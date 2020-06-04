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философ 04 Июня 2020 в 13:31:50
https://www.montsame.mn/ru/read/227217
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МишкаНаСевер 04.06.2020 в 16:22:54 # 752048
Цитата: Russbrz от 04.06.2020 09:05:50
Интересно чем Монголия может удивить штаты
Интересно чем Монголия может удивить штаты
Ну не знаю, как штаты, а я удивлен вообще этим фактом
Монголия отправит в США гуманитарную помощь на 1 млн.долларов https://www.montsame.mn/ru/read/227217Зело любопытно кто ее обрезал...
2020-06-01
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ Правительство Монголии на своем внеочередном заседании, состоявшемся сегодня, 1 июня, обсудило и приняло решение по следующим вопросам:
-Учителя и помощники учителей, работающие с детьми с ограниченными возможностями в детских садах и средних школах, будут получать дополнительно 10- процентную надбавку к заработной плате.
-Центральный военный госпиталь при Министерстве обороны испытывает дефицит в размере более 1,2 млрд тугриков из-за полной приостановки его работы, вызванной пандемией COVID-19. Поэтому правительство уполномочило министра финансов возместить больнице дефицит средств из резервного фонда правительства.
-Правительство приняло решение предоставить США гуманитарную помощь на сумму 1 миллион долларов США, чтобы помочь стране справиться с пандемией COVID-19, и деньги на эту помощь будут выделены из резервного фонда правительства. Монголия также обязалась направить в Россию мясо и мясопродукты на общую сумму один миллион долларов и пожертвовать Китаю 30 000 овец.
2020-06-01
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ Правительство Монголии на своем внеочередном заседании, состоявшемся сегодня, 1 июня, обсудило и приняло решение по следующим вопросам:
-Учителя и помощники учителей, работающие с детьми с ограниченными возможностями в детских садах и средних школах, будут получать дополнительно 10- процентную надбавку к заработной плате.
-Центральный военный госпиталь при Министерстве обороны испытывает дефицит в размере более 1,2 млрд тугриков из-за полной приостановки его работы, вызванной пандемией COVID-19. Поэтому правительство уполномочило министра финансов возместить больнице дефицит средств из резервного фонда правительства.
-Правительство приняло решение предоставить США гуманитарную помощь на сумму 1 миллион долларов США, чтобы помочь стране справиться с пандемией COVID-19, и деньги на эту помощь будут выделены из резервного фонда правительства. Монголия также обязалась направить в Россию мясо и мясопродукты на общую сумму один миллион долларов и пожертвовать Китаю 30 000 овец.