«Газпром» обнуляет польский транзит

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философ 27 Мая 2020 в 09:00:06
Объемы транзита российского газа по газопроводу Ямал—Европа после окончания долгосрочного контракта с Польшей 17 мая стремятся к нулю, следует из данных польского газотранспортного оператора Gaz System. Так, 24 мая в точке входа Кондратки на границе с Белоруссией прокачка упала сразу до 17,3 млн кубометров в сутки (18% от пропускной способности). 25 мая цифра, вероятно, будет еще ниже исходя из того, что на суточном аукционе было выбрано лишь 10% от мощности трубы.
Система аукционов с различными сроками бронирования мощности заменила истекший 25-летний контракт на транзит газа через Польшу. С 17 мая по 1 июля аукционы на доступ к трубе проходят в ежедневном режиме, при этом «Газпром» уже забронировал до 80% мощности трубы в третьем квартале. А 6 июля польский газотранспортный оператор Gaz System проведет отбор сразу на год — с октября 2020 года по сентябрь 2021 года.
По сути, новая система взаимоотношений с Польшей позволит «Газпрому» в этот короткий промежуток времени — до 1 июля — платить только за тот объем мощности, который нужен компании в конкретный день. Это позволит компании увеличить загрузку «Северного потока» и украинского маршрута, мощности которых уже оплачены, и снизить свои издержки на фоне падения спроса на газ в Европе из-за пандемии коронавируса и заполнения европейских газовых хранилищ.
Так, в мае до предельного уровня — в 194 млн кубометров в сутки — выросла загрузка «Северного потока», 15 мая уровень прокачки доходил до 200,2 млн кубометров. Эти показатели в среднем на 14% выше прошлогоднего майского объема загрузки трубы. Среднесуточный транзит газа через Украину в мае составляет 150 млн кубометров, притом что «Газпром» оплачивает мощности на 178 млн кубометров в сутки вне зависимости от их фактического использования.
Мировой рынок газа находится в глубокой депрессии, так что цены на газ в Европе, США и Азии максимально сблизились.
Июньский фьючерс на американском Henry Hub 25 мая упал до $1,7 за MMBtu (около $60,1 за 1 тыс. кубометров), аналогичный фьючерс на нидерландском TTF — до $1,88 за MMBtu. Спотовые цены на СПГ в Азии, согласно индексу Platts JKM, с поставкой в июне упали до рекордно низкого уровня в $2 за MMBtu. Основные поставщики трубопроводного газа в Европу — «Газпром», Норвегия и Алжир — с начала года сокращают продажи, в то время как доля СПГ в январе—апреле росла (хотя в мае отгрузки снизились примерно на 20%).
В этих условиях «Газпром» больше не борется за долю рынка за счет цены, как в прошлом году.
Продажи на электронной торговой площадке «Газпром экспорта» за 20 дней мая составили немногим более 1 млрд кубометров по цене порядка $80 за 1 тыс. кубометров. «"Газпром" практически прекратил практику продаж на ЭТП на условиях "день вперед", напротив, пытается удержать цену, используя более длинные форварды, в том числе и на будущий год»,— считает аналитик по газу Центра энергетики МШУ «Сколково» Сергей Капитонов. Во второй половине года, по его прогнозу, все производители газа продолжат снижать объемы поставок, а к началу августа в Европе будут полностью заполнены ПХГ. Аналитик ожидает, что по итогам года средняя цена по портфелю «Газпрома» окажется на уровне $110–120 за 1 тыс. кубометров.
Более пессимистичный прогноз у Марии Беловой из Vygon Сonsulting. Она ожидает, что с учетом значительного падения цен на газ и текущей структуры ценообразования в портфеле контрактов «Газпрома» (57% контрактов индексируются по газовым хабам, треть — с привязкой к нефти и нефтепродуктам) средняя экспортная цена «Газпрома» во втором квартале 2020 года может составить $72–75 за 1 тыс. кубометров. В третьем же квартале даже при сохранении среднемесячных цен на основных газовых хабах Европы на уровне $50–55 за 1 тыс. кубометров давление на цены «Газпрома» начнет оказывать значительно подешевевшая в начале весны нефть, и экспортная цена будет находиться в районе $50 за 1 тыс. кубометров.
По мнению Марии Беловой, доля российского газа (труба плюс СПГ) в потреблении Европы, которая в 2019 году составила 39%, в этом году сократится. При условии сохранения спроса в Европе в 2020 году на уровне прошлого года и роста импорта СПГ (что подтверждается статистикой января—апреля) на 20 млрд кубометров доля российского газа может снизиться до 35%. Если же спрос на газ снизится на 2%, доля российского газа сократится до 34%, причем падение придется на трубопроводный экспорт.
https://www.kommersant.ru/doc/4356508?from=other_read
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