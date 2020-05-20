NASDAQ введет ограничения для IPO. Это отразится на компаниях из Китая

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философ 20 Мая 2020 в 09:45:48
Биржа NASDAQ — крупнейшая фондовая площадка США после биржи Нью-Йорка — объявит об ограничениях в проведении первичного размещения акций (IPO), пишет Reuters со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. По данным агентства, это осложнит процесс размещения на американском рынке для ряда компаний из Китая .
Как подчеркивает Reuters, NASDAQ нигде не указывает, что изменения направлены против китайских эмитентов. Тем не менее введение более строгих правил вызвано в первую очередь сомнениями в прозрачности некоторых китайских компаний, которые готовились провести IPO в США.
Новый регламент NASDAQ требует, чтобы в ходе IPO компании некоторых стран, включая КНР, привлекли как минимум $25 млн или не менее четверти своей рыночной капитализации
По данным сервиса Refinitiv, из 155 китайских компаний, которые с 2000 года провели IPO на NASDAQ, у 40 размещение прошло ниже уровня в $25 млн.
Небольшим компаниям из Китая выгодно проводить IPO в США. Оно позволяет их владельцам обналичить активы в долларах. Сделать это в Китае гораздо сложнее из-за ограничений местного законодательства. Кроме того, китайские эмитенты используют статус компании, торгующейся на NASDAQ, чтобы получить от китайских властей субсидии, указывает Reuters.
Акции подобных компаний, как правило, сосредоточены в руках нескольких инвесторов и обладают низкой ликвидностью . У крупных институциональных инвесторов, например фондов или банков, в привлечении которых заинтересован NASDAQ, такие компании не пользуются популярностью.
https://quote.rbc.ru/news/article/5ec38a3a9a7947ebee8cc3a3
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