Голикова: Любая больница заинтересована поставить больше «ковидов»

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 20 Мая 2020 в 09:32:54
Голикова подчеркнула, что с экономической точки зрения клиники заинтересованы в высоких показателях по борьбе с инфекцией.
С экономической точки зрения любая больница должна быть заинтересована в том, чтобы поставить больше «ковидов», — сказала Голикова. — Не надо даже думать, что наши врачи пытаются каким-то образом скрыть вызываемое коронавирусом заболевание.
Голикова пояснила, что не хотела бы приводить этот аргумент, «потому что он может прозвучать некорректно», но тем не менее подтвердила: «Мы оплачиваем лечение коронавируса за счет средств ОМС».
«Мы с самого начала, когда это началось, пересмотрели тарифы, и каждый субъект РФ установил тариф на оказание этой медпомощи, — заявила Голикова. — Тариф по лечению коронавируса больше, чем даже для сердечно-сосудистых заболеваний».
https://eadaily.com/ru/news/2020/05/17/golikova-lyubaya-bolnica-zainteresovana-postavit-bolshe-kovidov
Комментарии, по рейтингу, по дате