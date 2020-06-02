С первого июня в Казахстане повысили выплаты за сдачу старых автомобилей на утилизацию

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философ 02 Июня 2020 в 08:15:50
Согласно обновленным условиям приема ВЭТС, выплата за категорию М1 будет привязана к МРП:
по первой категории (полная комплектация) размер выплаты составит 72 МРП — 200 тысяч тенге вместо ранее выплачиваемых 150 тысяч тенге.
по второй категории (неполная комплектация) — 54 МРП — 150 тысяч тенге вместо 48 тысяч тенге.
Сокращены сроки по перечислению денежных средств: сумма за ВЭТС будет поступать на счет собственника в течение двух дней. Также скидочные сертификаты для покупки новых транспортных средств отечественного производства сохранены для подлежащего утилизации пассажирского (категории М2 и М3), грузового и большегрузного транспорта (N1, N2 и N3).
https://www.the-village.kz/village/city/news-city/11651-v-kazahstane-povysili-vyplaty-za-sdachu-staryh-avtomobiley-na-utilizatsiyu-s-1-iyunya
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