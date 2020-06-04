Касперская предупредила Мишустина об эмиграции ИТ-специалистов за рубеж

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
философ 04 Июня 2020 в 00:34:58
В 2020–2021 годах Россию могут покинуть 10–15 тыс. ИТ-специалистов. Об этом в письме на имя главы правительства Михаила Мишустина сообщили председатель правления ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская и президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров (копия письма есть у РБК, ее подлинность подтвердили представители ассоциаций).
«Индустрия разработки ПО — высокоинтеллектуальная отрасль с высоким порогом входа, создающая технически сложные продукты, на разработку которых уходят годы, и в случае банкротства компаний восстановление их будет крайне затруднено либо невозможно. <...> Принимая во внимание, что фонд оплаты труда составляет порядка 80% расходов ИТ-компаний, спад в отрасли приведет к сокращению персонала», — указали авторы письма. Представители ассоциаций приводят данные опроса, согласно которому средняя выручка российских разработчиков софта в мае упала почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, а более 10% компаний заявили о ее падении более чем на 90%. Сокращение ИТ-сектора также неизбежно приведет к снижению его экспортной активности, предупредили авторы. В связи с этим они попросили правительство:
признать ИТ-отрасль пострадавшей от пандемии, что будет означать возможность получения компаниями уже принятых государством мер поддержки;
провести рассрочку выплат страховых взносов на фонд оплаты труда и НДФЛ для компаний, производящих ИТ-продукцию, за 2020 год и на 2021–2024 годы;
поддержать и/или субсидировать государственный спрос на отечественную ИТ-продукцию, что позволит компаниям пережить экономический кризис.
Глава АРПП «Отечественный софт» Ренат Лашин в беседе с РБК отметил, что на рынке участились случаи невыплат за выполненные работы (около 50% контрактов) и расторжения контрактов (10–20%). Сложившаяся ситуация вынудит компании снижать или замораживать зарплаты, а также начать сокращения персонала, объяснил Лашин. Он указал, что отток квалифицированных ИТ-кадров «приведет к резкой потере конкурентоспособности страны в высокотехнологичных сферах, таких как искусственный интеллект, информационная безопасность, автоматизация промышленности, медицина, оборона и др.».
РБК направил запрос в пресс-службу правительства.
Нужно ли бороться за ИТ-специалистов
Согласно опросу среди ИТ-компаний, проведенному ассоциацией «Руссофт» в начале мая, 15% респондентов планируют сократить более 10% своих сотрудников, а какие-либо сокращения планируются у 42% ИТ-компаний.
Валентин Макаров приводит данные другого опроса: потерять работу могут около 20–25 тыс. человек, а ежегодный прирост численности программистов, в основном за счет выпускников, составляет 15–17 тыс. человек. «Годовой прирост числа программистов на две трети будет нивелирован отъездом опытных разработчиков. Это означает, что в 2020 году мы впервые за все 17 лет измерений можем увидеть снижение экспорта и, конечно, снижение объема продаж на внутреннем рынке», — прогнозирует он.
По словам гендиректора ИТ-компании «Базальт СПО» Алексея Смирнова, основные риски состоят не только в том, что специалисты найдут работу за рубежом, но и в том, что они перейдут в российские офисы зарубежных компаний. Он отметил, что охота за ИТ-кадрами уже началась. «Важно, что они забирают в первую очередь самых сильных, и это означает риск остановки развития разработки. Сюда же накладывается фактор безысходности, когда ИТ-специалисты остаются без работы и иностранные компании делают им менее привлекательное предложение, чем оно было бы до пандемии», — заключил Смирнов.
Впрочем, представитель пресс-службы HeadHunter заявил РБК, что пока сфера ИТ относится к числу наименее пострадавших в период пандемии, массовых сокращений и выхода на рынок ИТ-специалистов в апреле—мае не происходило. «Конкуренция на рынке труда в ИТ составляет четыре человека на место, что относит ее к дефицитной профобласти. При этом рост числа резюме в ИТ составил 10–12% в апреле—мае 2020 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, что также не свидетельствует о массовых сокращениях», — объяснил он.
https://www.rbc.ru/technology_and_media/03/06/2020/5ed665499a7947fd676d0462
Комментарии, по рейтингу, по дате
едридмадрид 04.06.2020 в 10:38:44 # 752034
ибо талантливые люди пыни и его воровской шобле не нужны
нужны айтишники пропогондоны которые идеи ватников в жизнь двигают и главное за доширак готовы работать , типа пригожинские лахтинские тролли которые пропогандоновое российское дерьмо по всему миру раскидывают
а на специалистов которые реально двигают науку денег нет
не удивительно что более половины молодежи до 30 лет готовы свалить от российской стабильности плешивого