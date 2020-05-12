 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Экономика
Президент распорядился проработать вопрос введения прогрессивной шкалы ИПН
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 12 Мая 2020 в 07:44:53
По его мнению, высокооплачеваемые работники должны платить больше...



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заключительном заседании Госкомиссии по чрезвычайному положению поручил проработать вопрос введения прогрессивной шкалы индивидуального подоходного налога в отношении заработных плат и других видов дохода.

Смысл прогрессивной шкалы в том, что граждане с невысокими зарплатами будут платить меньше, чем сегодня, а для высокооплачиваемых работников сумма уплачиваемого налога возрастет.

"Наша основная цель – вывести из «тени» наиболее массовый, непрозрачный нижний сегмент заработных плат. Если ставка по ним сократится, будет меньше стимулов платить в конверте. В условиях снижения доходов населения важно продолжить мониторинг состояния рынка потребительского кредитования, чтобы не допустить рост долговой нагрузки граждан", - сказал президент.

Также Токаев уточнил, что Агентство по регулированию финансового рынка должно рассмотреть возможность реабилитации заемщиков, имеющих проблемные займы. Следует пересмотреть подходы к расчету ставки вознаграждения по займам в зависимости от типа заемщика и типа продукта.

Для защиты интересов граждан, по словам главы государства, будет усилен контроль за небанковскими кредитными организациями, а со следующего года вводится лицензирование микрофинансовой деятельности.

"На государственную поддержку, социальную защиту при наступлении неблагоприятных условий, достойную пенсию в будущем может рассчитывать прежде всего тот, кто работает официально, платит налоги. Поэтому именно такие граждане наряду с временно безработными должны стать предметом пристального внимания Правительства и акимов. В рамках рыночной экономики временно потерять работу может каждый, в связи с чем Правительству следует максимально упростить регистрацию на бирже труда, сократить процедуры, время получения статуса безработного и соответствующего пособия", - заключил Токаев.

Напомним, в феврале сообщалось, что в Казахстане прогрессивная шкала индивидуального подоходного налога появится после запуска механизма всеобщего декларирования.

Директор департамента налоговой и таможенной политики министерства национальной экономики Азамат Амрин тогда пояснил, что без механизма всеобщего декларирования возрастают риски уклонения от уплаты индивидуального подоходного налога через уменьшение «официальных» заработных плат.

Он напомнил, что ранее предложение правительства по рассмотрению вопроса о введении прогрессивной шкалы индивидуального подоходного налога после полного перехода к всеобщему декларированию было поддержано главой государства.

Одновременно, по его словам, в стране уже разработана шкала ставок на основе данных по заработной плате предыдущих годов, которая предполагает обложение нулевой ставкой ИПН доходов до 720 тыс. тенге в год (60 тыс. тенге в месяц), по ставке 15% – доходов свыше 720 тыс. (до 2,4 млн тенге в год), по ставке 17% – доходов свыше 2,4 млн (до 3,6 млн тенге в год) и по ставке 20% – доходов свыше 3,6 млн тенге в год.

При внедрении такого подхода для 4,6 млн плательщиков ИПН уменьшится нагрузка, из них около 3 млн плательщиков будут освобождены от уплаты ИПН (работники с заработной платой до 100 тыс. тенге).

https://kursiv.kz/news/ekonomika/2020-05/prezident-rasporyadilsya-prorabotat-vopros-vvedeniya-progressivnoy-shkaly
Комментарии, по рейтингу, по дате
  shlenchak 12.05.2020 в 07:50:16   # 749486
Охренеть почему прыжки такие?? 61000 уже высокооплачиваемый работник?? Вы издеваетесь?? Это как со средней ЗП она у нас от 70000 до 165000 тг
поощрить | покарать
  shlenchak 12.05.2020 в 07:55:51   # 749487
Сейчас точно все в тень уйдут у всех опять будет занижена ЗП
поощрить (2) | покарать
  shy_ric 12.05.2020 в 08:04:49   # 749490
в том виде, что представили - это не налог "на богатых", а очередной удар по "среднему классу" вся нагрузка опять на него +5% налогов...
42500 - 50000 - 0%
50000 - 100000 - 5%
100000 - 200000 - 10%
это на уровне того что есть сейчас + освобождение от нагрузки население с низким доходом. Далее
от 200 до 600 тысяч +3 % за каждые 100 тыс. тенге
300-13%
400-16%
500-19%
600-22%
свыше 700 - 25%
вот что я называю прогрессивная шкала налогооблажения
поощрить (8) | покарать
  shlenchak 12.05.2020 в 08:04:49   # 749491
А еще самый прикол люди с ЗП 300000 тг оказывается богатыми считаются, т.е. то что у тебя может быть двое детей, жена и мать это ни кого не волнует, плати 20%
поощрить (4) | покарать
  KS 12.05.2020 в 08:05:42   # 749492
Должна быть прогрессивная шкала
Если ЗП 100,000 тенге
То с 60,000 - 0%
С 40,000 - 15% (6,000 тенге)
Эффективная ставка 6% = 6,000 / 100,000

С 500,000
60,000 - 0%
От 60,000 до 200,00 = 15% со 140,000 = 21,000
От 200,000 до 300,000 = 17 % со 100,000 = 17,000
С 300,000 и выше = 20% с 200,000 = 40,000

78,000 = 0(0%) + 21,000(15%) + 17,000(17%) + 40,000(20%)

15,6% = 78,000 / 500,000

Только так богатые будут плотить больше
поощрить | покарать
  KS 12.05.2020 в 08:25:09   # 749494
Цитата: shlenchak от 12.05.2020 02:04:49
А еще самый прикол люди с ЗП 300000 тг оказывается богатыми считаются, т.е. то что у тебя может быть двое детей, жена и мать это ни кого не волнует, плати 20%

В налоговом кодексе должны быть предусмотрены скидки для тех кто от Вас зависит. Проблема в том-что эти скидки в мировой практике мизер (но лучше чем ничего)
поощрить | покарать
  acid 12.05.2020 в 09:26:36   # 749498
Когда бизнес в реанимации, нефтянка присмерти, многодетные и закредитованные не покидают дверей акиматов, накачивая права аки насос, чесотки и псориазы довели до введения ЧП и карантина - где взять лавэ? Ебээрэры и мэвээфы уже послали нахрен. У соседей занял, заложив уже даже все что нельзя. От накрученных несуществующих сумм в пенсфонде уже просто мельтишит в шарабанах, а для общей суммы скоро понадобится придумать новое слово на ....льон.
Но есть, есть в стране те, кто ей всегда помогает. Те, которым страна ничего не дала, кроме голубого неба над головой. Те, кто гнули спины на двух-трёх работах, не имея даже права, СУКА, даже права тупо подать документы на очередь на жилье, те кто платил за свое образование сам, ходит в частные садики и клиники, не берет кредитов. А возьмём у них. Они точно выкрутится сами. Им некогда ходить попрошайничать, да и не умеют они, им стыдно.
У меня только один вопрос - у кого следующий раз отжать, когда их через пять лет станет не 600к, а 60к?
Это правительство плодит дармоедов, потакая самым низменным чувствам человека.
поощрить (8) | покарать
  spy 12.05.2020 в 09:41:14   # 749501
Цитата: shlenchak от 12.05.2020 01:55:51
Сейчас точно все в тень уйдут у всех опять будет занижена ЗП
и правильно сделают...
поощрить (1) | покарать
  spy 12.05.2020 в 09:46:53   # 749502
ЗП забирают пенсию воруют....
поощрить | покарать
  Все мы гости 12.05.2020 в 09:59:32   # 749504
Дыры в бюджете за наш счет закрывать хотят. Ублюдки, это мои деньги какого хрена, социалка, пенсия, ИПН и ничем воспользоваться нельзя.
поощрить (2) | покарать
  МишкаНаСевер 12.05.2020 в 10:01:47   # 749505
Классно!
Те, кто сейчас платят больше - будут платить ещё больше!
поощрить | покарать
  GoodZone 12.05.2020 в 10:15:24   # 749508
*уки... Вы со своим народом боритесь, причем с теми, кто пашет не покладая рук, кто недосыпает, чтобы у его семьи было немного больше возможностей, кто гробит свое здоровье ради будущего своих детей, давая им хорошее образование... Вы бы лучше условия создавали, чтобы человек мог заработать, дать работу другим... Но у нас свой путь - отобрать последнее, сами не умеют работать и другим не дают... Прежде чем получить что-то, нужно что-то сделать - поработать, выучиться, поднять производство, поковыряться в навозе, повкалывать и уже потом получить дивиденды от приложенных усилий. ВЫ ЧТО СДЕЛАЛИ, ЧТОБЫ ОТБИРАТЬ? Законы, которые не работают, коррупция повальная, загубленные образование и медицина, ликвидированные целые отрасли, а ну да базары и супермаркеты - торговля наше ФСЕ... И при этом тишина про меры по нашим "любимым из Форбс", вот уж кого можно было бы постричь... однозначно у кого будет возможность уйдут в тень...
поощрить | покарать
  shy_ric 12.05.2020 в 10:15:28   # 749509
если 42500 - это минимальная за, а до 60 - не облагаемый минимум, то по факту - этот закон просто повышение ставки налогообложения на 5-7% для подавляющего большинства Казахстанцев под красивым названием(((
поощрить (3) | покарать
  Денис222 12.05.2020 в 10:22:48   # 749511
У меня есть семья, родители...не хочу им вредить
Но, все чаще ловлю себя на мысле...что я хочу их всех тратата...чтобы и ошмётки не остались.
Живём в 20 году... зарплата 60 штук все ещё есть...и думаю ещё долго будет...а чо такое 60? Сейчас даже 160 ни о чём...
Много хочется написать...хули толку
поощрить | покарать
  serikx 12.05.2020 в 11:40:17   # 749516
В масштабах экономики прибавка от этого ИПН - как капля в море. Однако, есть существенные минусы, такие, как усложнение администрирования процесса расчета зарплаты и мотивация ухода работников и работодателей в тень, против чего и была введена плоская шкала ИПН в свое время. Кроме того, предлагаемая шкала с очень резкими изменениями ставки, на мой взгляд. Я был бы не против прогрессивной шкалы, если бы знал, что эти деньги не разворуются и пойдут в экономику. Но такой уверенности у меня, к сожалению, нет.
поощрить (1) | покарать
  Walter 12.05.2020 в 11:46:42   # 749517
Суки делайте тогда всеобщее декларирование. Чтоб вам самим и вашим семьям неповадно было. А мы плавно переходим в конвертирование, т.е. ложим зарплаты в конверты.
поощрить (2) | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь