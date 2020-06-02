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Экономика
С первого июня в Казахстане повысили выплаты за сдачу старых автомобилей на утилизацию
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философ 02 Июня 2020 в 08:15:50
В Казахстане с первого июня повысили размер денежной выплаты за сдачу на утилизацию вышедших из эксплуатации легковых автомобилей, передает «Информбюро». Об это сообщили на сайте Оператора РОП.

Согласно обновленным условиям приема ВЭТС, выплата за категорию М1 будет привязана к МРП:

по первой категории (полная комплектация) размер выплаты составит 72 МРП — 200 тысяч тенге вместо ранее выплачиваемых 150 тысяч тенге.

по второй категории (неполная комплектация) — 54 МРП — 150 тысяч тенге вместо 48 тысяч тенге.

Сокращены сроки по перечислению денежных средств: сумма за ВЭТС будет поступать на счет собственника в течение двух дней. Также скидочные сертификаты для покупки новых транспортных средств отечественного производства сохранены для подлежащего утилизации пассажирского (категории М2 и М3), грузового и большегрузного транспорта (N1, N2 и N3).

https://www.the-village.kz/village/city/news-city/11651-v-kazahstane-povysili-vyplaty-za-sdachu-staryh-avtomobiley-na-utilizatsiyu-s-1-iyunya
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