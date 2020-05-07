Алишер Усманов перечислил пострадавшим от наводнения в Туркестанской области свыше 5 млн долларов

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danilov 08 Мая 2020 в 00:47:33
Эти средства будут перечислены на 5202 лицевых счета глав семей пострадавших граждан.
https://www.inform.kz/ru/alisher-usmanov-perechislil-maktaaral-cam-svyshe-5-mln-dollarov-ssha_a3647334?
Комментарии, по рейтингу, по дате
Эти средства будут перечислены на 5202 лицевых счета глав семей пострадавших граждан.
Я бы не был так уверен в этом.
Цитата: Absolute от 07.05.2020 19:42:25
Куда делись остальные деньги ?
Куда делись остальные деньги ?
Банковская комиссия, налог, анау-мынау...
Цитата: Mikado от 07.05.2020 20:01:40Анау-мынау пожалуйста два раза!
Банковская комиссия, налог, анау-мынау...
Цитата: Absolute от 07.05.2020 19:42:25
Куда делись остальные деньги ?
Куда делись остальные деньги ?
Банковская комиссия, налог, анау-мынау...
strannikpv 08.05.2020 в 09:22:46 # 749198