Дальнейшее значительное снижение базовой ставки Нацбанка Казахстана будет иметь негативные последствия для экономики в долгосрочной перспективе - глава ЦБ

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философ 25 Мая 2020 в 08:57:49
"Текущий уровень базовой ставки в реальном выражении, то есть за минусом фактической годовой инфляции (6,8% - по итогам апреля), уже ниже равновесного нейтрального уровня в 3-3,5%. А с учетом пересмотренного прогноза по инфляции до 9-11% по итогам текущего года, реальная базовая ставка может сложиться еще ниже, вплоть до нулевого значения", - говорится опубликованном в ответе председателя Нацбанка Ерболата Досаева на запрос депутатов парламента, призвавших Нацбанк снизить базовую ставку, чтобы запустить кредитование экономики под 3-4% годовых.
"В этих условиях дальнейшее значительное снижение базовой ставки Нацбанка будет иметь негативные последствия для экономики в долгосрочной перспективе. Среди них следует выделить изменение валютных предпочтений при сбережениях в пользу иностранной валюты и рост девальвационных ожиданий, систематическое недостижение цели по инфляции и низкое доверие населения и рынка к денежно-кредитной политике, повышение неопределенности у экономических агентов и повышение рисков для банковской системы", - добавил Досаев.
Глава регулятора отмечает, что значительное снижение базовой ставки также приведет к снижению ресурсной базы банковской системы.
Как считает глава Нацбанка, решения по снижению базовой ставки не могут быть основными мерами для оживления экономики.
"Для качественного и устойчивого роста важны структурные преобразования экономики и повышение ее диверсификации, тогда как монетарная политика не располагает инструментарием для разрешения структурных проблем. Инструменты денежно-кредитной политики эффективны для сглаживания отклонения от долгосрочных тенденций в экономике, возникающего под действием различных макроэкономических шоков", - резюмировал Досаев.
Базовая ставка в размере 9,5% годовых действует в Казахстане с 6 апреля. До этого она почти месяц держалась на уровне 12% годовых, а еще ранее составляла 9,25% годовых.
Очередное плановое решение Нацбанка по базовой ставке будет объявлено 8 июня.
https://ru.investing.com/news/economy/article-1972566
Комментарии, по рейтингу, по дате
KapitanNemo 25.05.2020 в 19:31:21 # 751193
Только в прошлом году начал шевелиться. Финансировал автокредиты по 4%.
Выделил 25 млрд. тенге.
Программой воспользовались примерно 3500 граждан (10% от всех покупок новых машин в год).
Для сравнения, машина 5 млн. тенге. На 84 месяца.
Переплата 650 тыс. по льготному кредиту.
И 2.4 млн. по коммерческому кредиту.
Вообщем дешевле намного.
Но больше никакой похожей программы не было. Хотя финансов у нацбанка очень много.