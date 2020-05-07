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Экономика
Алишер Усманов перечислил пострадавшим от наводнения в Туркестанской области свыше 5 млн долларов
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danilov 08 Мая 2020 в 00:47:33
Российский предприниматель Алишер Усманов перечислил на счет корпоративного фонда социального развития "Туркестан" 5 млн 202 тыс. долларов пострадавшим гражданам в результате наводнения Мактааральского района, передает Казинформ со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

Эти средства будут перечислены на 5202 лицевых счета глав семей пострадавших граждан.

https://www.inform.kz/ru/alisher-usmanov-perechislil-maktaaral-cam-svyshe-5-mln-dollarov-ssha_a3647334?
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  Васяй 08.05.2020 в 01:12:34   # 749178
Ждем жесткую ОТВЕТКУ от местных олигархов!!!
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  bIP6bIC 08.05.2020 в 01:27:36   # 749180
Quote:
Эти средства будут перечислены на 5202 лицевых счета глав семей пострадавших граждан.

Я бы не был так уверен в этом.
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  Absolute 08.05.2020 в 01:42:25   # 749181
По 1000$ На каждую семью. По нынешнему курсу это 425тыс тенге. А власти говорят о 100 тысяч))) Куда делись остальные деньги ?
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  Mikado 08.05.2020 в 02:01:40   # 749184
Цитата: Absolute от 07.05.2020 19:42:25
Куда делись остальные деньги ?

Банковская комиссия, налог, анау-мынау...
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  Васяй 08.05.2020 в 02:12:13   # 749185
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  strannikpv 08.05.2020 в 09:22:46   # 749198
Кто то пострадал,а кто то лохматую лапу погреет.
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