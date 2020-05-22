Катар прислал Казахстану 8,5 тонн гуманитарной помощи

Методы борьбы достаточно простые. Отлучить человека от контакта с деньгами.

Безналичные расчеты, электронные платежи

Советник Президента по цифровизации и инновационным технологиям Багдат Мусин предложил перевести тенге в цифровой формат и отслеживать передвижения валюты