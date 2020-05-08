Авиапассажирам Казахстана необходимо сдавать платный тест на коронавирус

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старик 08 Мая 2020 в 23:31:17
По его словам, стоимость проверки на наличие вируса COVID-19 в среднем составляет от 11 тысяч до 20 тысяч тенге. Пассажиров и бортпроводников же обяжут носить средства защиты. В случае их отсутствия, на борту должен быть достаточный запас средств индивидуальной защиты и антисептиков для пассажиров. источник Almaty.tv Вот и приехали! Поправим пошатнувшуюся экономику за счет пассажироперевозок. Можно предположить что такая же участь ждет пассажиров поездов и автобусов.
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