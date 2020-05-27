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Экономика
Япония. Хеликоптер мани
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danilov 27 Мая 2020 в 10:52:16
ТОКИО, 26 мая – РИА Новости. Выплата пособий в размере 100 тысяч иен (около 930 долларов США) каждому жителю началась в большинстве регионов Японии, сообщило агентство Киодо со ссылкой на министра общенациональных дел Санаэ Такаити.

В 1388 из 1741 административной единицы Японии (в 79,7%) выплата пособий уже началась. В остальных начнется в течение вторника.

Решение о выплатах всем жителям страны единовременного пособия по 100 тысяч иен было принято в конце апреля и включено в пакет дополнительных бюджетных мер для борьбы с коронавирусом. Только на эту меру выделено 8,89 триллиона иен (около 83 миллиардов долларов).

Первоначально рассматривалось оказание помощи в три раза большего размера, но только нуждающимся. Однако в конце концов решено было дать пособия всем, но с расчетом, что более обеспеченные слои населения сами откажутся от помощи, не подавая заявления.

Так, например, поступили члены правительства Японии. Кабинет в полном составе, включая премьер-министра Синдзо Абэ, министров и их заместителей откажется от получения пособия.

https://ria.ru/20200526/1571986934.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Маке0912 27.05.2020 в 12:56:53   # 751313
Нормально 930 на наши примерно 390 000 тенге.
За то каждому без проволочек и лишних проблем и документов. Без шума и обид на государство.
Богатые и высокие чины сами отказываются.
Молодцы японцы. Ну как у нас говорить не хочу сами знаете.
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  СССР 27.05.2020 в 13:15:54   # 751315
Вопрос в том, что можно купить на эти 930$ в японии.
МЗП у них год назад была 1340$.
А вот то что нашим нужно было всем подряд выплатить, согласен
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  Panasonic 27.05.2020 в 14:03:11   # 751323
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  Мура45 27.05.2020 в 19:25:44   # 751348
Цитата: СССР от 27.05.2020 07:15:54
Вопрос в том, что можно купить на эти 930$ в японии.
МЗП у них год назад была 1340$.
А вот то что нашим нужно было всем подряд выплатить, согласен


Норм, если взять в расчёт то, что практически не будет расходов на бензин, транспорт, общепит и т.п. у той части населения, которая вынуждена будет находится дома.
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