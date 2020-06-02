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Экономика
Дети до 15 лет смогут бесплатно летать по Казахстану
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философ 02 Июня 2020 в 08:15:30
Каждый родитель сможет взять на борт самолета двоих детей бесплатно, путешествуя для отдыха в Казахстане. Об этом Sputnik Казахстан сообщили в пресс-службе национальной компании "Казахтуризм".

Проект предполагает возмещение затрат на перелет внутри страны для детей в расчете "1+2" – на одного взрослого двое детей от двух до 15 лет бесплатно.

- Для стимулирования казахстанцев на отдых внутри страны мы разработали проект Kids Go Free и уже внесли в Министерство финансов на рассмотрение республиканской бюджетной комиссии, - рассказали в Казахтуризме.

По мнению экспертов нацкомпании, это позволит удешевить отдых на 30%.

- При субсидировании для 100 тысяч семей, или 600 тысяч казахстанцев, в объеме 7,6 млрд тенге свыше 33 млрд тенге поступит в экономику страны. То есть на 1 тенге субсидий 5 тенге придет в экономику Казахстана, - отметили в нацкомпании.

По данным Комитета статистики Миннацэкономики Казахстана, средний чек внутреннего туриста в прошлом году составил около 108 тыс. тенге, или $263.

https://forbes.kz/travels/deti_do_15_let_smogut_besplatno_letat_na_samoletah_v_kazahstane
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