая 2020
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«В настоящий момент в Нацфонде 57,5 млрд долларов. И мы сделали небольшой прогноз, как долго сможет государство в условиях низких цен на нефть исполнять свои социальные обязательства, которые гарантированы Конституцией», - отметил спикер. «Запас прочности у Казахстана достаточно высокий, если цены не будут подниматься, даже без диверсификации наших экспортных потоков, он составляет около 7 лет. То есть, Нацфонд позволяет финансировать текущие расходы бюджета в течение 7 лет», - добавил Р. Ошакбаев.
Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/krizis-posle-karantina-naskol-ko-velika-podushka-bezopasnosti-kazahstana_a3647007
6 Мая 2020
...
«В настоящий момент в Нацфонде 57,5 млрд долларов. И мы сделали небольшой прогноз, как долго сможет государство в условиях низких цен на нефть исполнять свои социальные обязательства, которые гарантированы Конституцией», - отметил спикер. «Запас прочности у Казахстана достаточно высокий, если цены не будут подниматься, даже без диверсификации наших экспортных потоков, он составляет около 7 лет. То есть, Нацфонд позволяет финансировать текущие расходы бюджета в течение 7 лет», - добавил Р. Ошакбаев.
Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/krizis-posle-karantina-naskol-ko-velika-podushka-bezopasnosti-kazahstana_a3647007