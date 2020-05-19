118-летний ритейлер одежды J.C.Penney объявил о банкротстве

Цитата: Zoggyla от

Дедушка собирается уйти хлопнув дверью. Дедушка собирается уйти хлопнув дверью.

Не согласен по моему у него больше шансов на победу. Конгресс США опять одобрил помощь на 3 трилиона. Это опять каждому американцу по 1200$ выдадут