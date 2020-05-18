Роберт Кийосаки - Экономика умирает

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danilov 19 Мая 2020 в 08:41:45
В ближайшие три года цена биткоина достигнет $75 000, считает автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки. Он назвал Федеральную резервную систему США некомпетентной и заявил, что она убивает экономику страны. Также Кийосаки дал прогнозы на курс золота и серебра.
«Экономика умирает. ФРС некомпетентна. Дальше вливание триллионов долларов в пенсии. Надежда исчезает. Купил больше золота, серебра и биткоина. Цена золота $1700, прогноз на год — $3000. Серебро стоит $17. Прогноз на пять лет — $40. Текущий курс BTC $9800. Прогноз на три года — $75 000. Молитесь о лучшем, готовьтесь к худшему», — написал Кийосаки.
В начале апреля он заявил, что доллар США умирает, так как США печатают валюту для поддержки экономики на фоне кризиса. Бизнесмен подчеркнул, что для сбережения капитала необходимо инвестировать в драгоценные металлы и биткоин, так как их эмиссия ограничена.
https://www.rbc.ru/crypto/news/5ec251129a79475edcd33549
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