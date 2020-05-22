Катар прислал Казахстану 8,5 тонн гуманитарной помощи

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философ 22 Мая 2020 в 17:29:40
Помощь была оказана в рамках поручения Эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль-Тани. Министерство иностранных дел Казахстана выражает благодарность катарской стороне за предоставленную гуманитарную помощь.
Благородный жест Катара наглядно демонстрирует традиционно дружественные отношения между двумя государствами, а также солидарность в международных усилиях по противодействию пандемии.
Гуманитарный груз передан ТОО «СК-Фармация» для его дальнейшего распределения среди медицинских учреждений РК.
https://www.gov.kz/memleket/entities/mfa/press/news/details/katar-napravil-medicinskie-sredstva-zashchity-dlya-borby-s-covid-19?lang=ru
Комментарии, по рейтингу, по дате
Отдать тем, кому они (перчатки, маски и т.д.) нужны? Неее!
Пихнуть по рыночной цене? Неее!
Вьебать заоблочную цену и пихнуть в добровольно-принудительном порядке? Дааа!
KapitanNemo 22.05.2020 в 22:22:43 # 750774
Quote:
Методы борьбы достаточно простые. Отлучить человека от контакта с деньгами.
Безналичные расчеты, электронные платежи
Безналичные расчеты, электронные платежи
Сегодня новость от советника президента по инновациям Багдата Мусина.
Quote:
Советник Президента по цифровизации и инновационным технологиям Багдат Мусин предложил перевести тенге в цифровой формат и отслеживать передвижения валюты
https://news.mail.ru/politics/41888680/?frommail=1