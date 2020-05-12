Сколько на самом деле потратил Казахстан на борьбу с коронавирусом

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 12 Мая 2020 в 09:29:19
Министр финансов Казахстана Алихан Смаилов прокомментировал информацию о том, что борьба с коронавирусом обошлась Казахстану в 13,5 млрд долларов, передает Today.kz.
"В интернете некоторые пишут, что Казахстан потратил на борьбу с коронавирусом 13,5 млрд долларов, сравнивают с некоторыми соседними странами, где выделено меньше средств. Хочу сказать, что это абсолютно некорректная информация. Непосредственно на борьбу с коронавирусом и противоэпидемиологические мероприятия в республиканском бюджете было предусмотрено 125 млрд тенге. До этого из резерва правительства было выделено порядка 25 млрд. Итого 150 млрд тенге, что в переводе на доллары - порядка 350 млн долларов. И они находятся в составе тех 5,9 трлн тенге, которые направляются в целом на реализацию антикризисных мер, а именно на поддержку занятости в нашей стране, доходов населения, социальные выплаты, поддержку бизнеса, жилищное строительство и так далее", - сказал он в ходе прошедшего брифинга.
Смаилов отметил, что выделенные средства распланированы на весь год.
"Например, на льготное кредитование бизнеса направляются один триллион тенге. Это возвратные средства, которые предоставляются в виде кредитов по низким ставкам и по мере их возвращения будут возвращены в те источники, где они были заняты. На реализацию ДКЗ направляется один трл тенге, из которых 300 млрд тенге из бюджета, остальные - внебюджетные. Это строительство и реконструкция социальных объектов, объектов ЖКХ, инженерной инфраструктуры и тд. Так будет создано порядка 255 тысяч рабочих мест. То есть все средства, направляемые правительством в течение текущего года, это больше, чем просто борьба с коронавирусом. Это в целом на антикризисные меры, связанные со снижением деловой активности в мире, с карантинными мероприятиями, снижением спроса и предложения на мировом рынке и имеют важное социально-экономическое значение для нашей страны и позволит сохранить занятость населения и их доходы.", - добавил министр.
http://today.kz/news/kazahstan/2020-05-11/797579-skolko-na-samom-dele-potratil-kazahstan-na-borbu-s-koronavirusom/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Все мы гости 12.05.2020 в 10:03:35 # 749506
Все мы гости 12.05.2020 в 10:12:45 # 749507