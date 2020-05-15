Правительство США предоставляет 750 000 долларов США для борьбы со вспышкой кори в Казахстане

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философ 15 Мая 2020 в 15:13:52
Казахстан входит в первую десятку стран региона с большим количеством случаев заболевания корью, включая вспышку заболевания в 2019 году. В прошлом году, Министерство Здравоохранения сообщило о 21 смерти от кори, 19 из которых были детьми. Это показывает пробелы в иммунизации населения, которые, вероятно, усугубятся из-за сбоев, связанных с COVID-19. USAID будет помогать, предоставляя техническую поддержку, предлагая рекомендации по снабжению вакцинами и иммунизации, а также разрабатывая национальную коммуникационную стратегию.
USAID проведет тренинг для медицинских работников с целью выявления и устранения неправильных представлений о безопасности вакцин. Это финансирование поддержит кампанию по иммунизации после отмены карантина COVID-19. Другим важным аспектом этой инициативы является предоставление знаний для медицинский работников на передовой линии и обучение навыкам в области межличностного общения по вопросам иммунизации.USAID также поддержит кампанию по повышению осведомленности на основе фактических данных. Нерешительность в отношении проведения вакцин, является растущей проблемой в Казахстане. Финансирование USAID будет поддерживать анализ коренных причин вспышки кори и разработку рекомендаций по их устранению.
https://kz.usembassy.gov/ru/u-s-government-provides-750000-to-fight-measles-outbreak-in-kazakhstan-ru/