Президент распорядился проработать вопрос введения прогрессивной шкалы ИПН

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danilov 12 Мая 2020 в 07:44:53
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заключительном заседании Госкомиссии по чрезвычайному положению поручил проработать вопрос введения прогрессивной шкалы индивидуального подоходного налога в отношении заработных плат и других видов дохода.
Смысл прогрессивной шкалы в том, что граждане с невысокими зарплатами будут платить меньше, чем сегодня, а для высокооплачиваемых работников сумма уплачиваемого налога возрастет.
"Наша основная цель – вывести из «тени» наиболее массовый, непрозрачный нижний сегмент заработных плат. Если ставка по ним сократится, будет меньше стимулов платить в конверте. В условиях снижения доходов населения важно продолжить мониторинг состояния рынка потребительского кредитования, чтобы не допустить рост долговой нагрузки граждан", - сказал президент.
Также Токаев уточнил, что Агентство по регулированию финансового рынка должно рассмотреть возможность реабилитации заемщиков, имеющих проблемные займы. Следует пересмотреть подходы к расчету ставки вознаграждения по займам в зависимости от типа заемщика и типа продукта.
Для защиты интересов граждан, по словам главы государства, будет усилен контроль за небанковскими кредитными организациями, а со следующего года вводится лицензирование микрофинансовой деятельности.
"На государственную поддержку, социальную защиту при наступлении неблагоприятных условий, достойную пенсию в будущем может рассчитывать прежде всего тот, кто работает официально, платит налоги. Поэтому именно такие граждане наряду с временно безработными должны стать предметом пристального внимания Правительства и акимов. В рамках рыночной экономики временно потерять работу может каждый, в связи с чем Правительству следует максимально упростить регистрацию на бирже труда, сократить процедуры, время получения статуса безработного и соответствующего пособия", - заключил Токаев.
Напомним, в феврале сообщалось, что в Казахстане прогрессивная шкала индивидуального подоходного налога появится после запуска механизма всеобщего декларирования.
Директор департамента налоговой и таможенной политики министерства национальной экономики Азамат Амрин тогда пояснил, что без механизма всеобщего декларирования возрастают риски уклонения от уплаты индивидуального подоходного налога через уменьшение «официальных» заработных плат.
Он напомнил, что ранее предложение правительства по рассмотрению вопроса о введении прогрессивной шкалы индивидуального подоходного налога после полного перехода к всеобщему декларированию было поддержано главой государства.
Одновременно, по его словам, в стране уже разработана шкала ставок на основе данных по заработной плате предыдущих годов, которая предполагает обложение нулевой ставкой ИПН доходов до 720 тыс. тенге в год (60 тыс. тенге в месяц), по ставке 15% – доходов свыше 720 тыс. (до 2,4 млн тенге в год), по ставке 17% – доходов свыше 2,4 млн (до 3,6 млн тенге в год) и по ставке 20% – доходов свыше 3,6 млн тенге в год.
При внедрении такого подхода для 4,6 млн плательщиков ИПН уменьшится нагрузка, из них около 3 млн плательщиков будут освобождены от уплаты ИПН (работники с заработной платой до 100 тыс. тенге).
https://kursiv.kz/news/ekonomika/2020-05/prezident-rasporyadilsya-prorabotat-vopros-vvedeniya-progressivnoy-shkaly
Комментарии, по рейтингу, по дате
42500 - 50000 - 0%
50000 - 100000 - 5%
100000 - 200000 - 10%
это на уровне того что есть сейчас + освобождение от нагрузки население с низким доходом. Далее
от 200 до 600 тысяч +3 % за каждые 100 тыс. тенге
300-13%
400-16%
500-19%
600-22%
свыше 700 - 25%
вот что я называю прогрессивная шкала налогооблажения
Если ЗП 100,000 тенге
То с 60,000 - 0%
С 40,000 - 15% (6,000 тенге)
Эффективная ставка 6% = 6,000 / 100,000
С 500,000
60,000 - 0%
От 60,000 до 200,00 = 15% со 140,000 = 21,000
От 200,000 до 300,000 = 17 % со 100,000 = 17,000
С 300,000 и выше = 20% с 200,000 = 40,000
78,000 = 0(0%) + 21,000(15%) + 17,000(17%) + 40,000(20%)
15,6% = 78,000 / 500,000
Только так богатые будут плотить больше
Цитата: shlenchak от 12.05.2020 02:04:49
А еще самый прикол люди с ЗП 300000 тг оказывается богатыми считаются, т.е. то что у тебя может быть двое детей, жена и мать это ни кого не волнует, плати 20%
А еще самый прикол люди с ЗП 300000 тг оказывается богатыми считаются, т.е. то что у тебя может быть двое детей, жена и мать это ни кого не волнует, плати 20%
В налоговом кодексе должны быть предусмотрены скидки для тех кто от Вас зависит. Проблема в том-что эти скидки в мировой практике мизер (но лучше чем ничего)
Но есть, есть в стране те, кто ей всегда помогает. Те, которым страна ничего не дала, кроме голубого неба над головой. Те, кто гнули спины на двух-трёх работах, не имея даже права, СУКА, даже права тупо подать документы на очередь на жилье, те кто платил за свое образование сам, ходит в частные садики и клиники, не берет кредитов. А возьмём у них. Они точно выкрутится сами. Им некогда ходить попрошайничать, да и не умеют они, им стыдно.
У меня только один вопрос - у кого следующий раз отжать, когда их через пять лет станет не 600к, а 60к?
Это правительство плодит дармоедов, потакая самым низменным чувствам человека.
Цитата: shlenchak от 12.05.2020 01:55:51и правильно сделают...
Сейчас точно все в тень уйдут у всех опять будет занижена ЗП
Сейчас точно все в тень уйдут у всех опять будет занижена ЗП
Все мы гости 12.05.2020 в 09:59:32 # 749504
МишкаНаСевер 12.05.2020 в 10:01:47 # 749505
Те, кто сейчас платят больше - будут платить ещё больше!
Но, все чаще ловлю себя на мысле...что я хочу их всех тратата...чтобы и ошмётки не остались.
Живём в 20 году... зарплата 60 штук все ещё есть...и думаю ещё долго будет...а чо такое 60? Сейчас даже 160 ни о чём...
Много хочется написать...хули толку