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Экономика
Доллар закрыл торги на уровне 402,27 тенге
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Гость 03 Июня 2020 в 10:52:43
Средневзвешенный курс доллара на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 2 июня 2020 года на 17:00 составил 402,27 тенге.



По информации KASE, на торгах минимальный курс сложился на уровне 401,40 тенге за доллар США, максимальный – 407 тенге, курс закрытия — 401,50 тенге. Объем торгов по американской валюте составил 57 млн 870 тыс. долларов. Число сделок по операциям с валютой – 192.

Средневзвешенный курс американской валюты на 15:30 сложился на уровне 402,37 тенге.

По данным kurs.kz, в обменных пунктах столицы максимальный курс продажи американской валюты на 17:10 составил 402 тенге, в Алматы – 402 тенге.

Официальный курс Нацбанка на 2 июня составляет 408,61 тенге за 1 доллар США. 3 июня, исходя из действующего порядка определения официального курса, он составит 402,37 тенге за 1 доллар.
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