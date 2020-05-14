 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Экономика
Крупнейший в мире спутниковый оператор Intelsat подал на банкротство
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 15 Мая 2020 в 09:59:43
Для облегчения финансовой реструктуризации Intelsat и некоторые его дочерние компании подали добровольные заявления по главе 11 (глава кодекса США о банкротстве, предусматривающая реорганизацию компаний) в суд США по делам о банкротстве в восточном округе штата Вирджиния.

В качестве основной причины банкротства с реструктуризацией Intelsat назвал желание получить от Федеральной комиссии по связи США разрешение использовать частоты C-диапазона для развёртывания инфраструктуры сети 5G на территории США.

Кроме того, компания пострадала от экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

https://www.reuters.com/article/us-intlsat-bankruptcy/intelsat-files-for-chapter-11-bankruptcy-idUSKBN22Q0E0
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь