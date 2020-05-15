Миллионы Гульнары возвращаются в Узбекистан
danilov 15 Мая 2020 в 10:44:23
14 мая, Франция возвратила Узбекистану активы Гульнары Каримовой в размере 10 млн долларов. Средства уже переведены в госбюджет республики.
Как сообщается, Генпрокуратура и Министерство юстиции при участии профильных ведомств работают совместно с компетентными органами Швейцарии, США, Франции, России и других стран по возврату преступно нажитых активов старшей дочери первого президента Узбекистана на сумму более 1,3 млрд долларов.
Отмечается, что данные активы не находятся в распоряжении бывшей узбекской «принцессы» и членов ее семьи, так как на них наложен арест со стороны компетентных органов иностранных государств.