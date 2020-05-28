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Экономика
Финансовая независимость принца Гарри обходится британскому народу недешево
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danilov 28 Мая 2020 в 14:31:42
Принц Гарри и его супруга Меган Маркл после отказа от королевских привилегий столкнулись с финансовыми трудностями и были вынуждены обратиться за деньгами к принцу Уэльскому Чарльзу, рассказало издание The TimesHub со ссылкой на источник, близкий к королевской семье.

По его данным, бывший наследник престола не может найти работу, а его жена не получает предложений о съёмках. К тому же пара не отказалась от роскошного особняка, подаренного королевой Елизаветой на свадьбу, и теперь выплачивает долг за его ремонт.
— Они ожидали, что налогоплательщики продолжат оплачивать счета за них. Но ковёр довольно быстро выдернули у них из-под ног, и теперь они вынуждены просить помощи у принца Чарльза, — рассказал собеседник издания.
Для того чтобы содержать семью, Меган Маркл и маленького Арчи, принцу Гарри пришлось продать три своих ружья, он выручил 180 тысяч долларов, но этого всё равно недостаточно.

Ранее Лайф сообщал, что Гарри и Меган сменили место жительства, переехав с канадского острова Ванкувер в Лос-Анджелес, а также решили взять новую фамилию. Кроме того, с 1 апреля пара вышла из королевской семьи, отказавшись от всех титулов. Также супруги больше не будут получать финансирование из бюджета страны. У них осталась резиденция Фрогмор-коттедж в Великобритании, однако они пообещали вернуть деньги, затраченные на ремонт, который обошёлся почти в три миллиона долларов

The TimesHub
Комментарии, по рейтингу, по дате
  GoodZone 28.05.2020 в 15:35:15   # 751402
Да, в наше время независимость - удовольствие не из дешевых .
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  старик 28.05.2020 в 18:51:33   # 751414
Он сам то знал что хотел, заваривая эту кашу?
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  Konstant 28.05.2020 в 19:20:25   # 751424
один вопрос? Они адекватные? так просто
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  Pole13 28.05.2020 в 19:35:39   # 751426
Quote:
К тому же пара не отказалась от роскошного особняка, подаренного королевой Елизаветой на свадьбу, и теперь выплачивает долг за его ремонт.

Ну прям как в фильме "Джентельмены"
Гарри ищи Микки Пирсона
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  Walter 28.05.2020 в 20:44:45   # 751431
Этит твою блять! Нахуя нам жта новость? Принц Гарик продал свои ружья за 180 тыс $. У нас иметь эти бабки состояние на многоие поколения. Люди семьями живут имея в обороте такие деньги. Содержа свой небольшой бизнес. А этот жлоб тря ляма на ремонт потратил. Ну и что сто с королевской семьи. Пусть одевает фланелевую рубашку , робу и п здует вьебывать. Чтобы на пупок надал и спина мокрая.
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