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Экономика
Миллионы Гульнары возвращаются в Узбекистан
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danilov 15 Мая 2020 в 10:44:23
14 мая, Франция возвратила Узбекистану активы Гульнары Каримовой в размере 10 млн долларов. Средства уже переведены в госбюджет республики.

Как сообщается, Генпрокуратура и Министерство юстиции при участии профильных ведомств работают совместно с компетентными органами Швейцарии, США, Франции, России и других стран по возврату преступно нажитых активов старшей дочери первого президента Узбекистана на сумму более 1,3 млрд долларов.

Отмечается, что данные активы не находятся в распоряжении бывшей узбекской «принцессы» и членов ее семьи, так как на них наложен арест со стороны компетентных органов иностранных государств.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  jumanjiqz 15.05.2020 в 11:33:40   # 749852
Quote:

Дочь первого президента Узбекистана Гульнара Каримова предложила $686 млн "взятки" в обмен на свободу

Может надо было деньгами взять, а то есть вероятность что и те не возвратят!?
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  htmaker 15.05.2020 в 12:12:07   # 749861
Франция прям рай для казнакрадов
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  Мура45 15.05.2020 в 12:59:44   # 749877
Доступ к этим бабкам имеет, надо полагать, только Гульнара.
То есть, чтоб перевести их в Узбекистан, требуется её присутствие, печати, подписи и пр.
Но для этого её надо выпустить из Узбекистана, на что власти пойти не решаются - сбежит, возможно, Гульнара
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  Nekrun 15.05.2020 в 14:18:29   # 749886
Ждём, миллиарды .....баевых возвращаются в Казахстан.
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