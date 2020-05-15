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Экономика
Правительство США предоставляет 750 000 долларов США для борьбы со вспышкой кори в Казахстане
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философ 15 Мая 2020 в 15:13:52
11 мая 2020, Нур-Султан, Казахстан — Правительство США через свое Агентство по международному развитию (USAID) выделило более 321 млн. тенге (750 000 долларов США) для поддержки усилий Казахстана по реагированию на недавнюю вспышку кори. USAID предоставляет эти средства через Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) для выявления коренных причин вспышки кори, повышения осведомленности общественности об этой проблеме и подготовки медицинских работников для усиления усилий по иммунизации.

Казахстан входит в первую десятку стран региона с большим количеством случаев заболевания корью, включая вспышку заболевания в 2019 году. В прошлом году, Министерство Здравоохранения сообщило о 21 смерти от кори, 19 из которых были детьми. Это показывает пробелы в иммунизации населения, которые, вероятно, усугубятся из-за сбоев, связанных с COVID-19. USAID будет помогать, предоставляя техническую поддержку, предлагая рекомендации по снабжению вакцинами и иммунизации, а также разрабатывая национальную коммуникационную стратегию.

USAID проведет тренинг для медицинских работников с целью выявления и устранения неправильных представлений о безопасности вакцин. Это финансирование поддержит кампанию по иммунизации после отмены карантина COVID-19. Другим важным аспектом этой инициативы является предоставление знаний для медицинский работников на передовой линии и обучение навыкам в области межличностного общения по вопросам иммунизации.USAID также поддержит кампанию по повышению осведомленности на основе фактических данных. Нерешительность в отношении проведения вакцин, является растущей проблемой в Казахстане. Финансирование USAID будет поддерживать анализ коренных причин вспышки кори и разработку рекомендаций по их устранению.

https://kz.usembassy.gov/ru/u-s-government-provides-750000-to-fight-measles-outbreak-in-kazakhstan-ru/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Маке0912 17.05.2020 в 13:16:25   # 750063
Чёт они зачастили. И добрые стали.
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