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Экономика
Катар прислал Казахстану 8,5 тонн гуманитарной помощи
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философ 22 Мая 2020 в 17:29:40
Cпециальным рейсом авиакомпании «Qatar Airways» из Дохи в Нур-Султан прибыл гуманитарный груз общим весом 8.5 тонн, включающий в себя средства индивидуальной защиты – высококачественные респираторные медицинские маски N95, спецодежду, перчатки, защитные очки, халаты и иные медицинские средства.

Помощь была оказана в рамках поручения Эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль-Тани. Министерство иностранных дел Казахстана выражает благодарность катарской стороне за предоставленную гуманитарную помощь.

Благородный жест Катара наглядно демонстрирует традиционно дружественные отношения между двумя государствами, а также солидарность в международных усилиях по противодействию пандемии.

Гуманитарный груз передан ТОО «СК-Фармация» для его дальнейшего распределения среди медицинских учреждений РК.

https://www.gov.kz/memleket/entities/mfa/press/news/details/katar-napravil-medicinskie-sredstva-zashchity-dlya-borby-s-covid-19?lang=ru
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Zoggyla 22.05.2020 в 19:59:51   # 750742
Как делить будем? Или...
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  Денис222 22.05.2020 в 20:36:35   # 750747
Да их уже поделили...ещё до того как отправили
Отдать тем, кому они (перчатки, маски и т.д.) нужны? Неее!
Пихнуть по рыночной цене? Неее!
Вьебать заоблочную цену и пихнуть в добровольно-принудительном порядке? Дааа!
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  KapitanNemo 22.05.2020 в 22:22:43   # 750774
Недавно предлагал способ борьбы с коррупцией в новости про Илона Маска
Quote:
Методы борьбы достаточно простые. Отлучить человека от контакта с деньгами.
Безналичные расчеты, электронные платежи


Сегодня новость от советника президента по инновациям Багдата Мусина.

Quote:
Советник Президента по цифровизации и инновационным технологиям Багдат Мусин предложил перевести тенге в цифровой формат и отслеживать передвижения валюты


https://news.mail.ru/politics/41888680/?frommail=1
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