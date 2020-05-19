118-летний ритейлер одежды J.C.Penney объявил о банкротстве

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danilov 19 Мая 2020 в 11:49:16
Уведомление о начале процедуры реструктуризации в условиях защиты от кредиторов по ст. 11 закона о банкротствах США было подано в суд по банкротствам Южного округа штата Техас.
Компания проведет реорганизацию в соответствии со статьей 11 Кодекса о банкротстве США. Компания планирует постепенно закрыть часть магазинов в рамках реорганизации бизнеса.
В пресс-релизе J.C.Penney отмечается, что сфера розничной торговли США «столкнулась с абсолютно новой реальностью» в результате пандемии COVID-19. Это требует от компании «принятия сложных решений в плане управления бизнесом для защиты сотрудников, клиентов и ее собственного будущего», заявила главный исполнительный директор J.C.Penney Джилл Солтау.
В настоящее время сеть JC Penney насчитывает около 850 магазинов в США и Пуэрто-Рико. Как и многие другие традиционные ритейлеры в США, JC Penney находилась в кризисе уже несколько лет из-за экспансии онлайн-ритейла – последним прибыльным годом для нее стал 2010.
https://ir.jcpenney.com/news-events/press-releases/detail/614/jcpenney-receives-court-approval-of-first-day-motions
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Zoggyla от 19.05.2020 06:23:57
Дедушка собирается уйти хлопнув дверью.
Дедушка собирается уйти хлопнув дверью.
Не согласен по моему у него больше шансов на победу. Конгресс США опять одобрил помощь на 3 трилиона. Это опять каждому американцу по 1200$ выдадут
Цитата: DITRX от 19.05.2020 10:01:59Ну тогда с миром упокоится.
Не согласен по моему у него больше шансов на победу. Конгресс США опять одобрил помощь на 3 трилиона. Это опять каждому американцу по 1200$ выдадут
Цитата: Zoggyla от 19.05.2020 06:23:57
Дедушка собирается уйти хлопнув дверью.
Дедушка собирается уйти хлопнув дверью.
Не согласен по моему у него больше шансов на победу. Конгресс США опять одобрил помощь на 3 трилиона. Это опять каждому американцу по 1200$ выдадут