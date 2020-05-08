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Экономика
Авиапассажирам Казахстана необходимо сдавать платный тест на коронавирус
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старик 08 Мая 2020 в 23:31:17
Казахстанцам для пользования услугами авиакомпаний необходимо пройти тест на коронавирус. Речь идёт о внутренних авиарейсах. При этом срок медицинского документа будет действителен всего неделю. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач на транспорте Садвакас Байгабулов, передает Almaty.tv.

По его словам, стоимость проверки на наличие вируса COVID-19 в среднем составляет от 11 тысяч до 20 тысяч тенге. Пассажиров и бортпроводников же обяжут носить средства защиты. В случае их отсутствия, на борту должен быть достаточный запас средств индивидуальной защиты и антисептиков для пассажиров. источник Almaty.tv Вот и приехали! Поправим пошатнувшуюся экономику за счет пассажироперевозок. Можно предположить что такая же участь ждет пассажиров поездов и автобусов.
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