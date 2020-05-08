Аэропорт Алматы продали за 415 миллионов долларов

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danilov 08 Мая 2020 в 16:22:31
Сообщается, что доля TAV Airports в консорциуме составит не менее 75 процентов, а передача акций будет происходить после завершения всех юридических процедур.
Аэропорт Алматы станет 15-м по счету в портфеле TAV Airports Holding.
"Казахстан является крупнейшей страной в регионе как географически, так и экономически. А Алматы - это крупнейший город страны, на который приходится 20 процентов ее ВВП. Кроме того, это центр "современного Шелкового пути", соединяющего Китай, Европу и Африку. У него хороший потенциал, и мы, опираясь на наши знания, будем работать над тем, чтобы реализовать его в полной мере", - сказал президент и генеральный директор холдинга Сани Шенер.
По данным из открытых источников, 100 процентов акций международного аэропорта Алматы принадлежат компании Venus Airport Investment B.V.
Ранее сообщалось, что аэропорт Алматы могут продать турецкой компании.
"Повышения цен на услуги аэропорта из-за смены собственника не ожидается. Комитетом гражданской авиации будет продолжена работа по развитию аэропорта в части увеличения его производственных мощностей, качества обслуживания пассажиров и безопасности полетов в соответствии с международными стандартами", - отметили тогда в пресс-службе КГА.
Также было известно, что на расширение терминала воздушной гавани планируют потратить 270 миллиардов тенге.
Напомним, компания TAV Airports Holding была создана в 1997 году группой компаний Tepe и Akfen. Основная деятельность - управление стамбульским аэропортом имени Ататюрка, международным терминалом аэропорта Эсенбога (Анкара), международными терминалами в аэропортах Аднан Мендерес (Измир), Газипаша-Анталья, Милас-Бодрум в Турции.
Также компания управляет тбилисским аэропортом, аэропортом в Батуми, аэропортом Монастир имени Хабиба Бургиба в Тунисе, аэропортами Медины в Саудовской Аравии и Загреба в Хорватии. В 2018 году компания предоставила услуги 152 миллионам пассажиров и обслужила около 1 миллиона рейсов.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/aeroport-almatyi-prodali-za-415-millionov-dollarov-401542/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Все смыслы в откатах , а курочки ихние несутся в "лондонах" .
Цитата: KAN13 от 08.05.2020 12:09:59
Все смыслы в откатах , а курочки ихние несутся в "лондонах" .
Все смыслы в откатах , а курочки ихние несутся в "лондонах" .
А ну понятно, тогда ордена всем при жизни и почетную должность Элита Казахстана 1 степени каждому кто прикоснулся.
Инетресно если украсть мешок муки и пихнуть на базаре дадут как пить дать 2-3 года, а если аэропрт то Орден.
"Антибиотик" был прав , воровать вагонами безопаснее и почетнее .
Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 июля 2004 года № 810Quote:
«Об утверждении перечня объектов отраслей экономики, имеющих стратегическое значение, в отношении которых осуществляется государственный мониторинг собственности»
(по состоянию на 29.11.2010 г.) https://gms.gosreestr.kz/p/ru/GmsInformations/AboutTheRegistry/Files/03_ППРК%20810_Перечень%20объектов.htm
...
37 АО «Международный аэропорт Алматы»
Числится в перечне крупных налогоплательщиков, подлежащих мониторингу, утвержденном постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2008 года № 1344 в соответствии с Налоговым кодексом Республики Казахстан.
...
39 АО «Международный аэропорт Астана»
Числится в перечнях стратегических объектов, переданных в уставный капитал и (или) находящихся в собственности национальных холдингов и (или) национальных компаний либо их аффилиированных лиц, а также иных юридических лиц с участием государства и стратегических объектов, находящихся в собственности юридических лиц, не аффилиированных с государством, а также физических лиц, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2008 года № 651 в соответствии с Законом Республики Казахстан от 26 июня 1998 года «О национальной безопасности Республики Казахстан».
«Об утверждении перечня объектов отраслей экономики, имеющих стратегическое значение, в отношении которых осуществляется государственный мониторинг собственности»
(по состоянию на 29.11.2010 г.) https://gms.gosreestr.kz/p/ru/GmsInformations/AboutTheRegistry/Files/03_ППРК%20810_Перечень%20объектов.htm
...
37 АО «Международный аэропорт Алматы»
Числится в перечне крупных налогоплательщиков, подлежащих мониторингу, утвержденном постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2008 года № 1344 в соответствии с Налоговым кодексом Республики Казахстан.
...
39 АО «Международный аэропорт Астана»
Числится в перечнях стратегических объектов, переданных в уставный капитал и (или) находящихся в собственности национальных холдингов и (или) национальных компаний либо их аффилиированных лиц, а также иных юридических лиц с участием государства и стратегических объектов, находящихся в собственности юридических лиц, не аффилиированных с государством, а также физических лиц, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2008 года № 651 в соответствии с Законом Республики Казахстан от 26 июня 1998 года «О национальной безопасности Республики Казахстан».
Об утверждении перечней стратегических объектов, переданных в уставный капитал и (или) находящихся в собственности национальных холдингов и (или) национальных компаний либо их аффилированных лиц, а также иных юридических лиц с участием государства и страт
Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2008 года № 651.
ОБНОВЛЕННЫЙ с изменениями на: 29.01.2020
https://zakon.uchet.kz/rus/docs/P080000651_#z1
...
Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2008 года № 651.
ОБНОВЛЕННЫЙ с изменениями на: 29.01.2020
https://zakon.uchet.kz/rus/docs/P080000651_#z1
...