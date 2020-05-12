Прогрессивная шкала ИПН

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danilov 12 Мая 2020 в 12:19:54
Сегодня в соцсетях было много возмущения по поводу прогрессивной шкалы ИПН, в основном, из-за цифр одного старого слайда, которые были отвергнуты еще тогда в ходе обсуждения (я сам его не видел ранее, но раз отвергли, то и хорошо). Некоторые поняли еще проще - что есть ставка в 10%, а прогрессивная шкала предполагает лишь рост этой ставки. Это тоже ошибочное мнение. На самом деле ситуация другая, но сперва немного теории.
Есть плоская шкала, когда при любом уровне доходов одна ставка, и прогрессивная шкала, когда чем выше доход, тем выше ставка (точнее на каждый следующий отрезок дохода более высокая ставка). Плюсы простой шкалы - в удобстве расчета, а плюс прогрессивной шкалы - в справедливости, когда богатые на себя берут большую нагрузку, помогая снизить нагрузку для бедных. Развивающиеся страны, где вопросы справедливости обычно менее успешно реализованы, тяготеют к плоской шкале, а развитые - к прогрессивной. Но неважно какая шкала, есть еще вопрос уровня нагрузки - чем выше нагрузка, тем больше мотивация уйти в тень, особенно, если хромает администрирование и мотивация населения вообще платить налоги. Конечно, когда говорим о нагрузке, надо учитывать и другие платежи, то есть совокупную. У нас, например, много различных платежей, и нагрузка на ФОТ достаточная, даже если ставка ИПН ниже, чем в других странах.
Переход к прогрессивной шкале в нашей стране может быть двумя способами:
- менять только ставку ИПН, не меняя остальные налоги и сборы, но это означает рост нагрузки, что вызовет закономерное возмущение населения и бизнеса (что точно не пройдет одобрение президента);
- поменять всю конструкцию налогов и сборов на ФОТ, что позволит перейти на прогрессивную схему, не повышая общую нагрузку;
Если будет реализован второй вариант, то население и бизнес могут не беспокоиться, так как речь будет лишь об оптимизации конструкции. Собственно, в послании в сентябре прошлого года было это и указано "необходимо модернизировать налоговую систему с фокусом на более справедливое распределение национального дохода".
Что касается уровней прогрессивной шкалы, то тоже есть два варианта:
- в качестве нижнего предела взять имеющую ставку в 10%, но тогда последующие ставки будут означать только повышение;
- в качестве нижнего предела взять 0% и дальше постепенно наращивать до 10% и выше, что, по сути, означает снижение нагрузки для абсолютного большинства, и повышение нагрузки исключительно для тех, кто ее может или должен нести.
После сегодняшнего выступления Президента будет создана рабочая группа (дай Бог, я тоже войду в эту группу), там еще пройдет много баталий. Насколько я знаю, есть пока лишь некое видение, но нет еще детальных расчетов, еще много времени уйдет, плюс учитывая практику разработки законопроектов, то в парламент это попадет лишь следующим летом. А если еще введение прогрессивной шкалы будет сопряжено снижение нагрузки по остальным налогам и сборам, тогда это вопрос уйдет и вовсе на 2022 год.
Если смотреть зарубежный опыт, то в большинстве стран ставки прогрессивной шкалы будут означать рост общей нагрузки - это и США, и европейские страны. Интересно сделано в Сингапуре - там сделано так, что если у тебя зарплата меньше 40% от средней по стране (прямой нормы про 40% нет, но пороги подстроены под этот уровень), то ты не платишь ИПН (ставка 0%). Если переложить на Казахстан, то при официальной средней зарплате в 200 тыс.тенге не будут платить ИПН, все у кого зарплата меньше 80 тысяч тенге. Если остальные сборы и налоги перекинут на пенсионный взнос, то, по сути, эти люди будут платить пенсионный взнос, то есть только сами себе. Это будет означать выход из тени почти всего сельского хозяйства, базаров и т.д. - у нас медианная зарплата в стране около 80 тысяч тенге.
Естественно, если зарплата выше 80 тысяч, то с каждого следующего порога платится определенный процент. Условно, зарплата 140 тысяч, то с 80 тысяч платится 0%, а со следующих 60 тысяч всего 2%, а общая нагрузка со 140 тысяч тенге будет всего 1 200 тенге (меньше 1%). Если зарплата 200 тысяч тенге, то 80 тысяч платится 0%, со следующих 60 тысяч - 2%, со следующих 60 тысяч - 4%. Общая нагрузка на 200 тысяч будет около 3600 тенге (около 1,8%). Таким образом, нагрузка в 10% дойдет лишь при зарплате в 750 тысяч тенге (см.фото, правда там без учета вычетов, которые в Сингапуре намного больше, чем у нас, поэтому в реальности нагрузка в 10% начнется при зарплате больше 1 млн и выше). Иначе говоря, при таком сценарии 95% занятых получит снижение нагрузки, 4% сохранит действующий уровень, и около 1% получит повышение нагрузки (скорее всего, даже меньше). Ну и плюс, в Сингапуре плоская шкала действует только для доходов иностранцев, и там ставка максимальная. При такой конструкции (когда прогрессивная шкала в целом означает снижение нагрузки) люди выведут зарплату из тени, а те, кто будет платить больше, вряд ли будут баловаться разными схемами, тем более, что прогрессивная шкала обязательно предполагает массу вычетов. В общем, если будет такой вариант или нечто более лучшее, то я буду только "за".
https://www.facebook.com/photo/?fbid=898944233906792&set=a.107771986357358
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