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Экономика
Саудовская Аравия повышает НДС в три раза
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danilov 11 Мая 2020 в 16:19:37
Власти Саудовской Аравии должны принять меры, необходимые для предотвращения дефицита государственного бюджета, возникшего из-за обвала цен на нефть и пандемии коронавируса, заявил министр финансов КСА Мухаммед аль-Джадаан.

Восстановить экономическую отрасль страны помогут непростые, но необходимые в сложившейся ситуации шаги. Выплата прожиточного минимума приостанавливается с 1 июня. НДС увеличат в три раза с 1 июля. Теперь налог на добавленную стоимость составит 15% в КСА, сообщает Reuters.

Дефицит бюджета Саудовской Аравии в первом квартале 2020 года достиг 9 миллиардов долларов. Экономическая отрасль страны сильно пострадала из-за снижения спроса на нефть, а также последствий вспышки коронавируса. Восстановить бюджет и преодолеть кризис помогут жесткие меры экономии государственных средств.

Обвал цен на нефть произошел после распада сделки ОПЕК+. Новые договоренности по сокращению добычи природного ресурса призваны начать стабилизировать ситуацию на рынке черного золота.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Skype 11.05.2020 в 16:53:48   # 749445
Да доллары приходит кирдыкен, это очень плохо
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  Wolfkz 11.05.2020 в 17:00:41   # 749446
Цитата: Skype от 11.05.2020 10:53:48
Да доллары приходит кирдыкен, это очень плохо

Пока видно кирдык странам бензоколонкам, типа нашей
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  Практичный 11.05.2020 в 17:09:57   # 749447
Кирдык всем,в той или иной степени. Кто жрал икру-перейдет на колбасу,кто на колбасе на хлеб,а вот кто сидел на хлебе- тому кирдык.Я думаю мы в районе "уже и так сосали" теперь с заглотом будем.
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