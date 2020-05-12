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Экономика
Все остальное лишь домыслы
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danilov 12 Мая 2020 в 19:53:52
Вице-министр национальной экономики Мади Такиев: Планы на введение прогрессивной шкалы налогообложения. Сначала будет создана рабочая группа, а уже потом будут приниматься решения.
Все остальное лишь домыслы.

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