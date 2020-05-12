Токаев пояснил свое предложение о повышении налога для богатых казахстанцев

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 12 Мая 2020 в 23:10:49
«Смысл прогрессивной шкалы в том, что люди, которые зарабатывают не так уж много, должны платить меньше налогов - люди, которые зарабатывают очень много, и в наших условиях считаются богатыми, должны платить больше налогов.
В моем понимании - если человек зарабатывает до 250-300 тысяч тенге, он не должен платить налог в 10%. Он может платить примерно 7% - это решит рабочая комиссия правительства.
Что касается среднего класса, то в отношении него по-прежнему будет применяться налог в 10%. Условно говоря, люди, получающие от 300 тысяч тенге до 1,5-2 млн тенге, будут платить 10% - как и было раньше», - пояснил президент.
Комментарии, по рейтингу, по дате