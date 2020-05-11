Саудовская Аравия повышает НДС в три раза

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danilov 11 Мая 2020 в 16:19:37
Восстановить экономическую отрасль страны помогут непростые, но необходимые в сложившейся ситуации шаги. Выплата прожиточного минимума приостанавливается с 1 июня. НДС увеличат в три раза с 1 июля. Теперь налог на добавленную стоимость составит 15% в КСА, сообщает Reuters.
Дефицит бюджета Саудовской Аравии в первом квартале 2020 года достиг 9 миллиардов долларов. Экономическая отрасль страны сильно пострадала из-за снижения спроса на нефть, а также последствий вспышки коронавируса. Восстановить бюджет и преодолеть кризис помогут жесткие меры экономии государственных средств.
Обвал цен на нефть произошел после распада сделки ОПЕК+. Новые договоренности по сокращению добычи природного ресурса призваны начать стабилизировать ситуацию на рынке черного золота.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Skype от 11.05.2020 10:53:48
Да доллары приходит кирдыкен, это очень плохо
Да доллары приходит кирдыкен, это очень плохо
Пока видно кирдык странам бензоколонкам, типа нашей
Практичный 11.05.2020 в 17:09:57 # 749447