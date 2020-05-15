Moody’s не будет пересматривать "позитивный" прогноз кредитного рейтинга Казахстана

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философ 15 Мая 2020 в 15:18:56
НУР-СУЛТАН. Агентство Moody’s считает, что для пересмотра рейтинга Казахстана в настоящее время оснований нет, передает корреспондент DailyNews.kz со ссылкой на пресс-службу Миннацэкономики РК.
"В результате анализа и проведенных переговоров с вовлеченными государственными органами, агентство Moody’s выразило мнение, что для пересмотра рейтинга Казахстана в настоящее время оснований нет", - говорится в сообщении.
По мнению рейтингового агентства, перспектива дальнейших экономических реформ в сочетании с эффективным управлением фискальными резервами создают предпосылки к укреплению кредитоспособности Казахстана и могут соответствовать более высокому рейтингу страны, несмотря на краткосрочное, но временное колебание в связи с пандемией коронавируса.
В качестве ключевых факторов высокой кредитоспособности агентство Moody’s приводит низкий уровень государственного долга и значительный объем фискальных резервов, достаточный для смягчения внешних шоков. Мнение агентства также подкреплено сохраняющимися перспективами роста экономики, повышенной гибкостью и оперативностью реагирования для поддержания экономической устойчивости.
Отмечается, что согласно Moody’s, текущий кредитный рейтинг Республики Казахстан в настоящее время «Baa3», прогноз «позитивный».
http://www.dailynews.kz/economics/moodys_dlja_peresmotra_reitinga_kazahstana_net_osnovanij
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