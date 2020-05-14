Крупнейший в мире спутниковый оператор Intelsat подал на банкротство

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 15 Мая 2020 в 09:59:43
В качестве основной причины банкротства с реструктуризацией Intelsat назвал желание получить от Федеральной комиссии по связи США разрешение использовать частоты C-диапазона для развёртывания инфраструктуры сети 5G на территории США.
Кроме того, компания пострадала от экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
https://www.reuters.com/article/us-intlsat-bankruptcy/intelsat-files-for-chapter-11-bankruptcy-idUSKBN22Q0E0
Комментарии, по рейтингу, по дате