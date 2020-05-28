Финансовая независимость принца Гарри обходится британскому народу недешево

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danilov 28 Мая 2020 в 14:31:42
По его данным, бывший наследник престола не может найти работу, а его жена не получает предложений о съёмках. К тому же пара не отказалась от роскошного особняка, подаренного королевой Елизаветой на свадьбу, и теперь выплачивает долг за его ремонт.
— Они ожидали, что налогоплательщики продолжат оплачивать счета за них. Но ковёр довольно быстро выдернули у них из-под ног, и теперь они вынуждены просить помощи у принца Чарльза, — рассказал собеседник издания.
Для того чтобы содержать семью, Меган Маркл и маленького Арчи, принцу Гарри пришлось продать три своих ружья, он выручил 180 тысяч долларов, но этого всё равно недостаточно.
Ранее Лайф сообщал, что Гарри и Меган сменили место жительства, переехав с канадского острова Ванкувер в Лос-Анджелес, а также решили взять новую фамилию. Кроме того, с 1 апреля пара вышла из королевской семьи, отказавшись от всех титулов. Также супруги больше не будут получать финансирование из бюджета страны. У них осталась резиденция Фрогмор-коттедж в Великобритании, однако они пообещали вернуть деньги, затраченные на ремонт, который обошёлся почти в три миллиона долларов
The TimesHub
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К тому же пара не отказалась от роскошного особняка, подаренного королевой Елизаветой на свадьбу, и теперь выплачивает долг за его ремонт.
Ну прям как в фильме "Джентельмены"
Гарри ищи Микки Пирсона